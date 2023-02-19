Матч «Ливерпуль» – «Реал» будет судить румын Ковач

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Стало известно, какие арбитры будут работать на предстоящих матчах Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» – «Реал»

Судья – Иштван Ковач, ассистенты – Василе Маринеску, Овидиу Артене, резервный арбитр – Хорациу Фесник (все – Румыния). ВАР – Массимилиано Иррати, АВАР – Марко Гуида (оба – Италия).

«Айнтрахт» – «Наполи»

Судья – Артур Соареш Диаш, ассистенты – Паулу Соареш, Педру Рибейру, резервный арбитр – Фабиу Вериссиму. ВАР – Тиагу Мартинш, АВАР – Жоау Педру Пиньейру (все – Португалия).

Оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся во вторник, 21 февраля, и начнутся в 23:00 по московскому времени.

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49 комментариев

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FrankieWild
Дак он же болгарин,хотя какая разница)
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А.В.Бубнов
Интересно, кто из этих двух коррупционных мешков быстрее подпишет данного свистка?!
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-1
-1
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fellx
Ответ Николай Синицын
Вы хотели набрать незаметны?
Да.
+1
0
+1
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Lana Rhoades
Ответ Burel
тут весь мир за Ливерпуль против судейского проекта ♥♥✌
Проект официально работающий с судьями по четвергам играет
Да и там остался последний матч
+1
-1
0
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Lana Rhoades
Ответ Burel
тут весь мир за Ливерпуль против судейского проекта ♥♥✌
Как всегда «держите вора» кричит громче всех сам вор
;)
+1
-2
-1
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Burel
Ответ Мадрид наказывает!
барсаглор уже соломку стелит, бггг
так буквально в прошлой 1/8 реал прошел ПСЖ, благодаря левейшему голу с нападением на вратаря во вратарской. Спасибо Маккели
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-5
-5
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Burel
Ответ Ilqar Murad
Особенно помнят счет 2-8
ахаха, фанатики реала, как всегда, прячутся за Баварией после 2:6 0:5 0:4 0:3 0:3 1:5 0:4 😂
+2
-2
0
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Butrymovich Mikalai
наследник Кашаи ?
0
-1
-1
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Ман Сити
Болелы ливера с 2019 рыдают, почему не Скомина или Брых?
0
-1
-1
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Новый Орлеан
Ответ БолельщикСоСтажем
Так он болгарин
Мадьяр.
0
0
0
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Новый Орлеан
Ответ Андрей Андреев
Ковач - звучит скорее как балканец, ну или как чех) а не румын
Он - угр.
0
0
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Александра Александрова
С таким судейством в пользу мю с форой +4 от судьи , все возможно для мю , так бы уже вылетели , три пенальти ворота МЮ не поставили и не удалили Каземиро , и Тен Хаг жалуется на судейство ,это уже какая то наглость , я думал он более порядочный человек !
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-3
-3
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Александра Александрова
Ответ HI MARS
В матче Барса-МЮ,когда Кунде не удалили,на ВАР тоже сидел Иррати.Это уже плохо
За нырки не удаляют , а дают жёлтую , а вот то что он Каземиро не удалил и не поставит три 100х
% пенки в ворота мю это жесть !
0
-4
-4
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Николай Синицын
Ответ fellx
Надеемся, судьи будут незамеины, и мы насладимся игрой
Вы хотели набрать незаметны?
0
0
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Андрей Андреев
Ковач - звучит скорее как балканец, ну или как чех) а не румын
0
0
0
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Konstantin Frolov
Ответ HI MARS
Причём тут Реал и Барселона?Эвребе это уже имя нарицательное.Его именем называют низкую точку судейства.Надо бы ещё ввести шкалу Эвребе
Причём здесь твой Эвребе? Сказал как в лужу пернул
+1
-3
-2
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Burel
Ответ Андрей Хенто
Лучшая критерий работы судьи, это когда о нем даже никто не вспоминает после игры. Надеюсь, что после матча будем обсуждать только тактические изыски и индивидуальное мастерство игроков, а не работу арбитра. Тем более, что сейчас команды набрали неплохую форму, постепенно у всех возвращаются травмированные в строй. Ждём праздник футбола + противостояние Мадрида и Ливерпуля уже становится классикой европейского футбола, очень часто за последние годы стали встречаться между собой эти коллективы.
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+2
-12
-10
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Konstantin Frolov
Ответ Ilqar Murad
Особенно помнят счет 2-8
Реал Алькоркону влетал 0:4 и 6:0 Валенсии в 99, это здесь к чему?
+1
-4
-3
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xQcoW
Рычаг успел уже купить и этого судейку, чтобы зарядить против реала?))
+3
0
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HI MARS
Ответ Konstantin Frolov
Новость о реале, а обиженные никак Барселону забыть не могут 🤣
Причём тут Реал и Барселона?Эвребе это уже имя нарицательное.Его именем называют низкую точку судейства.Надо бы ещё ввести шкалу Эвребе
+1
-3
-2
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Lana Rhoades
Ответ Burel
боюсь, очередная легенда реала
Это шизофрения
+5
-3
+2
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Ilqar Murad
Ответ Konstantin Frolov
Новость о реале, а обиженные никак Барселону забыть не могут 🤣
Особенно помнят счет 2-8
+4
-2
+2
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Moscwow
Вини только 22, а он уже третью лч подряд будет доказывать, что является хозяином Ливера
+1
-5
-4
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Мадрид наказывает!
Ответ Burel
боюсь, очередная легенда реала
барсаглор уже соломку стелит, бггг
+8
-5
+3
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Burel
тут весь мир за Ливерпуль против судейского проекта ♥♥✌
+4
-6
-2
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