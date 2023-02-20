«Я фанат Месси, но он абсолютно ничего не сделал. Полная пустота». Доменек об игре Лео в матче с «Лиллем»
Раймон Доменек раскритиковал игру Лионеля Месси в матче против «Лилля».
«ПСЖ» выиграл матч 24-го тура Лиги 1 со счетом 4:3. Аргентинец забил победный гол со штрафного на 95-й минуте.
«Что можно сказать об этом матче? Через 20 минут или полчаса он [Кристоф Гальтье] должен снять Месси, который был призрачен. А я фанат Месси. Но он абсолютно ничего не сделал.
Он не защищался, не делал правильных передач. Ничего. Полная пустота. Иногда он плох, но в этой игре была полная пустота. Но он [Гальтье] оставил Месси на поле, и тот чудесным образом спас их на последней минуте, забив со штрафного.
Но это хуже всего для тренера. Потому что он знает, что в игре Месси не принес ему ровно никакой пользы. Но как он теперь поступит? Как он скажет Месси, чтобы тот возвращался в оборону? Чтобы он хотя бы просто переместился, просто вернулся. Даже этого нет», – сказал бывший главный тренер сборной Франции L’Equipe.
И Месси, и Роналду, и Мбаппе, и все остальные звезды заголовков ничего бы не добились без отличных тренеров и партнёров.
И как по мне, перфомансы вроде Де Знаю в матче с Арсеналом, Нойера за Шальке в матче с Порту, недавний Зоммера против Баварии - это куда больший вклад в победу, чем у нападающего, забивающего даже 3-4 мяча.
или просто тупо игра неидет хочешь но никак неполучается мистер Доменек.