Матч «Ливерпуль» – «Реал» будет судить румын Ковач

Стало известно, какие арбитры будут работать на предстоящих матчах Лиги чемпионов.

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Судья – Иштван Ковач, ассистенты – Василе Маринеску, Овидиу Артене, резервный арбитр – (все – Румыния). ВАР – , АВАР – (оба – Италия).

«Айнтрахт» – «Наполи»

Судья – Артур Соареш Диаш, ассистенты – Паулу Соареш, Педру Рибейру, резервный арбитр – Фабиу Вериссиму. ВАР – Тиагу Мартинш, АВАР – Жоау Педру Пиньейру (все – Португалия).

Оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся во вторник, 21 февраля, и начнутся в 23:00 по московскому времени.

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