Фердинанд об Антони: «Он никого не может обогнать. Парти, которого не назвать спринтером, просто пронесся мимо него»
Рио Фердинанд раскритиковал игру Антони в матче с «Арсеналом».
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу» (2:3) в матче 21-го тура АПЛ.
«Он не может обогнать вообще никого, и глядя на это, я думал: «Всегда ли так было?» Я смотрел его хайлайты времен «Аякса», и раньше он был быстрее многих.
Я видел, как Томас Парти, которого я не назвал бы спринтером, буквально пронесся мимо него, и я подумал: «Ого, у него [Антони] не так много силы в ногах!
Он техничный вингер, но от таких игроков ждешь, что они будут быстрее защитников», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте FIVE.
В момент перехода он был чуть ли не лучший игрок мира, плюс отсутсвие каких-либо травм.
Может не 120, но они же бонусами шли.
Но сотку за того Азара - абсолютно адекватные деньги.
Бельгиец был в топе многие годы, а Мудрики, Антони и Нуньесы провели лишь один неплохой сезон в средних чемпионатах, играя в главных фаворитах.
Такой себе багаж.
Коут тоже был прекрасен в Ливерпуле. Отдали бы 80 - никто бы ничего не сказал, ибо рынок был перегрет.
Но тут Бартомео, что сказать)
Стата не всегда показывает уровень игрока, как и цена трансфера.
Условный Гринвуд забивал десятку. Но кто в здравом уме отдаст за него сотку?
Санчо выдавал топ-игру.
За ним бегали топ-клубы, но Юнайтед выложил большой контракт и запрашиваемую сумму.
За бразильцем никто не бегал. И Аякс взвинтил цену только из-за ТенХага.
Просто я не вижу в нём тех качеств, что бы он хоть когда-то оправдал свой ценник.
Условно Погба на поле умеет всё, но голова работает не в том направлении.
Антони же одноногий игрок без скорости.
Просто объективно - за 100млн игрок должен быть прям ВАУ.
Бразилец же просто неплох, но не Неймар, скажем так)
Никто этого и не ждал от него . Он и в аякса не был забавным
Но он даже моментов не создает
Просто пасы назад