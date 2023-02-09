Ди Мария хочет остаться в Европе еще на год. Его контракт с «Юве» истекает в конце сезона

Анхель Ди Мария хочет продолжить играть в Европе.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, 34-летний полузащитник « » планирует остаться в Европе еще как минимум на год. Контракт аргентинца с туринским клубом истекает летом 2023-го. Ранее сообщалось, что «Ювентус» не планирует продлевать соглашение с Анхелем.

Ди Мария начал свою европейскую карьеру в 2007 году в «Бенфике». С тех пор он играл за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», откуда и перешел в «Ювентус» на правах свободного агента летом 2022-го.

В текущем сезоне Ди Мария забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах за «Юве» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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