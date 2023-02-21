Захарян не заинтересован в переходе из «Динамо» в «Галатасарай»

не намерен переходить в «Галатасарай».

Ранее инсайдер Николо Скира сообщил, что турецкий клуб близок к трансферу полузащитника « » за 13 миллионов евро.

«Даже если клубы действительно обсудили сумму трансфера и согласовали ее, Арсен еще неделю назад принял решение не переходить в « ». На данный момент он этого решения не менял», – заявил источник «Чемпионата».