Захарян не заинтересован в переходе из «Динамо» в «Галатасарай»
Арсен Захарян не намерен переходить в «Галатасарай».
Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к трансферу полузащитника «Динамо» за 13 миллионов евро.
«Даже если клубы действительно обсудили сумму трансфера и согласовали ее, Арсен еще неделю назад принял решение не переходить в «Галатасарай». На данный момент он этого решения не менял», – заявил источник «Чемпионата».
- Кто это?
- Всё, пока
Поиграл бы в большом клубе, пожил бы в очень классном городе. Если бы проявил себя, уехал бы уже в Испанию, Италию или Германию летом 2024 или 2025. От туда явно проще переехать, чем из нашего чемпионата.
Сформулируй свой вопрос лучше и глубже, чтобы было ясно что тебе непонятно.
есть реальный шанс за Европу зацепиться
топов из Галатасарая всегда покупали охотно