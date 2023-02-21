Неймар не собирается покидать «ПСЖ» до 2027 года. Даже уход Месси не повлияет
В планы нападающего «ПСЖ» Неймара не входит смена клуба.
Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, бразилец не собирается покидать парижскую команду до истечения срока действия контракта, рассчитанного до 2027 года. Он не поменяет планы даже в том случае, если Лионель Месси, его друг, примет решение не продлевать свое соглашение.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне на его счету 13 голов и 11 ассистов за 20 матчей в Лиге 1.
Подробно со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Новость по Неймару реакция французских новостников на сегодняшний инсайд от Лекип.
https://www.sports.ru/football/1114902708-messi-blizok-k-otkazu-ot-novogo-kontrakta-s-pszh-on-xochet-perejti-v-i.html
Новость про Неймара реакция на наброс Лекип, просто спортс ру не соблюдает хронологию)))