Матч «Ливерпуль» – «Реал» будет судить румын Ковач
Стало известно, какие арбитры будут работать на предстоящих матчах Лиги чемпионов.
Судья – Иштван Ковач, ассистенты – Василе Маринеску, Овидиу Артене, резервный арбитр – Хорациу Фесник (все – Румыния). ВАР – Массимилиано Иррати, АВАР – Марко Гуида (оба – Италия).
«Айнтрахт» – «Наполи»
Судья – Артур Соареш Диаш, ассистенты – Паулу Соареш, Педру Рибейру, резервный арбитр – Фабиу Вериссиму. ВАР – Тиагу Мартинш, АВАР – Жоау Педру Пиньейру (все – Португалия).
Оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся во вторник, 21 февраля, и начнутся в 23:00 по московскому времени.
Да и там остался последний матч
;)
% пенки в ворота мю это жесть !