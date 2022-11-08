«Ман Сити» – 1-й в рейтинге фаворитов ЛЧ от Goal.com после жеребьевки 1/8 финала. «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Наполи» – 4-й

Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов после жеребьевки 1/8 финала.

Первое место в списке занял «Манчестер Сити», никогда не выигрывавший трофей. Вторым стал мадридский «Реал», являющийся действующим победителем турнира. Третью строчку в списке заняла «Бавария».

Теперь рейтинг выглядит так:

1. «Манчестер Сити» (предыдущее место в рейтинге – 1-е);

2. «Реал» (предыдущее место в рейтинге – 3-е);

3. «Бавария» (предыдущее место в рейтинге – 2-е);

4. «Наполи» (предыдущее место в рейтинге – 6-е);

5. «ПСЖ» (предыдущее место в рейтинге – 4-е);

6. «Ливерпуль» (предыдущее место в рейтинге – 5-е);

7. «Бенфика» (предыдущее место в рейтинге – 8-е);

8. «Челси» (предыдущее место в рейтинге – 7-е);

9. «Интер» (предыдущее место в рейтинге – 9-е);

10. (предыдущее место в рейтинге – 11-е);

11. (предыдущее место в рейтинге – 12-е);

12. (предыдущее место в рейтинге – 10-е);

13. «Порту» (предыдущее место в рейтинге – 13-е);

14. «Брюгге» (предыдущее место в рейтинге – 15-е);

15. «РБ Лейпциг» (предыдущее место в рейтинге – 14-е);

16. «Айнтрахт» (предыдущее место в рейтинге – 16-е).

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