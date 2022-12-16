«Ливерпуль» – лучший европейский клуб 2022 года по версии IFFHS, «Реал» – 2-й, «Челси» – 3-й, «Барса» – 18-я

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IFFHS опубликовала рейтинг лучших европейских клубов 2022 года.

Первое место занял «Ливерпуль». Затем идут «Реал», «Челси», «Манчестер Сити» и «Бенфика».

При составлении рейтинга Международная федерация футбольной истории и статистики учитывала период с 1 декабря 2021-го по 30 ноября 2022-го.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль»

2. «Реал»

3. «Челси»

4. «Манчестер Сити»

5. «Бенфика»

6. «Лейпциг»

7. «Бавария»

8. «Порту»

9. ПСВ

10. «ПСЖ»

11. «Интер»

12. «Бетис»

13. «Наполи»

14. «Рейнджерс»

15. «Марсель»

16. «Айнтрахт»

17. АЗ

18. «Барселона»

19. «Вильярреал»

20. «Црвена Звезда»

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