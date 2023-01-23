Фердинанд об Антони: «Он никого не может обогнать. Парти, которого не назвать спринтером, просто пронесся мимо него»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Аякс премьер-лига Англия Арсенал Томас Парти Антони Футбол

Рио Фердинанд раскритиковал игру Антони в матче с «Арсеналом».

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» (2:3) в матче 21-го тура АПЛ.

«Он не может обогнать вообще никого, и глядя на это, я думал: «Всегда ли так было?» Я смотрел его хайлайты времен «Аякса», и раньше он был быстрее многих.

Я видел, как Томас Парти, которого я не назвал бы спринтером, буквально пронесся мимо него, и я подумал: «Ого, у него [Антони] не так много силы в ногах!

Он техничный вингер, но от таких игроков ждешь, что они будут быстрее защитников», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте FIVE.

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129 комментариев

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Real_v_dushe
Антони - это классический развод голландским физруком МЮ на деньги для улучшения финансового положения его любимого Аякса, чтобы было куда уходить после увольнения из стана манков.
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Ksandvankneshas
Ответ Denis242424
Это бразильская подготовка. Неймар тоже так любит. Но Неймар в любой момент может дать отличный точный пас, у него хорошее видение поля.
Плюс он быстрый, с хорошим дриблингом.Режет оборону как нож масло. Антони же...мдэ. Ни скорости, ни паса, ни дриблинга, одноногий, креативности 0...Мяч может подержать за счёт техники, и всё. Ван-Биссака, протигосподи, и то опаснее бразильца в атаке. Биссака! Это похороны.
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тигр настоящий
Посредственный игрок ...
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Ola BP
Ответ Максим Маслов
Они не стоят 100 уж точно. Они обычные игроки. А рынок раздут необоснованно уже давно. Поэтому случаются такие трансферы. Или же Азар с Коутиньо)
Азар стоил своих денег.
В момент перехода он был чуть ли не лучший игрок мира, плюс отсутсвие каких-либо травм.
Может не 120, но они же бонусами шли.
Но сотку за того Азара - абсолютно адекватные деньги.
Бельгиец был в топе многие годы, а Мудрики, Антони и Нуньесы провели лишь один неплохой сезон в средних чемпионатах, играя в главных фаворитах.
Такой себе багаж.

