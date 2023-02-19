Неучастие Месси, Неймара и Мбаппе в отборе злит Гальтье все сильнее. Это делает бесполезным его видеоаналитиков

Тренеру « » не нравится, как , и отрабатывают в обороне.

Как пишет L’Équipe, все сильнее злит неучастие звездного трио в отборе.

Французский специалист привык за время работы в « », « » и «Ницце» к тому, что нападающие организовывают «первую завесу», когда команда теряет мяч.

56-летний тренер видит, что в «Пари Сен-Жермен» этого не происходит, так как атакующее трио почти никогда не обороняется.

Тот факт, что Месси, Мбаппе и Неймар не участвуют в отборе, делает бесполезной работу видеоаналитиков Гальтье, и тренер оказывается в затруднительном положении. Это его злит.