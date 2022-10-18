Смолов мог перейти в «Галатасарай» летом, ему давали контракт по схеме «2+1». Трансфер сорвался из-за травмы
Федор Смолов мог минувшим летом перейти в «Галатасарай».
По данным журналиста «РБК» Гранта Гетадаряна, стамбульский клуб предлагал форварду «Динамо» 2-летний контракт с опцией продления.
Председатель правления «Галатасарая» Эрден Тимур, который также отвечает за трансферы, планировал обсудить финальные детали сделки с «Динамо».
Однако переход сорвался из-за полученной Смоловым в конце августа травмы.
В этом сезоне 32-летний нападающий провел в Мир РПЛ 11 игр и забил пять голов. Его статистика – здесь.
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