Неймар не собирается покидать «ПСЖ» до 2027 года. Даже уход Месси не повлияет

В планы нападающего «ПСЖ» не входит смена клуба.

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, бразилец не собирается покидать парижскую команду до истечения срока действия контракта, рассчитанного до 2027 года. Он не поменяет планы даже в том случае, если , его друг, примет решение не продлевать свое соглашение.

Неймар выступает за « » с 2017 года. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 11 ассистов за 20 матчей в Лиге 1.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.