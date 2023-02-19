Неучастие Месси, Неймара и Мбаппе в отборе злит Гальтье все сильнее. Это делает бесполезным его видеоаналитиков

Теги Лилль Ницца ПСЖ Сент-Этьен Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Тренеру «ПСЖ» не нравится, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар отрабатывают в обороне.

Как пишет L’Équipe, Кристофа Гальтье все сильнее злит неучастие звездного трио в отборе.

Французский специалист привык за время работы в «Сент-Этьене», «Лилле» и «Ницце» к тому, что нападающие организовывают «первую завесу», когда команда теряет мяч.

56-летний тренер видит, что в «Пари Сен-Жермен» этого не происходит, так как атакующее трио почти никогда не обороняется.

Тот факт, что Месси, Мбаппе и Неймар не участвуют в отборе, делает бесполезной работу видеоаналитиков Гальтье, и тренер оказывается в затруднительном положении. Это его злит.

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32 комментария

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Советский Комиссар
Ответ arspurs9
Бездарно поставлен? Ты в состоянии заставить двух игроков перепрессинговать четверку соперников, к примеру? Поч тоже прессинг не поставил. Напомню, что его Тоттенхэм в куда более конкуретной АПЛ был по этому показателю стабильно в числе двух-трех лучших команд из сезона в сезон.
Его тоттенхем ни разу ничего не выиграл даже в кризисный сезон английский, статистические выкладки припас и для бездаря лукомского, который смотрит на цифры отдельно от игры
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chouchou
Ответ Deeeemayo
Неймар который в среднем по пробегу самый лучший в псж , отрабатывает в обороне лучше чем полузащита. А возвращается в полузащиту за мечем и в тоже время играет нападающего. Галатье как будто матчи не смотрит , или глупо и необоснованно выдвинул притензии.
Информация для видеоаналитиков
ср.пробег за матч в ЛЧ

1.Верратти - 11.59 км
2.Неймар - 10.23 км
3 Рамос - 10.22 км
4.Маркиньос - 9.87 км
5. Витинья - 9.47 км
6.Хакими -8.01 км
...
Месси - 7.7 км
Мбаппе - 7.5 км
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arspurs9
Ответ Советский Комиссар
Прессинг просто бездарно поставлен
Бездарно поставлен? Ты в состоянии заставить двух игроков перепрессинговать четверку соперников, к примеру? Поч тоже прессинг не поставил. Напомню, что его Тоттенхэм в куда более конкуретной АПЛ был по этому показателю стабильно в числе двух-трех лучших команд из сезона в сезон.
+1
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Потолковый Лампонюх™
А тренер Аргентины говорил что мессе больше всех прессингует 😁
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mudskipper
Соглашаясь возглавить ПСЖ, он был обязан понимать, что так будет. Он хорошо знал, куда идет. Это входит в условие задачи, и Гальтье за это щедро платят.
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arspurs9
Ответ Alex Rhea
Понятное дело, что такие игроки попросту уже бесполезны в клубном футболе высочайшего уровня. Лучше иметь тройку нападения Бернарду Силва - Кьеза - Коло-Муани, где все работать будут, чем дорого-богато по-катарски
Такие игры в футболе высочайшего уровня то полезны. Только по одному и с кем то пятижильным под пятой точкой. Одного отдыхающего без мяча Неймара или Месси выдержит любая команда. Когда у вас из таких игроков больше четверти состава - тут беда.
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arspurs9
Ответ Мохнатый55
24-летний Мбаппе вполне мог бы помогать обороне. 31-летний Неймар туда же. 35-летнему Месси тоже можно предъявить претензии, но в гораздо меньшей степени.
Какие претензии Лео, о чем ты? Только боготворить.

