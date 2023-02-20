«Я фанат Месси, но он абсолютно ничего не сделал. Полная пустота». Доменек об игре Лео в матче с «Лиллем»

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси Раймон Доменек Кристоф Гальтье Футбол

Раймон Доменек раскритиковал игру Лионеля Месси в матче против «Лилля».

«ПСЖ» выиграл матч 24-го тура Лиги 1 со счетом 4:3. Аргентинец забил победный гол со штрафного на 95-й минуте. 

«Что можно сказать об этом матче? Через 20 минут или полчаса он [Кристоф Гальтье] должен снять Месси, который был призрачен. А я фанат Месси. Но он абсолютно ничего не сделал.

Он не защищался, не делал правильных передач. Ничего. Полная пустота. Иногда он плох, но в этой игре была полная пустота. Но он [Гальтье] оставил Месси на поле, и тот чудесным образом спас их на последней минуте, забив со штрафного.

Но это хуже всего для тренера. Потому что он знает, что в игре Месси не принес ему ровно никакой пользы. Но как он теперь поступит? Как он скажет Месси, чтобы тот возвращался в оборону? Чтобы он хотя бы просто переместился, просто вернулся. Даже этого нет», – сказал бывший главный тренер сборной Франции L’Equipe.

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74 комментария

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abrbal
Ответ abrbal
даже в какой, просто слово интересно
я целую форму месси
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abrbal
Ответ Artem Gavrishov
Лучшему молчал…Даже в такой форме он забил победный гол и принес 3 очка.
даже в какой, просто слово интересно
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Vinnipukh Vinni
Ответ Zlatan Ibra
А левые пенки кто забивать будет? Простой такой, конечн
Туповатый у тебя юморок. В ПСЖ пенки бьют Неймар и Мбаппе.
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Artem Gavrishov
Лучшему молчал…Даже в такой форме он забил победный гол и принес 3 очка.
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аdidаs
Ответ Екн Лор
Роналду не участвует активно в игре, но забивает голы: фу, замыкатель, вся команда не него играет. Месси ходит пешком, но забивает голы: это гений, вы не понимаете, он выиграл всё, ему можно!
база
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Bunyod Turgunov
Ответ Футбол_это_жизнь
Месси пешком делает результат. Толку от того, что команда вся носится туда сюда если по итогу все равно проигрывает?! Вон в Атлетико набирают по принципу можешь 90 минут бегать? Да! В основу его! Или в Ливерпуле - готов совершать броски туда сюда по 20 раз за тайм? Да! В основу его! Месси на поле не для этого и с этим пора смириться, а то уже третий год одна и та же история, а он уже и ЧМ выиграл став в очередной раз лучшим игроком турнира
Мне игра Месси нравится но он не участвует в прессинге команды это факт. То что в примере привели Ливерпуль и Атлетико это командный стиль. Там все играют, бегают, исполняют кроссы и т.д. Я в примере скажу вам Ман Сити. До прихода Холланда они были разнообразными, все игроки атаковали по своему. А данный момент они играют в такой же футбол Ювентуса времён Роналду.
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abrbal
мне кажется он сам не понимает что он умеет просто в молодости мяч к ноге прилипал
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Marcus-light
Ответ Футбол_это_жизнь
Месси пешком делает результат. Толку от того, что команда вся носится туда сюда если по итогу все равно проигрывает?! Вон в Атлетико набирают по принципу можешь 90 минут бегать? Да! В основу его! Или в Ливерпуле - готов совершать броски туда сюда по 20 раз за тайм? Да! В основу его! Месси на поле не для этого и с этим пора смириться, а то уже третий год одна и та же история, а он уже и ЧМ выиграл став в очередной раз лучшим игроком турнира
Нельзя сделать результат одному человеку. Вот играли вчера 8-10 человек, пропустили 3 мяча! Да, есси забил штрафной на 95 минуте, а кто остальные 3 мяча? Сыграли бы 3:1, и всё. Кто виноват, что пришлось тянуть с победой до конца? Не Месси ли один из них?
И Месси, и Роналду, и Мбаппе, и все остальные звезды заголовков ничего бы не добились без отличных тренеров и партнёров.
И как по мне, перфомансы вроде Де Знаю в матче с Арсеналом, Нойера за Шальке в матче с Порту, недавний Зоммера против Баварии - это куда больший вклад в победу, чем у нападающего, забивающего даже 3-4 мяча.
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abrbal
он прятался за типами а типы из-за типов хотели ему пас дать
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Иван Петров
Ответ rigobersong
Смотрел я статистику Месси и Модрича по километрам за матч, у Месси примерно 7.7, у Модрича 7.9. Один пешеход, второй пашет:) Люди давно перестали футбол смотреть и понимать, а только набрасывают:))
Месси возится с мячом, Модрич пашет без мяча большинство времени.
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abrbal
короче аонятно врубайте матчи чм. там месси не очем
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abrbal
нука че тута
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Александр Тихомиров
бред, забил победный со штрафного, достаточно
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Ortego
Ответ Sevuska
Доминик всё по делу сказал . Месси был из рук вон плох . Поэтому и оценка его игре была - 4 . Но местный кружок приводит какие-то левые отмазы , но факты на лицо - Месси играл очень плохо . Точка 👍
Согласен, с фактами на лице не поспоришь:)
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Лютый альбинос
Ответ Футбол_это_жизнь
14 голов 11 передач (8 из них на Мбаппе) что ещё надо сделать Месси, чтобы не быть пешеходом в глазах таких вот экспертов?
Наверное нужно показывать такую же стату против топовых команд, а не против Нанта с Клермоном. Его ведь не затем брали в ПСЖ, чтобы громить Лорьян и Монпелье.
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Иван Лапин
Ну не знаю, обычный матч месси
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РобиБаджо
Ответ Футбол_это_жизнь
Месси пешком делает результат. Толку от того, что команда вся носится туда сюда если по итогу все равно проигрывает?! Вон в Атлетико набирают по принципу можешь 90 минут бегать? Да! В основу его! Или в Ливерпуле - готов совершать броски туда сюда по 20 раз за тайм? Да! В основу его! Месси на поле не для этого и с этим пора смириться, а то уже третий год одна и та же история, а он уже и ЧМ выиграл став в очередной раз лучшим игроком турнира
Ой мляя один и два матча ниже своего уровня сыграл так сразом игрок бесполезный! Эсли 2 очка приносит при ничейный исход другие руками их носять. Просто Лео научил всех болельщиков так,что каждом матче он должен решать. Такого небывает с природой! Месси тоже человек иногда бывает у всех проблемы
или просто тупо игра неидет хочешь но никак неполучается мистер Доменек.
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Altim
Ответ Екн Лор
Роналду не участвует активно в игре, но забивает голы: фу, замыкатель, вся команда не него играет. Месси ходит пешком, но забивает голы: это гений, вы не понимаете, он выиграл всё, ему можно!
Если бы он за МЮ забивал, не играл бы сейчас в Саудовской Аравии.
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Гуру Ёптыть
БЕЗ МЕССИ ВЛЕТЕЛИ БЫ 4 - 2
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Altim
Ответ Lifar Skladchikov
понимание футбола на уровне ригоберки: а теперь посмотри отборы, перехваты, прессинг-действия на 90 минут
А теперь посмотри на их позиции и роли на поле.
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Minerva
Доменек - французский Мостовой.
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Молодой Френки
Месси выйграл этот матч.Вам шашечки или ехать?!
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Dan Kennedy
Ответ rigobersong
Я посмотрел ради интереса, есть статистика в этой ЛЧ, Месси в среднем проходил 7.7 километров, а Мбаппе бегал/носился 7.59:)) Вот и все:) О чем тут говорить еще:)) Вот пруфы:)) https://www.uefa.com/uefachampionsleague/clubs/players/250076574--kylian-mbappe/
Чет с Неймара поразился, этот 10 пробегает.
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March Hare
Ответ Sevuska
Доминик всё по делу сказал . Месси был из рук вон плох . Поэтому и оценка его игре была - 4 . Но местный кружок приводит какие-то левые отмазы , но факты на лицо - Месси играл очень плохо . Точка 👍
какие отмазы? про то, что он заработал штрафной и забил решающий гол в матче? играл не очень, да, это случается вообще со всеми футболистами.
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vik444
Ваши ожидания-это ваши проблемы. Месси просто хочет свалить в Америку. И идет к своей цели. А на всяких хейтеров ему наплевать.
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