Коут тоже был прекрасен в Ливерпуле. Отдали бы 80 - никто бы ничего не сказал, ибо рынок был перегрет.
Но тут Бартомео, что сказать)
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Максим Маслов
Ответ Ola BP
Грилиш тащил АВ и был прекрасен. В Сити у него другая роль. Санчо выдавал топ-игру. За ним бегали топ-клубы, но Юнайтед выложил большой контракт и запрашиваемую сумму. За бразильцем никто не бегал. И Аякс взвинтил цену только из-за ТенХага. Просто я не вижу в нём тех качеств, что бы он хоть когда-то оправдал свой ценник. Условно Погба на поле умеет всё, но голова работает не в том направлении. Антони же одноногий игрок без скорости.
Они не стоят 100 уж точно. Они обычные игроки. А рынок раздут необоснованно уже давно. Поэтому случаются такие трансферы. Или же Азар с Коутиньо)
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Ola BP
Ответ Dm Kznts
Пусть мудрик за полсезона забьёт 5 голов за пенсов как бразил за Юнайтед. Тогда посмотрим. Как раз полсезона у него и есть.
Роналду 18 забил. Но былого таланта нет и на десять процентов.
Стата не всегда показывает уровень игрока, как и цена трансфера.
Условный Гринвуд забивал десятку. Но кто в здравом уме отдаст за него сотку?
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Ola BP
Ответ Максим Маслов
ну так Грилиш - вау например? Санчо - вау?)))
Грилиш тащил АВ и был прекрасен. В Сити у него другая роль.
Санчо выдавал топ-игру.
За ним бегали топ-клубы, но Юнайтед выложил большой контракт и запрашиваемую сумму.
За бразильцем никто не бегал. И Аякс взвинтил цену только из-за ТенХага.
Просто я не вижу в нём тех качеств, что бы он хоть когда-то оправдал свой ценник.
Условно Погба на поле умеет всё, но голова работает не в том направлении.
Антони же одноногий игрок без скорости.
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NottinghamForest79
шлак за 100 лям
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Максим Маслов
Ответ Ola BP
Дак никто не обвиняет в цене ни одного, ни другого. Просто объективно - за 100млн игрок должен быть прям ВАУ. Бразилец же просто неплох, но не Неймар, скажем так)
ну так Грилиш - вау например? Санчо - вау?)))
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Romuliq
Что он вообще с Фредом в составе делают? Ещё и в сборную вызываются? Кринге
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Ola BP
Ответ Максим Маслов
Это не его проблема, что тупое руководство столько за него заплатило
Дак никто не обвиняет в цене ни одного, ни другого.
Просто объективно - за 100млн игрок должен быть прям ВАУ.
Бразилец же просто неплох, но не Неймар, скажем так)
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Crawling
Физики нет совсем. Такой дури в ногах, как у Винисиуса/Сане/Дембеле/Гнабри/Мудрика у него нет. Это не натренировать. А-ля Родриго из Реала, только у того конкуренция выше и нацеленность на гол.
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danilevich
Ответ Dm Kznts
Не понимаю столь резкую критику Антони. Понятно что когда за игрока отвалили под сотню, игрока удобно критиковать. Он вингер. Он не будет забивать 25-30 голов за сезон. Если он забьёт 10-15, уже будет прекрасно. И кстати половину от этого он уже забил. Со всеми его недостатками он цепкий и быстрый и неплохо контролирует свой фланг.
Та какие 25-30 голов
Никто этого и не ждал от него . Он и в аякса не был забавным
Но он даже моментов не создает
Просто пасы назад
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Вадим Слуцкий
Немудрик
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Артемий Свистоплясов
посмотрите на мартинелли и сака они не финтят практически просто обыгрывают за счет скорости
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Чёрный тюльпан
Ответ Амир Ким
Единственный нормальный правый вингер у МЮ. 1 плохой матч = провал. Эланга там вообще задохнулся бы
Эланга в прошлом сезоне этого же Зинченко и возил и убегал от него, когда он за Сити играл. Да и в целом швед свой первый сезон за МЮ был лучше, чем пока бразилец. Может в статистике это не особо отразится, но он хотя бы был опаснее за счёт своей скорости, а этот вообще ни рыба, ни мясо.
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Чёрный тюльпан
Ответ batterbin
В тот момент скорее Антони тащил мяч вперед, реагируя на ситуацию по защитникам, а в итоге максимально ускорился Парти и выскочил как бы из-за спин... Короче, Фердинанд немного нагнетает. Не показательный момент.
Это не отменяет того, что Энтони вообще никого пройти не может, вот абсолютно НИ-КО-ГО! Зинченко как бы тоже не эталон обороняющегося игрока, причём он вообще непрофильный ЛЗ, которого в матчах с Сити те же Гринвуд и Эланга возили спокойно, но бразилец такое дно, что не в состоянии ни убежать, ни за счёт своих дешёвых трюков обыграть.
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Макс Шева
Он отлично кружит вокруг своей оси тем самым внося весомый вклад в то чтоб Манки находились на 4м месте.
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valek 211
Я бы за Антони и 10мл.не дал бы он неочем
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Dario Alexys
Антони , Родриго это футболисты , которые застряли на уровне футзала. Не секрет , что бразильская школа начинается с улиц, с футзала, но в футболе нужно быть атлетом на фланге, нужна не только стартовая скорость , но и дистанционная. В футзале стартовая важнее, поэтому если дистанционной нет, то на фланге в футболе делать нечего. С другой стороны каждый выжимает из своего тела максимум и не стоит винить игрока , в том что генетика не одарила его . Не каждый может бежать быстро на длинной дистанции . В качестве примера Роналдо назарио и Роналдиньо, у них путь начинался с зала, но генетика их одарила больше, поэтому в большом футболе они играли ярче, был еще Ромарио, но он схитрил, он стал нападающим , и использовал стартовый рывок только в игре 1 в1 у ворот. А как у него на фланге получилось бы тоже не факт , что продуктивно.
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Владислав Шулепов
Ответ problemzz9
2 мемфис, как вообще можно из голландского чемпионата брать игрока за сотку, последний кто пришел оттуда в апл и стал звездой был суарес, после этого одни провалы по сути, того же ван де бека, зиеша можно вспомнить еще
Вейналдум тоже оттуда переходил
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Trey4rch
Ответ Парень со двора Шмурнова
Ну Френки тоже очень неплох. Другое дело, что Чави его спецом мариновал на лавке по указанию руководства, чтобы вынудить его искать другой клуб, заработать на его продаже и разгрузить з/п ведомость.
Да да, так мариновал, что Френки постоянно в старте играл, ты пьяный там что ль? Единственная проблема с Френки была в том, что Хави использовал его в неудобной для голландца роли, а играл он всегда, не неси ерунды
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Vatikan
Ответ Леонид Ботвинник
Куда деньги прислать ? )
А сколько?
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Vatikan
Ответ FEF2
есть почта Челси?
Нет(
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problemzz9
Ответ N1ghtwolf
А как же Роббен, Ван Перси, Ван Нистелрой, Снейдер?
еще бы игроков из 90-х перечислили бы) я брал в расчет последние 10-12 лет
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