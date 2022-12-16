«Ливерпуль» – лучший европейский клуб 2022 года по версии IFFHS, «Реал» – 2-й, «Челси» – 3-й, «Барса» – 18-я

IFFHS опубликовала рейтинг лучших европейских клубов 2022 года.

Первое место занял « ». Затем идут «Реал», « », «Манчестер Сити» и «Бенфика».

При составлении рейтинга Международная федерация футбольной истории и статистики учитывала период с 1 декабря 2021-го по 30 ноября 2022-го.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. «Ливерпуль»

2. «Реал»

3. «Челси»

4. «Манчестер Сити»

5. «Бенфика»

6. «Лейпциг»

7. « »

8. «Порту»

9. ПСВ

10. «ПСЖ»

11. «Интер»

12. «Бетис»

13. «Наполи»

14. «Рейнджерс»

15. «Марсель»

16. «Айнтрахт»

17. АЗ

18. « »

19. «Вильярреал»

20. «Црвена Звезда»

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