Ну ты ведь даже тут несешь полнейшую чушь. Либо пытаешься опозориться, либо слишком далек от футбола. Последний, кто должен помогать обороне в этом списке - Мбаппе. Какая разница, 24 года, 31 или 35 в данном вопросе. В отрыв при контратаке первым убегать будет Килиан. Открываться под передачи Месси и Неймара должен тоже он. Месси имеет примерно 0 преимуществ перед Неймаром в оборонительных действиях. Участвовать в них они должны даже одинаково, особенно учитывая похожий функционал. Или Лео должен стоять в центральном круге, а Мбаппе мимо него носиться в оборону и обратно?)
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Rubilov
Ответ Алла Михайлова
Но это не помешало сборной Аргентины выиграть два крупнейших мировых турнира! Может все же дело не в Месси, а в абсолютно непоставленной игре ПСЖ. Можно подумать они что-то выиграли до Месси? Шейхам бы надо было подумать о хорошем тренере, а тренеру о постанове игры, об налаживании игры в обороне, о ротации состава, учитывая возраст того же Месси, Неймара, Рамоса, сберегая их силы к главным матчам, да и Мбапе можно было бы поберечь. И пора бы хейтерам вспомнить, что эти ребята, особенно Месси и Мбапе прошли сложнейший и тяжелейший ЧМ, который высосал из них всю энергию и мотивацию, которую даже ЛЧ не в состоянии вернуть на 100%. Так что, не в троице дело, а в том, как поставлена работа в клубе и как поставлена игра команды. И кстати, как получилось, что к самым важным матчам клуба, вся команда оказалась в разобранном состоянии?
Проснишь, ты серишь...(
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Фантом
Ответ Алла Михайлова
Но это не помешало сборной Аргентины выиграть два крупнейших мировых турнира! Может все же дело не в Месси, а в абсолютно непоставленной игре ПСЖ. Можно подумать они что-то выиграли до Месси? Шейхам бы надо было подумать о хорошем тренере, а тренеру о постанове игры, об налаживании игры в обороне, о ротации состава, учитывая возраст того же Месси, Неймара, Рамоса, сберегая их силы к главным матчам, да и Мбапе можно было бы поберечь. И пора бы хейтерам вспомнить, что эти ребята, особенно Месси и Мбапе прошли сложнейший и тяжелейший ЧМ, который высосал из них всю энергию и мотивацию, которую даже ЛЧ не в состоянии вернуть на 100%. Так что, не в троице дело, а в том, как поставлена работа в клубе и как поставлена игра команды. И кстати, как получилось, что к самым важным матчам клуба, вся команда оказалась в разобранном состоянии?
С сборной Аргентины играет только один из тройки. И, кстати, там Месси в обороне периодически участвовал.

Просто с одним таким игроком на поле играть еще можно. А вот обороняться 7 игроками против 10 - неблагодарное занятие, слишком большой численный перевес получается.
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eld_14
Прочитал как "в отборе элит"
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Игорь Новиков
Ответ Alex Rhea
Понятное дело, что такие игроки попросту уже бесполезны в клубном футболе высочайшего уровня. Лучше иметь тройку нападения Бернарду Силва - Кьеза - Коло-Муани, где все работать будут, чем дорого-богато по-катарски
Понты дороже денег)
Но за них придется расплачиваться результатами. Вероятно, снова вылетят в 1/8 финала ЛЧ.
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Michael Boldyrev
Ага, сейчас видеоаналитики уволят все трио)
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Dexter Dallas
Ответ Советский Комиссар
Прессинг просто бездарно поставлен
как его поставить, когда 3 человека в команде живут отдельно от нее. ты его его как не ставь противник задавит кол-вом. если там будут нормальные игроки
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Deeeemayo
Неймар который в среднем по пробегу самый лучший в псж , отрабатывает в обороне лучше чем полузащита. А возвращается в полузащиту за мечем и в тоже время играет нападающего. Галатье как будто матчи не смотрит , или глупо и необоснованно выдвинул притензии.
+2
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Советский Комиссар
Ответ Dexter Dallas
как раз таки ничего не сошлось. тк тухель и любой другой тренер не смогут поставить игру в команде, в которой кроме вратаря играют,отрабатывают,прессенгуют 7 человек, когда в противоположной этим занято 10
Прессинг просто бездарно поставлен
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Мохнатый55
24-летний Мбаппе вполне мог бы помогать обороне. 31-летний Неймар туда же. 35-летнему Месси тоже можно предъявить претензии, но в гораздо меньшей степени.
+1
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Алла Михайлова
Ответ Direct free kick
Автобусник Галтье должен идти поднимать Бордо или Сэнт-Этьен из низов
Однозначно Гатье не тренер уровня такого клуба и тех задач что перед ним стоят!
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Пацанчик реальный
Ответ Андрей Хенто
Сразу вспоминается бородатый анекдот про индейца по кличке Зоркий глаз)
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-9
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Алла Михайлова
Ответ Budabuda
проснулся. Месси уже лет 5 в прессинге не учавствует.
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+5
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filippa
Ответ Budabuda
проснулся. Месси уже лет 5 в прессинге не учавствует.
а оно ему надо ?
+1
-9
-8
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У ПСЖ вообще сложный календарь. То подводи к пику формы к декабрю, то учитывай дни рождения родственников игроков, то с Монако играй - ужас
+6
0
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Dexter Dallas
Ответ Советский Комиссар
интересно какой план у шейхов когда они назначают раз за разом бездарей? С тухелем у них звезды сошлись, казалось бы сохраняй, но нет
как раз таки ничего не сошлось. тк тухель и любой другой тренер не смогут поставить игру в команде, в которой кроме вратаря играют,отрабатывают,прессенгуют 7 человек, когда в противоположной этим занято 10
+3
0
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Alex Rhea
Понятное дело, что такие игроки попросту уже бесполезны в клубном футболе высочайшего уровня.
Лучше иметь тройку нападения Бернарду Силва - Кьеза - Коло-Муани, где все работать будут, чем дорого-богато по-катарски
+18
-2
+16
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atomio
А до паузы на ЧМ не замечал?
+6
0
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Андрей Хенто
Ответ mr kovalsky
интересно, что Гальте только что заметил, что они не отрабатывают в защите
Сразу вспоминается бородатый анекдот про индейца по кличке Зоркий глаз)
+11
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