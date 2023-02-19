Знакомый Роналду о его поведении после смерти сына: «Когда тренер его раздражал, Криштиану его посылал. То же было при общении с Мендешем»

Поведение Криштиану Роналду изменилось после смерти новорожденного ребенка в апреле.

Как сообщил L’Equipe человек из окружения как самого форварда, так и его бывшего агента , игрок был подавлен вследствие утраты, и «с этого момента что-то сломалось».

«Он перестал себя сдерживать. Когда главный тренер его раздражал, Роналду его посылал. То же было при общении с Мендешем», – сказал источник.

«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись

Роналду о возвращении к футболу после смерти новорожденного сына: «Джорджина сказала: «Иди играй и наслаждайся тем, что тебе нравится – поможет отвлечься»