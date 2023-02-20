«Я фанат Месси, но он абсолютно ничего не сделал. Полная пустота». Доменек об игре Лео в матче с «Лиллем»

раскритиковал игру в матче против « ».

« » выиграл матч 24-го тура Лиги 1 со счетом 4:3. Аргентинец забил победный гол со штрафного на 95-й минуте.

«Что можно сказать об этом матче? Через 20 минут или полчаса он [ ] должен снять Месси, который был призрачен. А я фанат Месси. Но он абсолютно ничего не сделал.

Он не защищался, не делал правильных передач. Ничего. Полная пустота. Иногда он плох, но в этой игре была полная пустота. Но он [Гальтье] оставил Месси на поле, и тот чудесным образом спас их на последней минуте, забив со штрафного.

Но это хуже всего для тренера. Потому что он знает, что в игре Месси не принес ему ровно никакой пользы. Но как он теперь поступит? Как он скажет Месси, чтобы тот возвращался в оборону? Чтобы он хотя бы просто переместился, просто вернулся. Даже этого нет», – сказал бывший главный тренер сборной Франции L’Equipe.