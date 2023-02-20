Ди Мария о будущем: «Не говорил ни с «Юве», ни с другими клубами. Для меня важно остаться в Европе, иначе Скалони не вызовет меня на Кубок Америки»

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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария рассказал о своем будущем.

Контракт 35-летнего аргентинца с туринским клубом истекает летом 2023 года.

«У меня нет предпочтений на этот счет. Я счастлив здесь. В последнее время у клуба были некоторые проблемы, и мы не обсуждали продление контракта. Я не разговаривал ни с «Юве», ни с какой-либо другой командой. Я стараюсь сосредоточиться на игре и доказывать свою ценность в каждом матче, а потом посмотрим, что произойдет.

Я в курсе недавних слухов о «Росарио Сентраль», они мне не понравились. Сейчас они не нужны и дают людям ложную надежду. Я сам решу, когда наступит подходящее время для моего возвращения.

Я хочу сыграть на следующем Кубке Америки, поэтому для меня важно остаться в Европе, чтобы быть вызванным в сборную, иначе Лионель Скалони не будет меня рассматривать», – сказал Ди Мария в интервью ESPN.

В текущем сезоне Ди Мария забил 4 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах за «Юве» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

Ди Мария хочет остаться в Европе еще на год. Его контракт с «Юве» истекает в конце сезона

 

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8 комментариев

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L A
Он мозг команд лучше бы вместо Роналду он перешёл в18 году так хотел увидеть связку Дибала Ди Мария Дуглас Коста
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Yury Fedoseev
Один из самых недооценённых игроков сми. Как по мне был лучшим атакующим игроком в Реале. Да и Аргентина без него вряд ли бы стала чемпионом. Дриблинг, игра один в один, пасы , удары , быстрое принятие решений - весь этот набор навыков на самом высоком уровне.
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kin
Димон в порядке, лучший!
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Заяцволк
Плохо для него, что не родился в Португалии, футболистов этой страны будут вызывать в сборную даже если они играют где-то во дворах и пустынях Саудовской Аравии
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инок
Даже сейчас, в 35 лет Ди Мария один из лучших в составе Ювентуса! Молодец - Анхель, держит себя в хорошей форме...
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Tazemyrat Kemalow
Не переживай Анхель тебя обязательно вызовут, потому что ты нужен Месси и ко! ☝️🇦🇷🏆👍
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Rio de Janeiro
Только что выиграл ЧМ.До этого Копу.Также в активе ещё один финал ЧМ и 2 финала КА.За спиной Юве, ПСЖ, МЮ, Реал и Бенфика.Полтора десятка лет игры в Европе.И при этом у Анхеля в своём возрасте остаётся такая мотивация игры за сборную! КРАСАВЕЦ
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AnMe
Ди Марии тяжело найти замену, как и Лео
Надеюсь на КА он будет, дожмет и завершит карьеру с победой
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