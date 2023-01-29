Тен Хаг об Антони: «Прогрессирует. Хотим, чтобы он играл динамичнее и разнообразнее. У него огромный потенциал»

тен Хаг высказался об игре .

Хавбек « » сделал голевую передачу в матче 4-го раунда Кубка Англии с «Редингом» (3:1).

«Думаю, он прогрессирует. Хотим, чтобы он играл динамичнее, разнообразнее и более вертикально.

Сегодня он сделал прекрасный пас на первый гол. Мы довольны тем, как он прибавляет на данный момент. У него огромный потенциал, и он должен развивать его каждый день», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».