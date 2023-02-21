Неймар не собирается покидать «ПСЖ» до 2027 года. Даже уход Месси не повлияет

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Футбол

В планы нападающего «ПСЖ» Неймара не входит смена клуба.

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, бразилец не собирается покидать парижскую команду до истечения срока действия контракта, рассчитанного до 2027 года. Он не поменяет планы даже в том случае, если Лионель Месси, его друг, примет решение не продлевать свое соглашение.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 11 ассистов за 20 матчей в Лиге 1.

Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Суряев
Ответ Oleg
Это сегодячшний наброс Лекип, минут 50 назад. Новость по Неймару реакция французских новостников на сегодняшний инсайд от Лекип.
Ну так суть не поменялась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Александр Суряев
Да уже писали недавно, зачем повторяться https://www.sports.ru/football/1114902708-messi-blizok-k-otkazu-ot-novogo-kontrakta-s-pszh-on-xochet-perejti-v-i.html
Это сегодячшний наброс Лекип, минут 50 назад.
Новость по Неймару реакция французских новостников на сегодняшний инсайд от Лекип.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Суряев
Ответ Oleg
Там Лекип накинул что Месси не будет продлевать контракт. Новость про Неймара реакция на наброс Лекип, просто спортс ру не соблюдает хронологию)))
Да уже писали недавно, зачем повторяться
https://www.sports.ru/football/1114902708-messi-blizok-k-otkazu-ot-novogo-kontrakta-s-pszh-on-xochet-perejti-v-i.html
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
katalonec.uz
Продолжение сериала)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
андрэ
ахахаха журналюшки придумывают новость из новости про то что Неймар продлевает контракт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Silent Mode
Ответ Роман
Так Неймар сколько, 8 лет уже в ПСЖ. Ему там и карьеру заканчивать перед МЛС.
8 лет назад неймар забил Ювентусу в финале лч
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
это моя корова
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кокич
Стадия под названием "Неймар счастлив в Париже" (со слов его окружения).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я всех их сделал
И молодец, раз дурости хватило ПСЖ продлить капризного и слабомотивированного бразильца аж до 27 года, пусть теперь молча башляют ему эти 36 лямов чистыми, а он будет тусить с друзьями и выдавать несколько хороших игр в сезоне. Хотел ведь человек каждый год свалить от вас, а вы не пускали, ну терпите тогда. А вообще пора ПСЖ менять вектор развития, как Анжи почти 10 лет назад, поиграли и хватит, после покупки МЮ этот проект уже малоинтересен будет катарцам, сколько бабла ни вбухивай, а отдачи толком нет в отсутствие какой-либо конкуренции, то ли дело АПЛ, где миллиардер на миллиардере, вот там гораздо больше азарта будет в соревновании с Эмиратами и саудитами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Так Неймар сколько, 8 лет уже в ПСЖ. Ему там и карьеру заканчивать перед МЛС.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
При нынешнем образе жизни Неймара, менять эти тепличные условия в ПСЖ, было бы глупостью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Принцесса Диана
Ответ rigobersong
Может Неймар для себя и провел отличную карьеру и ему действительно больше по кайфу было играть в ПСЖ, чем биться в каждом матче в других чемпионатах, но лично мне как болельщику футбола жаль, что такой бриллиант лучшие игроцкие годы провел в Лиге 1, которая при всем к ней уважении всегда была 5й силой:) Как он божил в Барселоне, какие голы забивал, трио МСН, шедевральный гол в ворота Вильярреала, множество гениальный финтов, он был на вершине мира и променял это к сожалению на очень локальный чемпионат. Мог стать игроком уровня Месси, Марадоны, Пеле, а останется на уровне с Азаром, даже не дотянув до Рональдиньо и Кака:))
В каждом матче плэй-офф в Лиге Чемпионов 2015 года уходил с поля с забитым мячом, просто топ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Men77
"Он остается!"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Visca el Barça! Visca el Catalunya!
А при чем тут Месси. Неймар покинул Барсу, когда Месси играл за нее
Там Лекип накинул что Месси не будет продлевать контракт.
Новость про Неймара реакция на наброс Лекип, просто спортс ру не соблюдает хронологию)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Ten
Кто додумался с ним подписать контракт до 27го? Неймар это точно не тот человек который будет на топовом уровне до 38 лет играть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Может Неймар для себя и провел отличную карьеру и ему действительно больше по кайфу было играть в ПСЖ, чем биться в каждом матче в других чемпионатах, но лично мне как болельщику футбола жаль, что такой бриллиант лучшие игроцкие годы провел в Лиге 1, которая при всем к ней уважении всегда была 5й силой:) Как он божил в Барселоне, какие голы забивал, трио МСН, шедевральный гол в ворота Вильярреала, множество гениальный финтов, он был на вершине мира и променял это к сожалению на очень локальный чемпионат. Мог стать игроком уровня Месси, Марадоны, Пеле, а останется на уровне с Азаром, даже не дотянув до Рональдиньо и Кака:))
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол_это_жизнь
Звучит как угроза. ПСЖ сами себя загнали в тупик с Неймаром, Мбаппе. Хотя им все равно, катаров деньги не считают, владельцы ПСЖ триллионеры по сути что им миллиард туда миллиард сюда )))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Visca el Barça! Visca el Catalunya!
А при чем тут Месси. Неймар покинул Барсу, когда Месси играл за нее
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
f0rmoceft
Логично, никто из топов не даст ему такую же личку
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий