Жена Алвеса сказала, что Дани был пьян и не помнит, что произошло в ночь изнасилования 23-летней девушки

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес светская хроника происшествия Пумас девушки и спорт алкоголь и спорт Футбол

Экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес не помнит события, из-за которых оказался в тюрьме.

Как передает Marca со ссылкой на передачу El Programa de Ana Rosa, Джоана Санс, жена футболиста, сообщила, что он «ничего не помнит о той ночи, поскольку был пьян».

«Когда Дани Алвес сказал жене не навещать его, он сделал это потому, что хотел избавить ее от неприятного зрелища – его нахождения в нынешних условиях», – добавил журналист Хоакин Прат.

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Адвокат Алвеса заявил, что у Дани с жертвой был секс с проникновением, но по согласию – иначе у девушки были бы повреждения

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17 комментариев

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xQcoW
Ответ Dead88 Poets
а ты случаем не та бабенка которую изнасиловали ? а то так уверено пишешь будто над тобой надругадись
Очень креативно и своеобразно. Видел такой же коммент всего лишь 1000 раз
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Dead88 Poets
Ответ xQcoW
Хорошая отмазка. Была бы нормальная жена, то давно уже развелась бы с насильником. Но его банковский счёт все еще тянет её.
а ты случаем не та бабенка которую изнасиловали ? а то так уверено пишешь будто над тобой надругадись
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Ansu Fati
Ответ DolJun
ааа, ну если не помнит. полностью оправдан!
Фига ты сегодня засиделся. Че пятерку получил?))
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Anatolii
Ответ Zlatan Ibra
хоспади, ей всего 23
Дык они нынче лет с 14 начинают по буям прыгать
+1
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Anatolii
Ответ xQcoW
Хорошая отмазка. Была бы нормальная жена, то давно уже развелась бы с насильником. Но его банковский счёт все еще тянет её.
Бабы любят психопатов, преступников, маргиналов
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B.F.
Помню Матерацци книгу издал после известного события. Алвес тоже может нечто похожее сделать, назовёт "Что на самом деле я делал в клубе".
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xQcoW
Хорошая отмазка. Была бы нормальная жена, то давно уже развелась бы с насильником. Но его банковский счёт все еще тянет её.
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oberkorn
Присяжные на это точно купятся.
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Геннадий Тимченко
Ответ atomio
Ничего не помнит, поэтому выдал четыре разных показания. Твердо и четко.
да и зп свою тоже не помнил, когда его спросил судья - хорошо, что хоть не стал отрицать, что он и есть Алвес... святой человек и почему его арестовали❓🤷
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По-моему она его закопала сейчас
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Геннадий Тимченко
странно, но адвокат Месси такую версию не выдвигал.... какая она по счёту ❓🤦
Когда нибудь по этому делу снимут сериал
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Zlatan Ibra
хоспади, ей всего 23
Так самый лучший возраст
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Геннадий Тимченко
странно, но адвокат Месси такую версию не выдвигал.... какая она по счёту ❓🤦
+1
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atomio
Ничего не помнит, поэтому выдал четыре разных показания. Твердо и четко.
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Zlatan Ibra
хоспади, ей всего 23
+7
0
+7
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DolJun
ааа, ну если не помнит. полностью оправдан!
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Секс то он помнит? Если да, развод обеспечен
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