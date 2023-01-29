Тен Хаг об Антони: «Прогрессирует. Хотим, чтобы он играл динамичнее и разнообразнее. У него огромный потенциал»
Эрик тен Хаг высказался об игре Антони.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» сделал голевую передачу в матче 4-го раунда Кубка Англии с «Редингом» (3:1).
«Думаю, он прогрессирует. Хотим, чтобы он играл динамичнее, разнообразнее и более вертикально.
Сегодня он сделал прекрасный пас на первый гол. Мы довольны тем, как он прибавляет на данный момент. У него огромный потенциал, и он должен развивать его каждый день», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Или ждёте матча с Барсой? Быть может шансы не равны, но точно могу пообещать лёгкой прогулки Барсе не светит, и МЮ с Тен Хагом будут биться до последнего патрона. Даже если проиграем, по сумме двух матчей, по крайне мере сделаем всё что было в силах, нынешнего состава.
Это многое обьясняет :)
Вопрос что он тут забыл?
Психи Тэн Хага прокинули МЮ на 70-75 М Овер прайса. Но. От этого Антони ниногда не станет играть как Неймар. Никогда.
Это обычный игрок за 25-30 лямов, для реального топ клуба - игрок в ротацию максимум.
Голевая на Каземиро