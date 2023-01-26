«Антони слишком предсказуем. Нужно учиться обводить с обеих сторон – как Марез». Невилл о вингере
Гари Невилл считает вингера «Манчестер Юнайтед» Антони слишком предсказуемым.
«Я много думал об Антони в последние дни. Ему нужно развиваться примерно так, как Рияд Марез, и учиться идти в дриблинг с обеих сторон.
На данный момент он слишком предсказуем в попытках постоянно переложить мяч под левую ногу», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
Летом Антони перешел в «Ман Юнайтед» из «Аякса» за 95+5 млн евро.
В этом сезоне на счету 22-летнего бразильца 5 голов в 20 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Ведь могли на 65-70 лямов свернуть переговоры.
Но Эрик в него вцепился.
Значит что то видит