Кампуш может покинуть «ПСЖ». Руководство клуба недовольно его работой (Foot Mercato)
Луиш Кампуш может покинуть «ПСЖ».
Foot Mercato сообщает, что руководство клуба недовольно работой советника по футбольным вопросам.
Отмечается, что последние трансферы, рекомендованные Кампушем, не оправдали ожиданий, – в частности, Витинья, Карлос Солер, Фабиан Руис и Юго Экитик.
В то же время не удалось осуществить трансферы Хакима Зиеша, Малкома и Райана Шерки, которые могли бы усилить команду.
Сообщается, что некоторые игроки, которых руководство «ПСЖ» хочет видеть в клубе, отказываются от перехода из-за отсутствия конкретного спортивного проекта.
Кроме того, присутствие Кампуша в клубе делает невозможным назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера. На данный момент сценарий, при котором Кампуш продолжит сотрудничество с клубом, выглядит маловероятным.
Часть игроков «ПСЖ» недовольна летними трансферами – они считают, что команда ослабла. Неймара и Маркиньоса не устраивает работа Кампуша
Единственный провал Кампуша - это Ренату Саншеш, который вечно травмируется, и нестабильные Фабиан Руис и Карлос Солер. Летом думаю проведут качественную трансферную кампанию. Что касается его эмоций в матче против Лилля. Ну ладно, он переживает, болеет за клуб. Нервы сдали.