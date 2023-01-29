Тен Хаг об Антони: «Прогрессирует. Хотим, чтобы он играл динамичнее и разнообразнее. У него огромный потенциал»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Антони Футбол

Эрик тен Хаг высказался об игре Антони.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» сделал голевую передачу в матче 4-го раунда Кубка Англии с «Редингом» (3:1).

«Думаю, он прогрессирует. Хотим, чтобы он играл динамичнее, разнообразнее и более вертикально.

Сегодня он сделал прекрасный пас на первый гол. Мы довольны тем, как он прибавляет на данный момент. У него огромный потенциал, и он должен развивать его каждый день», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OSHO - ऊर्जा
Ну что? Где хейтеры МЮ? Всё так же думаете что Тен Хаг физрук? Что МЮ везёт? Что нет игры?

Или ждёте матча с Барсой? Быть может шансы не равны, но точно могу пообещать лёгкой прогулки Барсе не светит, и МЮ с Тен Хагом будут биться до последнего патрона. Даже если проиграем, по сумме двух матчей, по крайне мере сделаем всё что было в силах, нынешнего состава.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ManUtd8082
Ответ Кукич
Гризманн на момент перехода был 3-м лучшим игроком Ла Лиги,многолетним лидером Атлетико ,лидером Французской сборной которая стала чемпионом мира.Атлетико не хотел продавать и его купили заплатив клаусулу. А Коутиньо был суперзвездой Ливерпуля и звездой Апл ,сб.Бразилии и за него заплатили от 140-160 млн евро,а не твои откуда то взятые 180!!! А что сделал Энтони чтобы стоить 100 лямов!?в Эредивизи набрал 8+8 .🤣🤣🤣
Я не спорю, Коутиньо был хорошим игроком. Он доказал это когда перешёл в Баварию и выкинул барсу из ЛЧ 🤣 потом ещё барсе пришлось заплатить бонусы Ливерпулю потому что Коутиньо выиграл ЛЧ в составе Баварии 🤣🤣🤣короче фанатам барсы вообще не разрешено осуждать трансферы чужых клубов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darth_Malice
Ответ Андрей Ференец
Правую ему тренировать надо.
надо совершенствовать то, что умеешь. Валенсия на моей памяти от силы раза два отдал левой ногой пас, и то ближнему, но зато правой он умел делать то, что должен был на своей позиции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ответ ManUtd8082
Смешно читать такое от глора барсы. Где ваши 180 миллионные Коутиньо и 120 миллионные Гризманы?
Так кукиш глор барсы?
Это многое обьясняет :)
Вопрос что он тут забыл?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Ответ ManUtd8082
Смешно читать такое от глора барсы. Где ваши 180 миллионные Коутиньо и 120 миллионные Гризманы?
Твой клубишко и хотелка Лысого взорвал рынок.Шахтер требовал 100 лямов ссылаясь на то что МЮ купил Энтони за 100 млн и Мудрик не хуже его. 100 лямов за три успешных матчей в ЛЧ.😆
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ta-tosha
Его цена на ТМ была на момент покупки 30М евро, реальная в предыдущее трансферное окно точно такая же и его никто не купил за эти деньги.
Психи Тэн Хага прокинули МЮ на 70-75 М Овер прайса. Но. От этого Антони ниногда не станет играть как Неймар. Никогда.
Это обычный игрок за 25-30 лямов, для реального топ клуба - игрок в ротацию максимум.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Ответ ManUtd8082
Смешно читать такое от глора барсы. Где ваши 180 миллионные Коутиньо и 120 миллионные Гризманы?
Гризманн на момент перехода был 3-м лучшим игроком Ла Лиги,многолетним лидером Атлетико ,лидером Французской сборной которая стала чемпионом мира.Атлетико не хотел продавать и его купили заплатив клаусулу. А Коутиньо был суперзвездой Ливерпуля и звездой Апл ,сб.Бразилии и за него заплатили от 140-160 млн евро,а не твои откуда то взятые 180!!! А что сделал Энтони чтобы стоить 100 лямов!?в Эредивизи набрал 8+8 .🤣🤣🤣
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KerroChelsea
А перекрут на месте на 360 был
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Ответ Romanian_Daddy
У него умер кто-то из близких
Многие играют в день когда умер родной человек.Роналду со слезами играл против сб.России. (в тот день у него умер отец). Это не причина.Он пропустил 2 месяца,тренируется отдельно.Может быть смерть близкого человека оказала влияние,но СМИ пишут что испытывает психологические проблемы связанные с футболом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Антони топчег
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ManUtd8082
Ответ Кукич
Лысый пытается кое как оправдать провальный трансфер за 100 лямов . Игрок за 100 должен решать здесь и сейчас ,ему не 18 ,а 23 года.Ведь трансфер финтоплета чистая хотелка ЭТГ.
Смешно читать такое от глора барсы. Где ваши 180 миллионные Коутиньо и 120 миллионные Гризманы?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
emptinesspetr
Ответ Кукич
Хорошо отыграл против 17 -й команды Чемпионшипа.Видать это и есть его уровень
Отлично отыграл и забил в первом круге против 1-ой команды АПЛ, хорошо отыграл во втором круге против 1-ой команды АПЛ, забил шедевр 2-ой команде АПЛ.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romanian_Daddy
Ответ Кукич
Лысый пытается кое как оправдать провальный трансфер за 100 лямов . Игрок за 100 должен решать здесь и сейчас ,ему не 18 ,а 23 года.Ведь трансфер финтоплета чистая хотелка ЭТГ.
Почему тогда Антони признан лучшим игроком матча? Странно да
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Romanian_Daddy
Ответ Кукич
А куда делся 94 миллионный Санча? Говорят Джейсон психологически,ментально поломался и причины которые озвучиваются якобы несуществуещиеся "травмы". Это не моя версия ,а версия английских СМИ что у парня проблемы с башкой
У него умер кто-то из близких
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Андрей Ференец
Правую ему тренировать надо.
Надо...было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gheorghe Rusu
Ответ Кукич
Лысый пытается кое как оправдать провальный трансфер за 100 лямов . Игрок за 100 должен решать здесь и сейчас ,ему не 18 ,а 23 года.Ведь трансфер финтоплета чистая хотелка ЭТГ.
Лысый обоср знатно с ним. Ему повезло, что руководство выбрала и купила Каза, а то бы сидел в конце таблицы со своим унылым футболом.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
А куда делся 94 миллионный Санча? Говорят Джейсон психологически,ментально поломался и причины которые озвучиваются якобы несуществуещиеся "травмы". Это не моя версия ,а версия английских СМИ что у парня проблемы с башкой
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Лысый пытается кое как оправдать провальный трансфер за 100 лямов . Игрок за 100 должен решать здесь и сейчас ,ему не 18 ,а 23 года.Ведь трансфер финтоплета чистая хотелка ЭТГ.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кукич
Ответ Dm Kznts
Очень хорошо отыграл. Голевая на Каземиро
Хорошо отыграл против 17 -й команды Чемпионшипа.Видать это и есть его уровень
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Очень хорошо отыграл.
Голевая на Каземиро
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
За Валенсию с 1999
Ответ rigobersong
Гринвуд конечно подставил МЮ на сотку лямов:) Такой топарь на фоне Антони был:)
Кстати, да. Мэйсон в разы лучше смотрелся
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Ференец
Правую ему тренировать надо.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яйца Тен Хага
Антони вчера хорошо смотрелся, правда я уснул в перерыве)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Гринвуд конечно подставил МЮ на сотку лямов:) Такой топарь на фоне Антони был:)
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий