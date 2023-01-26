«Антони слишком предсказуем. Нужно учиться обводить с обеих сторон – как Марез». Невилл о вингере

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Рияд Марез Антони Футбол

Гари Невилл считает вингера «Манчестер Юнайтед» Антони слишком предсказуемым.

«Я много думал об Антони в последние дни. Ему нужно развиваться примерно так, как Рияд Марез, и учиться идти в дриблинг с обеих сторон.

На данный момент он слишком предсказуем в попытках постоянно переложить мяч под левую ногу», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Летом Антони перешел в «Ман Юнайтед» из «Аякса» за 95+5 млн евро.

В этом сезоне на счету 22-летнего бразильца 5 голов в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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22 комментария

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Rick Sanchezz
Ответ Dm Kznts
Зачем ему это?
Как зачем? Помочь бывшему клубу из родной страны, наверняка, если бы у Вас была такая возможность, вы бы тоже сделали
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Dm Kznts
Ответ Rick Sanchezz
Ну так тен Хаг и развел и заодно помог своему бывшему клубу срубить огромный куш за среднего игрока
Зачем ему это?
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Dm Kznts
Ответ Scorpic
Что значит "развели", если тен Хаг сам настоял на покупке? И цену он знал
Вот в этом и загадка.
Ведь могли на 65-70 лямов свернуть переговоры.
Но Эрик в него вцепился.
Значит что то видит
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Dm Kznts
Ответ Джон Хартсон
Вчера Антони пару раз чуть смазал ну и в одном случае Хенесси спас нереально. Норм бразилец обостряет, даже на одной ноге.
Кстати мне вчера показалось что коуч его с фланга в центр сдвинул. Обострял он с центра.
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Denis242424
Обдурил он всех, когда так напрашивался Тен Хагу. Предъявить не может ничего. Средний игрок бразильсого "разлива". Но для себя он сделал хорошо. Хорошая з/пл., потом в МЮ надолго задерживаются, там любят "поняньчиться" с игроками, ожидая улучшения их игры.
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Dm Kznts
Ответ человек-муравей человек-физрук
пустышка а не игрок за 120 млн.
Вроде написано сколько, но всё равно это не помешало тебе сумму выдумать
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2RIN
Рынок сошел с ума, за 100 млн клуб должен получать игрока, которому уже ничему учиться не надо, который на постоянной основе будет решать исходы матчей, а тут за такую кучу денег получаешь полуфабрикат, с мутными перспективами
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Rick Sanchezz
Ответ Scorpic
Что значит "развели", если тен Хаг сам настоял на покупке? И цену он знал
Ну так тен Хаг и развел и заодно помог своему бывшему клубу срубить огромный куш за среднего игрока
+2
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+2
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Scorpic
Ответ Кукич
Хороший обводящий удар с одной ноги и неплохая техника, но обвести игрока трудновато. Обычный бразильский вингер среднего уровня кое каких в Европе десятки. Тот же Фелипе Андерсон из Лацио был гораздо ярче когда выступал в Вест Хэме. Красная цена товарищу Энтони 30 млн. Просто посмотрите на его статистику в Эредивизи и стату неплохого по меркам Апл игрока Тадича. Серб намного , наголову лучше играл бразильца в Аяксе. Короче развели МЮ
Что значит "развели", если тен Хаг сам настоял на покупке? И цену он знал
+2
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Alexander Yavriantz
Ему надо брать пример с Рэша, который развил свою левую ногу так, что теперь клепает голы и ассисты с нее. Без сносной правой ноги это просто мертвый правый фланг в атаке. В защите он отрабатывает как надо, тут не поспоришь. Но МЮ не за защитника 100 лямов выложил вроде. До конца сезона уже вряд ли что-то поменяется кардинально, но летом он обязан над этим поработать иначе будет провал. Проблеба что неясно что происходит с Санчо, сейчас шикарный момент вернуться и попробовать завоевать место на правом фланге.
+1
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Кукич
Ответ Джон Хартсон
Вчера Антони пару раз чуть смазал ну и в одном случае Хенесси спас нереально. Норм бразилец обостряет, даже на одной ноге.
На 100 млн обостряет!?Энтони не 20 лет , а 23 лет он должен по идее решать за такую цену и в его возрасте
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Neron
Ответ Чёрный тюльпан
