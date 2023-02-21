Кампуш может покинуть «ПСЖ». Руководство клуба недовольно его работой (Foot Mercato)

Теги ПСЖ лига 1 Франция отставки Зинедин Зидан Луиш Кампуш Хаким Зиеш Малком Фабиан Руис Карлос Солер Витинья Райан Шерки Юго Экитик Футбол

Луиш Кампуш может покинуть «ПСЖ».

Foot Mercato сообщает, что руководство клуба недовольно работой советника по футбольным вопросам.

Отмечается, что последние трансферы, рекомендованные Кампушем, не оправдали ожиданий, – в частности, Витинья, Карлос Солер, Фабиан Руис и Юго Экитик.

В то же время не удалось осуществить трансферы Хакима Зиеша, Малкома и Райана Шерки, которые могли бы усилить команду.

Сообщается, что некоторые игроки, которых руководство «ПСЖ» хочет видеть в клубе, отказываются от перехода из-за отсутствия конкретного спортивного проекта.

Кроме того, присутствие Кампуша в клубе делает невозможным назначение Зинедина Зидана на пост главного тренера. На данный момент сценарий, при котором Кампуш продолжит сотрудничество с клубом, выглядит маловероятным.

Часть игроков «ПСЖ» недовольна летними трансферами – они считают, что команда ослабла. Неймара и Маркиньоса не устраивает работа Кампуша

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25 комментариев

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Пирс Морган
Ответ imeka21
Ну полузащита действительно дно
Да, любят вчертвером смотреть, как их оббегают
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Бестрофейник 19/20
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Да ладно вам. После трёх поражений нервы сдали. Переживает и болеет за клуб. Все нормально. Во всяком случае он лучше, чем Леонардо.
Да, я это понимаю, переживает. Я неправильно выразился. Разрешено ли вообще находиться возле поля тем, кто не в тренерском штабе и не игрок команды. Я к тому, что даже игрокам, кто не в заявке не разрешено там находиться же. А тут спортивный директор орёт с кромки поля
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Demyan Grachev
карлихнос и тут воцарился))
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Overkiller
Да всё уже, конец проекту, шейх о МЮ уже руки потирает.
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Jaxongir Shodiev
Намечается уже какая по счету перезагрузка, а гегемоном даже во Франции не стали
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Rf
А что между Кампушем и Зиданом произошло?
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Vlados 86
Цирк катарский, второй десяток лет мешки денег швыряют, имеют зарплатную ведомость 600+ лямов, и при этом полузащита на одном Вератти держится который год.
+2
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Бестрофейник 19/20
В матче с Лильем он ходил чуть ли не на поле. Это нормально вообще? Просто интересно. Можно было подумать, что это он тренер ПСЖ
Да ладно вам. После трёх поражений нервы сдали. Переживает и болеет за клуб. Все нормально. Во всяком случае он лучше, чем Леонардо.
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Асенсио Мадрид
Леонардо сколько сезонов чудил, Кампушу даже полноценно сезон закончить не дают
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whereissuso
Это не он им запрещал в ночные клубы ходить во время сезона?
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Fan de PSG depuis 2002
Кампуш нормально работает. Это не ирония. Объясняю: в начале сезона, пригласив Кампуша, перед ним поставили задачу: разгрузить состав и сделать упор на молодых талантливых и универсальных (которые могут играть на разных позициях) игроков. "Эпоха блёсток закончилась, теперь только результат", сказал тогда Нассер Аль-Хелаифи.
Единственный провал Кампуша - это Ренату Саншеш, который вечно травмируется, и нестабильные Фабиан Руис и Карлос Солер. Летом думаю проведут качественную трансферную кампанию. Что касается его эмоций в матче против Лилля. Ну ладно, он переживает, болеет за клуб. Нервы сдали.
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konwar
Ответ СуперНегр228
Верните Леонардо...
Ага. И Икарди
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инок
В игре с Баварией было очень заметно, что у ПСЖ нету вообще усиления заменами, кроме Мбаппе...
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Совесть Черданцева
Первая неудача вице-президента Мбаппе
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Мукунку хороший
Вот чего он носился по технической зоне.. кипучую деятельность создавал.. видно не впечатлил)
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ СуперНегр228
Верните Леонардо...
Ни за что. Не нужен он.
+1
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predMBAPPE
Убрать вместе с Гальтьеро и любым способом взять Зизу и Шкриньяра, желательно парочку в полузащиту, хоть 30+ лет, хоть свободными агентами но с опытом
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Homelender_666
А когда у ПСЖ был конкретный спортивный проект? Проект строится не столько вокруг игроков, сколько вокруг тренера. А время работы любого тренера в клубе зависело от отношений с Леонардо и Аль-Хелайфи. Как пример, Барселона сейчас строится вокруг Хави: у него имеется большой кредит доверия и под него берут игроков. Тоже самое с МЮ и Тен Хагом, с Ливерпулем и Клопом, с МС и Гвардиолой, с Арсеналом и Артетой. В ПСЖ этого нет.
+3
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Бестрофейник 19/20
В матче с Лильем он ходил чуть ли не на поле. Это нормально вообще? Просто интересно. Можно было подумать, что это он тренер ПСЖ
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sheikh_111
при травме неймара, сейчас зиеш пригодился бы как ни кто другой
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окечуква
Игроки, которые не хотят переходить, потому что не видят конкретного спортивного проекта абсолютно правы и Кампуш тут не при чем. Это вопросы к Хелайфи. Скорее всего, боссы разочаровались в Галтье и хотят Зидана, вот и расчищают поляну. Опять надеются на чудо, а не на планомерную работу.
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СуперНегр228
Верните Леонардо...
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Геннадий Тимченко
ну если вопрос: он или Зидан, то конечно надо убирать👏
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Барсик Юрана
Понабрал баласт, а Месси должен тащить
+17
-11
+6
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imeka21
Ну полузащита действительно дно
+22
0
+22
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