Ди Мария участвует в голе каждые 97 минут. Это лучший показатель в «Ювентусе» в сезоне

Теги Ювентус серия А Италия Анхель Ди Мария Специя Футбол

Анхель Ди Мария – самый эффективный игрок «Ювентуса» в текущем сезоне.

В матче 23-го тура Серии А против «Специи» (2:0) полузащитник отметился забитым голом спустя 10 минут после выхода на замену.

Всего в текущем сезоне Ди Мария провел на поле 967 минут во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач. Таким образом, в среднем аргентинец участвует в забитом голе каждые 97 минут, что является лучшим показателем среди игроков «Ювентуса».

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Лучший игрок первого тайма финала недавнего ЧМ и не может иначе . Вторая молодость на крыльях победы на ЧМ 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kemal Gul
Такой игрок, как Ди Мария, и в 35 пригодится любой команде. Его опыт, его талант, его страсть позволяют играть ему на элитном уровне, пусть его и не всегда хватает на 90 минут. Странно, что ПСЖ его отпустил, особенно учитывая его тёплые отношения с Месси. Сейчас бы точно пригодился, особенно на фоне травм
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимирович
Вот кого не хватает Псж сейчас, а то понабрали всяких Солеров Руисов
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Человек в 34 года перешёл в Ювентус, якобы доигрывать на последний свой большой контракт, а в итоге стал одним из лидеров Ювентуса. Лютый топ.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Тащит Димка команду
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Смотря на Этике , Руиса и Солера , думаешь какие же Псж мудаки !!!
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Зря его ПСЖ отпустил:)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий