«Ман Сити» – 1-й в рейтинге фаворитов ЛЧ от Goal.com после жеребьевки 1/8 финала. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Наполи» – 4-й
Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала.
Первое место в списке занял «Манчестер Сити», никогда не выигрывавший трофей. Вторым стал мадридский «Реал», являющийся действующим победителем турнира. Третью строчку в списке заняла «Бавария».
Теперь рейтинг выглядит так:
1. «Манчестер Сити» (предыдущее место в рейтинге – 1-е);
2. «Реал» (предыдущее место в рейтинге – 3-е);
3. «Бавария» (предыдущее место в рейтинге – 2-е);
4. «Наполи» (предыдущее место в рейтинге – 6-е);
5. «ПСЖ» (предыдущее место в рейтинге – 4-е);
6. «Ливерпуль» (предыдущее место в рейтинге – 5-е);
7. «Бенфика» (предыдущее место в рейтинге – 8-е);
8. «Челси» (предыдущее место в рейтинге – 7-е);
9. «Интер» (предыдущее место в рейтинге – 9-е);
10. «Тоттенхэм» (предыдущее место в рейтинге – 11-е);
11. «Милан» (предыдущее место в рейтинге – 12-е);
12. «Боруссия» (предыдущее место в рейтинге – 10-е);
13. «Порту» (предыдущее место в рейтинге – 13-е);
14. «Брюгге» (предыдущее место в рейтинге – 15-е);
15. «РБ Лейпциг» (предыдущее место в рейтинге – 14-е);
16. «Айнтрахт» (предыдущее место в рейтинге – 16-е).
«ПСЖ» vs «Бавария» – главная пара, стиль «Ливерпуля» против «Реала» зависит от формы. Разбираем жеребьевку ЛЧ
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