Ди Мария о будущем: «Не говорил ни с «Юве», ни с другими клубами. Для меня важно остаться в Европе, иначе Скалони не вызовет меня на Кубок Америки»

Полузащитник « » рассказал о своем будущем.

Контракт 35-летнего аргентинца с туринским клубом истекает летом 2023 года.

«У меня нет предпочтений на этот счет. Я счастлив здесь. В последнее время у клуба были некоторые проблемы, и мы не обсуждали продление контракта. Я не разговаривал ни с «Юве», ни с какой-либо другой командой. Я стараюсь сосредоточиться на игре и доказывать свою ценность в каждом матче, а потом посмотрим, что произойдет.

Я в курсе недавних слухов о « », они мне не понравились. Сейчас они не нужны и дают людям ложную надежду. Я сам решу, когда наступит подходящее время для моего возвращения.

Я хочу сыграть на следующем Кубке Америки, поэтому для меня важно остаться в Европе, чтобы быть вызванным в сборную, иначе не будет меня рассматривать», – сказал Ди Мария в интервью ESPN.

В текущем сезоне Ди Мария забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах за «Юве» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Ди Мария хочет остаться в Европе еще на год. Его контракт с «Юве» истекает в конце сезона