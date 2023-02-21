Захарян не заинтересован в переходе из «Динамо» в «Галатасарай»

Теги премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция Динамо Москва Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян не намерен переходить в «Галатасарай».

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к трансферу полузащитника «Динамо» за 13 миллионов евро.

«Даже если клубы действительно обсудили сумму трансфера и согласовали ее, Арсен еще неделю назад принял решение не переходить в «Галатасарай». На данный момент он этого решения не менял», – заявил источник «Чемпионата». 

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23 комментария

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Ростовский
Турция сейчас гиблое место. Несколько лет они будут только восстанавливать страну после землятресений.
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МИХАЛЫЧ
так он уже на Родине в бронзе , зачем ему напрягаться...он почти легенда Челси , сердце Челси ...да прости меня господи
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evil
- Алло,"Галатасарай"? Я не заинтересован в переходе к вам
- Кто это?
- Всё, пока
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-2
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Крамбопулос Майкл
Надо как Хвича перейти в какой-нибудь Пинюк и потом в Наполи))
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Blaumerc
зря конечно.
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FilinMD
Ответ Caniball
Очень зря. Поиграл бы в большом клубе, пожил бы в очень классном городе. Если бы проявил себя, уехал бы уже в Испанию, Италию или Германию летом 2024 или 2025. От туда явно проще переехать, чем из нашего чемпионата.
Если постоянно показывать тот уровень, который он демонстрировал отрывками, его и из РПЛ легко заберут. Просто нужно уровень держать
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Spartakus1984
А было ли предложение от Турков?Одну новость создали а второй новостью опровергли.Интерес к нему возможно и есть но это еще ничего не значит.
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Gornostaev
Поздно, Спортс уже оформил трансфер 😂!
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Мосгорсуд
Смешно....конечно не заинтересован, он уже в Бахче)))
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Pigmalion
Ответ Montenegro Serbian
Что не так? Сформулируй свой вопрос лучше и глубже, чтобы было ясно что тебе непонятно.
Ну зайди на трансфермаркт, и посмотри сколько Сарай продает в топ-клубы. Галатасарай - это "клуб-трамплин", по типу Зенита)
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Caniball
Ответ Enotaz24
Ну и зря, решать ему конечно.
Очень зря.
Поиграл бы в большом клубе, пожил бы в очень классном городе. Если бы проявил себя, уехал бы уже в Испанию, Италию или Германию летом 2024 или 2025. От туда явно проще переехать, чем из нашего чемпионата.
+2
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Дмитрий Шарапов
Ну рпл сильнее Турции, так что это бессмысленно для него.
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Montenegro Serbian
Ответ Pigmalion
Сарай - это команда-трамплин?
Что не так?
Сформулируй свой вопрос лучше и глубже, чтобы было ясно что тебе непонятно.
+2
-2
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Khmc
Этнический армянин в турецкий клуб? Понимаю Захаряна
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Enotaz24
Ну и зря, решать ему конечно.
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Северный болельщик
Держите в курсе
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Активист провластных митингов
Не понял... А он от кого предложения ждёт? Или все его хотелки реальные - это играть в РПЛ?
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Pigmalion
Ответ Montenegro Serbian
Ну тут очевидно что команды-трамплины он не рассматривает. Решил либо в России оставаться играя без особо напряжного календаря за большие бабки, либо если куда-то переходить то сразу в топ-клуб из чемпионатов Топ-4 в Европе.
Сарай - это команда-трамплин?
+1
-3
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kk.abb
Через 10 лет будет рассказывать как мог уехать в Европу играть, сидя в Динамо
+7
-4
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Streetbor
Захарян летом перейдет в Челси за 70+31 млн, инфа из проверенных источников дяди Ашота с рынка.
+4
-3
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Montenegro Serbian
Ну тут очевидно что команды-трамплины он не рассматривает. Решил либо в России оставаться играя без особо напряжного календаря за большие бабки, либо если куда-то переходить то сразу в топ-клуб из чемпионатов Топ-4 в Европе.
+2
-2
0
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Groondler
Очень и очень зря
есть реальный шанс за Европу зацепиться
топов из Галатасарая всегда покупали охотно
+1
-3
-2
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DpeMa111
С такими то зарплатами и таким уровнем свободы оно и понятно
+2
-3
-1
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