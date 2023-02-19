Ди Мария участвует в голе каждые 97 минут. Это лучший показатель в «Ювентусе» в сезоне

– самый эффективный игрок «Ювентуса» в текущем сезоне.

В матче 23-го тура Серии А против «Специи» (2:0) полузащитник отметился забитым голом спустя 10 минут после выхода на замену.

Всего в текущем сезоне Ди Мария провел на поле 967 минут во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач. Таким образом, в среднем аргентинец участвует в забитом голе каждые 97 минут, что является лучшим показателем среди игроков « ».