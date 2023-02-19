«Кампуш дестабилизирует обстановку в команде, такое поведение нельзя одобрять. Он даже не сотрудник «ПСЖ». Бейе об инциденте в матче с «Лиллем»

Теги Лилль ПСЖ Хабиб Бейе лига 1 Франция Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Хабиб Бейе раскритиковал поведение Луиша Кампуша во время матча с «Лиллем».

Во время матча 24-го тура Лиги 1 советник «ПСЖ» по футбольным вопросам кричал на игроков и судей, выбежав в техническую зону. Ранее сообщалось, что Кампуш поругался с Неймаром после поражения «ПСЖ» от «Монако».

«Невозможно представить, чтобы начальник был впереди тренера. И это происходит уже не в первый раз. Такое уже случалось [во время матчей] против «Монако» и «Анжера». В какой-то момент лидеры должны оставаться на своих местах.

Тренеру нужна легитимность. Кампуш дестабилизирует обстановку в команде, что является серьезной опасностью для Гальтье. Нельзя одобрять подобное поведение. Он даже не является сотрудником «ПСЖ», – сказал бывший защитник «Марселя».

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7 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ Flow market Victor Mercedes
Полностью согласен, нефиг лезть туда куда не надо, хватило нам обмена ДиМарии, Паредеса и Дракслера на Витинью, Руиса и Солера, этих сюрпризов было достаточно
Витинья на мой взгляд очень неплохо смотрится в Париже. