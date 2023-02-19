«Кампуш дестабилизирует обстановку в команде, такое поведение нельзя одобрять. Он даже не сотрудник «ПСЖ». Бейе об инциденте в матче с «Лиллем»

раскритиковал поведение во время матча с « ».

Во время матча 24-го тура Лиги 1 советник «ПСЖ» по футбольным вопросам кричал на игроков и судей, выбежав в техническую зону. Ранее сообщалось, что Кампуш поругался с Неймаром после поражения « » от «Монако».

«Невозможно представить, чтобы начальник был впереди тренера. И это происходит уже не в первый раз. Такое уже случалось [во время матчей] против «Монако» и «Анжера». В какой-то момент лидеры должны оставаться на своих местах.

Тренеру нужна легитимность. Кампуш дестабилизирует обстановку в команде, что является серьезной опасностью для . Нельзя одобрять подобное поведение. Он даже не является сотрудником «ПСЖ», – сказал бывший защитник «Марселя».