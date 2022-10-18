Смолов мог перейти в «Галатасарай» летом, ему давали контракт по схеме «2+1». Трансфер сорвался из-за травмы

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Галатасарай высшая лига Турция Динамо Москва Футбол

Федор Смолов мог минувшим летом перейти в «Галатасарай».

По данным журналиста «РБК» Гранта Гетадаряна, стамбульский клуб предлагал форварду «Динамо» 2-летний контракт с опцией продления.

Председатель правления «Галатасарая» Эрден Тимур, который также отвечает за трансферы, планировал обсудить финальные детали сделки с «Динамо».

Однако переход сорвался из-за полученной Смоловым в конце августа травмы.

В этом сезоне 32-летний нападающий провел в Мир РПЛ 11 игр и забил пять голов. Его статистика – здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные