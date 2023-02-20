«Если они страна с демократией и законами, то должны разбираться». Депутат Журова о нападении на россиянина на матче «Базеля»

Теги премьер-лига Россия Базель высшая лига Швейцария происшествия Первая лига Светлана Журова Арсенал Тула Государственная дума Политика Евгений Овсянников Спорт-Экспресс дискриминация Артем Овсянников Футбол

Светлана Журова высказалась об инциденте с участием сына пресс-атташе тульского «Арсенала».

Сын Евгения Овсянникова, Артем, заявил, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между «Базелем» и «Серветтом».

«Это происходит не только с болельщиками, но и с обычными людьми. К сожалению, нам нельзя предугадать, когда с нами такое может случиться. Все время привожу пример, что где-то год назад мы вывезли юниорскую сборную из гостиницы, потому что на них начинали нападать.

Именно по этой причине русским отказывают в участии в соревнованиях и рекомендуют не приезжать российским зрителям на них, потому что организаторы не обещают им безопасность. Вот такая сейчас обстановка. Но если они страна с демократией и законами, то должны разбираться с этими делами», – сказала депутат Госдумы РФ.

«Базель» принес Артему Овсянникову извинения.

«Услышал: «Ты почему по-русски разговариваешь?» Впервые столкнулся с национализмом». Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» заявил, что на него напали на матче «Базеля»

«Он столкнулся с проявлением национализма – в семье не без урода». Пресс-атташе тульского «Арсенала» о нападении на сына на матче «Базеля»

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Василий Питерский
У нас в Москве, днем, в метро на смерть могут забить ( случаев много) а наших депутатов волнует Швейцария!!! Идиоты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit244098
Давненько Светки слышно не было. Я уже по ней соскучился))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<=Ubriaco_Belloccio=>
#вернутьрядовогоовсянникова; #ямыовсянников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Литвинов
Ответ Bartez1986
кто-то Минские соглашения не захотел выполнять. Не в курсе, кто?
Никто
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Литвинов
Ответ 3xclus1ve
Причем тут народ?? Умник, если у тебя «диктатура» там тоже??
Народ всегда достоин своего правительства
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Никитин99
Ответ Bartez1986
кто-то Минские соглашения не захотел выполнять. Не в курсе, кто?
В курсе
Сурков на прошлой неделе сказал что они изначально составлялись так чтобы их выполнить было невозможно
Можешь погуглить какую должность в тот момент занимал Сурков
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
3xclus1ve
Ответ Volh Kasper
Да как же так? Нас то за что? У нас ведь столько демократии и уважения к суверенитету других?
Причем тут народ?? Умник, если у тебя «диктатура» там тоже??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Почему бы Терешковой не удочерить Журову ?
Родная у неё какая-то неудачная и за Аталанту болеет по территориальной принадлежности !
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Bartez1986
кто-то Минские соглашения не захотел выполнять. Не в курсе, кто?
Суркова - не тронь !
Он много лет безупречно служил Родине !
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
соч 71
А чего он там делал?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
Ответ HI MARS
русским отказывают в участии в соревнованиях и рекомендуют не приезжать российским зрителям на них, потому что организаторы не обещают им безопасность А что случилось?🤔
кто-то Минские соглашения не захотел выполнять. Не в курсе, кто?
+5
-13
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Volh Kasper
Да как же так? Нас то за что? У нас ведь столько демократии и уважения к суверенитету других?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Журова научит как демократию любить
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Они-то разобрались, и даже извинились.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HI MARS
русским отказывают в участии в соревнованиях и рекомендуют не приезжать российским зрителям на них, потому что организаторы не обещают им безопасность

А что случилось?🤔
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avAngard
А я говорил!!! Батя уже и связи подключил🤣🤣🤣
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий