Жена Алвеса сказала, что Дани был пьян и не помнит, что произошло в ночь изнасилования 23-летней девушки

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес не помнит события, из-за которых оказался в тюрьме.

Как передает Marca со ссылкой на передачу El Programa de Ana Rosa, Джоана Санс, жена футболиста, сообщила, что он «ничего не помнит о той ночи, поскольку был пьян».

«Когда Дани Алвес сказал жене не навещать его, он сделал это потому, что хотел избавить ее от неприятного зрелища – его нахождения в нынешних условиях», – добавил журналист Хоакин Прат.

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