Ему бы в принципе в футбол не мешало научиться играть. Дело-то не только в обводках, он и убежать от защитников не в состоянии, когда просто обязан это делать, как фланговый игрок. Ну не умеешь ты обыгрывать эффективно за счёт своих финтов, так бегать хоть научись, а то, как дело заходит до эффектной показухи, так он "пончики" крутит, а когда ему дают на ход передачу, то его игроки соперников тупо нагоняют, хотя там порой заметный гандикап присутствует. В пасы он тоже может только коряво, как Дало. Получается, чтобы навесить нормально на Вегорства, это должен Уан-Биссака прибежать, потому что у него с этим хотя бы таких проблем нет. Да, он не искусный исполнитель, но будучи воспитанником английском школы, тупо грузить в штрафную умеет, тем более школу середняка КП прошёл, играя под руководством Ходжсона, который прямо классический проводник идеи "бей-беги-навесь". Удары у Энтони, как по ##### ладошкой. Один может на 10-15 залетит хороший, который приведёт к голу, но остальные даже к реальной угрозе для вратаря не приведут. Платить 100 млн. можно только за готового игрока, а не из-за того, что он молодой и перспективный, типа пусть со времен прогрессирует. А если не спрогрессирует, а так и останется посредственностью? Получается, что клуб просто смыл в унитаз огромные деньги, которые назад уже не воротишь. Сами такими трансферами подрывают рынок, а потом удивляются, что им все подряд ломят цену, что через пару таких закупочек уже и огромные доходы от АПЛ не спасают от ФФП.
Яростно плюсую!!! Всё так!!!
+3
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Кукич
Хороший обводящий удар с одной ноги и неплохая техника, но обвести игрока трудновато. Обычный бразильский вингер среднего уровня кое каких в Европе десятки. Тот же Фелипе Андерсон из Лацио был гораздо ярче когда выступал в Вест Хэме. Красная цена товарищу Энтони 30 млн. Просто посмотрите на его статистику в Эредивизи и стату неплохого по меркам Апл игрока Тадича. Серб намного , наголову лучше играл бразильца в Аяксе. Короче развели МЮ
+3
-2
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Джон Хартсон
Вчера Антони пару раз чуть смазал ну и в одном случае Хенесси спас нереально. Норм бразилец обостряет, даже на одной ноге.
+2
-2
0
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Чёрный тюльпан
Ему бы в принципе в футбол не мешало научиться играть. Дело-то не только в обводках, он и убежать от защитников не в состоянии, когда просто обязан это делать, как фланговый игрок. Ну не умеешь ты обыгрывать эффективно за счёт своих финтов, так бегать хоть научись, а то, как дело заходит до эффектной показухи, так он "пончики" крутит, а когда ему дают на ход передачу, то его игроки соперников тупо нагоняют, хотя там порой заметный гандикап присутствует. В пасы он тоже может только коряво, как Дало. Получается, чтобы навесить нормально на Вегорства, это должен Уан-Биссака прибежать, потому что у него с этим хотя бы таких проблем нет. Да, он не искусный исполнитель, но будучи воспитанником английском школы, тупо грузить в штрафную умеет, тем более школу середняка КП прошёл, играя под руководством Ходжсона, который прямо классический проводник идеи "бей-беги-навесь". Удары у Энтони, как по ##### ладошкой. Один может на 10-15 залетит хороший, который приведёт к голу, но остальные даже к реальной угрозе для вратаря не приведут. Платить 100 млн. можно только за готового игрока, а не из-за того, что он молодой и перспективный, типа пусть со времен прогрессирует. А если не спрогрессирует, а так и останется посредственностью? Получается, что клуб просто смыл в унитаз огромные деньги, которые назад уже не воротишь. Сами такими трансферами подрывают рынок, а потом удивляются, что им все подряд ломят цену, что через пару таких закупочек уже и огромные доходы от АПЛ не спасают от ФФП.
+22
-3
+19
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Егор Крид58
Ответ Крыс Пол
По описанию бразильский Роббен, но без скорости.
Роббен по сравнению с ним инопланетянин
+22
0
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Егор Крид58
Марез в этом плане прекрасную работу над собой провёл
+2
0
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Lionel Andres Messi 10
Можно и с предсказуемым дриблингом раз за разом оставлять соперников не у дел, но только это нужно делать очень хорошо, как Роббен.
+5
0
+5
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Крыс Пол
По описанию бразильский Роббен, но без скорости.
0
-4
-4
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Wekil Halylow
Обводит за 100 миллион будет очен сложно
0
0
0
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человек-муравей человек-физрук
пустышка а не игрок за 120 млн.
+3
-3
0
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Борис_Бритва
Я давно не видел такого предсказуемого одноногого игрока
+19
-3
+16
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