Знакомый Роналду о его поведении после смерти сына: «Когда тренер его раздражал, Криштиану его посылал. То же было при общении с Мендешем»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Ральф Рангник Фернанду Сантуш агенты Эрик тен Хаг Футбол

Поведение Криштиану Роналду изменилось после смерти новорожденного ребенка в апреле.

Как сообщил L’Equipe человек из окружения как самого форварда, так и его бывшего агента Жорже Мендеша, игрок был подавлен вследствие утраты, и «с этого момента что-то сломалось».

«Он перестал себя сдерживать. Когда главный тренер его раздражал, Роналду его посылал. То же было при общении с Мендешем», – сказал источник.

«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись

Роналду о возвращении к футболу после смерти новорожденного сына: «Джорджина сказала: «Иди играй и наслаждайся тем, что тебе нравится – поможет отвлечься»

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30 комментариев

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volens-docens
Ну, тут у меня ни слова осуждения нет, хоть и не поклонник КР. Сам двухлетнего сына похоронил, знаю, что это такое.
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Tazemyrat Kemalow
Комментарий удален
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Иван Алейников
Ответ Nuraly Amirov
Тут реальная трагедия у человека, давайте поменьше троллинга, смерть детей - одна из самых ужасных бед этой жизни
Как бы это цинично не звучало, но нужно оставаться профессионалом даже в таких ситуациях. Надеюсь, меня поймут правильно
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Mazzari2.0
Горе у всех случается, но проф. футболист должен отделять себя от этого на работе. Да и как и любой другой инженер, врач, кто угодно. Мендеш не виноват, что так случилось. Просто Роналду не мужик
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Men77
Если он всего лишь "знакомый", откуда он знает такие подробности?
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Xabi Alonso78
А меси и без всякого горя ведет себя как психопат. Чего стоит только выкинутая повязка на ЧМ18 в матче с Исландией) Или же в финале Суперкубка Испании 2021, когда как шакал нагло пнул Вильялибре)))
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MonkeyMeister
Профи.
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justburn
Грязную тему подняли, это даже для жёлтой прессы перебор.
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Иван Петров
У Роналду же детские травмы, что родители алкаши. Он их не долечил, а убедил себя, что если будет много тренироваться, то жизнь его не догонит. Но вот жизнь его догнала, а что делать он не знает.
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Mbest77
Ответ Nuraly Amirov
Тут реальная трагедия у человека, давайте поменьше троллинга, смерть детей - одна из самых ужасных бед этой жизни
Тем более когда ты миллионер, казалось бы можешь все… но тут оказывается, что нет
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Леонид Ботвинник
Ты вообще футбол смотришь ? Играть он тоже купил ?
Он купил траекторию голевой передачи через всю оборону сборной Нидерландов🤓
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blaugrano
Человеческое горе - это всегда ужасно. Но как бы то ни было, это не повод наносить имиджевый ущерб и собственной репутации и репутации клуба.
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udiekemen
Ответ Nuraly Amirov
Тут реальная трагедия у человека, давайте поменьше троллинга, смерть детей - одна из самых ужасных бед этой жизни
Щас хейтеры напишут " нам ***** " и будут тебя минусовать
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Temp LC
Доступен новый персонаж - Знакомый Роналду
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Glory Real Madrid
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален пользователем
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Artem Piatkov
Ну Месси тоже себя не сдерживал никогда Проиграл Копу Америки 2019 ➡️ ножкой топнул ➡️ быстро организовали новую в 2021 Заявил, что ЧМ 2022 "последний" в его карьере ➡️ получил протекцию судей ➡️ ну и после победы сказал что не последний (ляпнул как на Евровидение, ради зрительских симпатий 😊) Так и живём
А потом не сдержался и за два года забрал все трофеи со сборной, включая ЧМ со вторым званием МВП ЧМ в карьере. Хорошо, что наш Клубништиану aka "0 г/гп в ПО ЧМ" гораздо более сдержан в этом вопросе🤗
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Леонид Ботвинник
Ответ Artem Piatkov
Ну Месси тоже себя не сдерживал никогда Проиграл Копу Америки 2019 ➡️ ножкой топнул ➡️ быстро организовали новую в 2021 Заявил, что ЧМ 2022 "последний" в его карьере ➡️ получил протекцию судей ➡️ ну и после победы сказал что не последний (ляпнул как на Евровидение, ради зрительских симпатий 😊) Так и живём
Ты вообще футбол смотришь ? Играть он тоже купил ?
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Nuraly Amirov
Тут реальная трагедия у человека, давайте поменьше троллинга, смерть детей - одна из самых ужасных бед этой жизни
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+37
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
Ну Месси тоже себя не сдерживал никогда Проиграл Копу Америки 2019 ➡️ ножкой топнул ➡️ быстро организовали новую в 2021 Заявил, что ЧМ 2022 "последний" в его карьере ➡️ получил протекцию судей ➡️ ну и после победы сказал что не последний (ляпнул как на Евровидение, ради зрительских симпатий 😊) Так и живём
Артемка:

Увидел новость о смерти сына Кришти ➡️ понял, что в топе будут положительные комменты ➡️ написал плохие вещи про Месси ➡️ надеется, что Абду выведет это в топ
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Los Galácticos
Кстати то фото с его инстаграма с узи двойней которое набрало рекордное количество лайков на тот момент, он тоже удалил. Считаю что изначально было глупостью выкладывать настолько личное фото на много миллионную аудиторию, можно было просто сказать об этом и всё.
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Только Крылья
Ответ Los Galácticos
Кстати то фото с его инстаграма с узи двойней которое набрало рекордное количество лайков на тот момент, он тоже удалил. Считаю что изначально было глупостью выкладывать настолько личное фото на много миллионную аудиторию, можно было просто сказать об этом и всё.
выкладывать, а не вылаживать
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Леонид Ботвинник
Ответ Zidan GOAT
Неадекваты и тут найдут повод постебать, хотя всем итак это было ясно. Утрата сына сильно повлияло на Роналду во всем, после такого невозможно найти мотивацию в футболе…
Однако это не помешало ему за какие то 200 млн. поехать в заводскую команду ещё немножко попылить.
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udiekemen
Ответ Los Galácticos
Кстати то фото с его инстаграма с узи двойней которое набрало рекордное количество лайков на тот момент, он тоже удалил. Считаю что изначально было глупостью выкладывать настолько личное фото на много миллионную аудиторию, можно было просто сказать об этом и всё.
"Радость" 🗿👌
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udiekemen
Ответ Alan Besolov
Хватит пытаться его отмазывать 😏
Ну раз так говоришь 😏
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ɔculpa
Александр Суряев, ты вообще понимаешь, в каких случаях используется двоеточие с кавычками? Я вот думаю, что не понимаешь.
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