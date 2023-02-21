Марко ван Бастен: «Кудус умнее и техничнее Антони, гораздо лучше как игрок. Наблюдать за ним намного интереснее»
Марко ван Бастен сравнил Мохаммеда Кудуса и Антони.
«Я считаю Мохаммеда Кудуса гораздо лучшим игроком, чем Антони. Антони техничен, но то, что он пытается делать, сбивает его с толку! У Кудуса техника гораздо лучше, и он знает, что делает.
Может, Антони и быстрее, но Кудус умнее и техничнее. Он гораздо лучше как игрок, он универсален и может играть на любой позиции. Он нравится мне гораздо больше, чем Антони. За его игрой намного интереснее наблюдать», – сказал бывший игрок «Аякса» в интервью Ziggo Sport.
Антони перешел из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» в августе прошлого года за 100 млн евро с учетом бонусов. В текущем сезоне на его счету 3 гола в 12 матчах в АПЛ. Его подробная статистика – здесь.
У Кудуса 9 голов и 1 ассист в 21 матче за «Аякс» в нынешнем сезоне Эредивизи. Его статистику можно изучить тут.
На чемпионате Мира особенно выделялся в составе Ганы.
Очень интересно увидеть его в топ чемпионате, уверен не затеряется..
Ведь оба игрока ему прекрасно знакомы.