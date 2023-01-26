«Антони слишком предсказуем. Нужно учиться обводить с обеих сторон – как Марез». Невилл о вингере

считает вингера « » Антони слишком предсказуемым.

«Я много думал об Антони в последние дни. Ему нужно развиваться примерно так, как , и учиться идти в дриблинг с обеих сторон.

На данный момент он слишком предсказуем в попытках постоянно переложить мяч под левую ногу», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Летом Антони перешел в «Ман Юнайтед» из «Аякса» за 95+5 млн евро.

В этом сезоне на счету 22-летнего бразильца 5 голов в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.