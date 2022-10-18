Смолов мог перейти в «Галатасарай» летом, ему давали контракт по схеме «2+1». Трансфер сорвался из-за травмы

мог минувшим летом перейти в .

По данным журналиста «РБК» Гранта Гетадаряна, стамбульский клуб предлагал форварду «Динамо» 2-летний контракт с опцией продления.

Председатель правления «Галатасарая» Эрден Тимур, который также отвечает за трансферы, планировал обсудить финальные детали сделки с .

Однако переход сорвался из-за полученной Смоловым в конце августа травмы.

В этом сезоне 32-летний нападающий провел в Мир 11 игр и забил пять голов. Его статистика – здесь.