раскритиковал игру Антони в матче с « ».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» (2:3) в матче 21-го тура АПЛ.

«Он не может обогнать вообще никого, и глядя на это, я думал: «Всегда ли так было?» Я смотрел его хайлайты времен « », и раньше он был быстрее многих.

Я видел, как , которого я не назвал бы спринтером, буквально пронесся мимо него, и я подумал: «Ого, у него [Антони] не так много силы в ногах!

Он техничный вингер, но от таких игроков ждешь, что они будут быстрее защитников», – сказал бывший защитник « » в своем подкасте FIVE.