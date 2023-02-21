Марко ван Бастен: «Кудус умнее и техничнее Антони, гораздо лучше как игрок. Наблюдать за ним намного интереснее»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Марко ван Бастен Аякс премьер-лига Англия Мохаммед Кудус Антони Футбол

Марко ван Бастен сравнил Мохаммеда Кудуса и Антони.

«Я считаю Мохаммеда Кудуса гораздо лучшим игроком, чем Антони. Антони техничен, но то, что он пытается делать, сбивает его с толку! У Кудуса техника гораздо лучше, и он знает, что делает.

Может, Антони и быстрее, но Кудус умнее и техничнее. Он гораздо лучше как игрок, он универсален и может играть на любой позиции. Он нравится мне гораздо больше, чем Антони. За его игрой намного интереснее наблюдать», – сказал бывший игрок «Аякса» в интервью Ziggo Sport.

Антони перешел из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» в августе прошлого года за 100 млн евро с учетом бонусов. В текущем сезоне на его счету 3 гола в 12 матчах в АПЛ. Его подробная статистика – здесь.

У Кудуса 9 голов и 1 ассист в 21 матче за «Аякс» в нынешнем сезоне Эредивизи. Его статистику можно изучить тут.

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20 комментариев

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Не смотрел, но осуждаю
Ответ FortMinor
то что его купили за 100 млн не гарантирует того что он будет игроком основы
С тобой конечно сложно поспорить, но не потому что ты прав
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Dm Kznts
Ответ Арслан Устарханов
Кудус на самом деле интереснее всех перечисленных Бергвейна Антони и т.д На чемпионате Мира особенно выделялся в составе Ганы. Очень интересно увидеть его в топ чемпионате, уверен не затеряется..
затеряется
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0
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Арслан Устарханов
Кудус на самом деле интереснее всех перечисленных Бергвейна Антони и т.д
На чемпионате Мира особенно выделялся в составе Ганы.
Очень интересно увидеть его в топ чемпионате, уверен не затеряется..
+3
-1
+2
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Антон Абызов
https://www.youtube.com/watch?v=20fYqI8zzRU
0
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Amalfitano
Да мы уже поняли, что летом Кудус и Бробби будут основным активом. Если МЮ будет продолжать в том же духе не исключено, что как минимум один из них отправится к Эрику.
+1
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FortMinor
Ответ Гамаль Хайдаров
подмену за столько денег не покупают, или мешкам все можно, еще скоро он Арабским мешком станет?)
то что его купили за 100 млн не гарантирует того что он будет игроком основы
+1
-1
0
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Лёха Жданчик
Товар сам себя не продаст))
+16
-1
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serj_78
Цену набивают
+3
-1
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Dm Kznts
а может Эрик лучше знает кто ему нужен для билд апа?
Ведь оба игрока ему прекрасно знакомы.
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-4
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Давид Agabekyan
Ответ FortMinor
так от антони требуется только подменять Санчо, просто бразил был безальтернативным левоногим вингером пока отсутствовал Джейдон, но если один будет подменять другого я думаю голы пойдут
Подмена за 100 лямов. Топ трансфер
+7
-2
+5
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Dm Kznts
Ответ Born is the King
Намёк на Мю , чтобы готовили 200 , если Аякс им впарил Антони за 110
не добавляй суммы, ты же не манся
+2
-2
0
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Гамаль Хайдаров
Ответ FortMinor
так от антони требуется только подменять Санчо, просто бразил был безальтернативным левоногим вингером пока отсутствовал Джейдон, но если один будет подменять другого я думаю голы пойдут
подмену за столько денег не покупают, или мешкам все можно, еще скоро он Арабским мешком станет?)
+2
-2
0
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Born is the King
Намёк на Мю , чтобы готовили 200 , если Аякс им впарил Антони за 110
+5
-5
0
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FortMinor
так от антони требуется только подменять Санчо, просто бразил был безальтернативным левоногим вингером пока отсутствовал Джейдон, но если один будет подменять другого я думаю голы пойдут
+2
-5
-3
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folli
Он пьяный что ли? Говорит что купили не того игрока, при том что этот Кудус стал играть в основе как раз потому что они продали Антони.
0
-4
-4
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Гамаль Хайдаров
Ответ QWertY
Подождем когда Кудус перейдет в конкурентный чемп и посмотрим. Классен, Бергвейн и ВДБ в Голландии тоже были крутыми)
ну в том легендарном сезоне Аякса 2019 Ван Де Бек реально разрывал топ-клубы в ЛЧ
0
0
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Гамаль Хайдаров
приглядитесь к Челси, они тоже всякий шлак за кучу миллионов покупают
0
-2
-2
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QWertY
Ответ Green grass
На ЧМ хорошо себя показал
Как и Зиеш)
+12
0
+12
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Green grass
Ответ QWertY
Подождем когда Кудус перейдет в конкурентный чемп и посмотрим. Классен, Бергвейн и ВДБ в Голландии тоже были крутыми)
На ЧМ хорошо себя показал
0
0
0
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QWertY
Подождем когда Кудус перейдет в конкурентный чемп и посмотрим. Классен, Бергвейн и ВДБ в Голландии тоже были крутыми)
+30
-2
+28
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