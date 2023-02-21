Кампуш может покинуть «ПСЖ». Руководство клуба недовольно его работой (Foot Mercato)

может покинуть «ПСЖ».

Foot Mercato сообщает, что руководство клуба недовольно работой советника по футбольным вопросам.

Отмечается, что последние трансферы, рекомендованные Кампушем, не оправдали ожиданий, – в частности, , , и Юго Экитик.

В то же время не удалось осуществить трансферы Хакима Зиеша, и Райана Шерки, которые могли бы усилить команду.

Сообщается, что некоторые игроки, которых руководство «ПСЖ» хочет видеть в клубе, отказываются от перехода из-за отсутствия конкретного спортивного проекта.

Кроме того, присутствие Кампуша в клубе делает невозможным назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера. На данный момент сценарий, при котором Кампуш продолжит сотрудничество с клубом, выглядит маловероятным.

Часть игроков «ПСЖ» недовольна летними трансферами – они считают, что команда ослабла. Неймара и Маркиньоса не устраивает работа Кампуша