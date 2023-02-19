Неучастие Месси, Неймара и Мбаппе в отборе злит Гальтье все сильнее. Это делает бесполезным его видеоаналитиков
Тренеру «ПСЖ» не нравится, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар отрабатывают в обороне.
Как пишет L’Équipe, Кристофа Гальтье все сильнее злит неучастие звездного трио в отборе.
Французский специалист привык за время работы в «Сент-Этьене», «Лилле» и «Ницце» к тому, что нападающие организовывают «первую завесу», когда команда теряет мяч.
56-летний тренер видит, что в «Пари Сен-Жермен» этого не происходит, так как атакующее трио почти никогда не обороняется.
Тот факт, что Месси, Мбаппе и Неймар не участвуют в отборе, делает бесполезной работу видеоаналитиков Гальтье, и тренер оказывается в затруднительном положении. Это его злит.
ср.пробег за матч в ЛЧ
1.Верратти - 11.59 км
2.Неймар - 10.23 км
3 Рамос - 10.22 км
4.Маркиньос - 9.87 км
5. Витинья - 9.47 км
6.Хакими -8.01 км
...
Месси - 7.7 км
Мбаппе - 7.5 км
Ну ты ведь даже тут несешь полнейшую чушь. Либо пытаешься опозориться, либо слишком далек от футбола. Последний, кто должен помогать обороне в этом списке - Мбаппе. Какая разница, 24 года, 31 или 35 в данном вопросе. В отрыв при контратаке первым убегать будет Килиан. Открываться под передачи Месси и Неймара должен тоже он. Месси имеет примерно 0 преимуществ перед Неймаром в оборонительных действиях. Участвовать в них они должны даже одинаково, особенно учитывая похожий функционал. Или Лео должен стоять в центральном круге, а Мбаппе мимо него носиться в оборону и обратно?)
Просто с одним таким игроком на поле играть еще можно. А вот обороняться 7 игроками против 10 - неблагодарное занятие, слишком большой численный перевес получается.
Но за них придется расплачиваться результатами. Вероятно, снова вылетят в 1/8 финала ЛЧ.
Лучше иметь тройку нападения Бернарду Силва - Кьеза - Коло-Муани, где все работать будут, чем дорого-богато по-катарски