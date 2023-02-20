«Если они страна с демократией и законами, то должны разбираться». Депутат Журова о нападении на россиянина на матче «Базеля»

Светлана Журова высказалась об инциденте с участием сына пресс-атташе тульского «Арсенала».

Сын Евгения Овсянникова, Артем, заявил, что подвергся нападению со стороны фанатов на матче 21-го тура чемпионата Швейцарии между « » и «Серветтом».

«Это происходит не только с болельщиками, но и с обычными людьми. К сожалению, нам нельзя предугадать, когда с нами такое может случиться. Все время привожу пример, что где-то год назад мы вывезли юниорскую сборную из гостиницы, потому что на них начинали нападать.

Именно по этой причине русским отказывают в участии в соревнованиях и рекомендуют не приезжать российским зрителям на них, потому что организаторы не обещают им безопасность. Вот такая сейчас обстановка. Но если они страна с демократией и законами, то должны разбираться с этими делами», – сказала депутат Госдумы РФ.

«Базель» принес Артему Овсянникову извинения.

«Услышал: «Ты почему по-русски разговариваешь?» Впервые столкнулся с национализмом». Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» заявил, что на него напали на матче «Базеля»

«Он столкнулся с проявлением национализма – в семье не без урода». Пресс-атташе тульского «Арсенала» о нападении на сына на матче «Базеля»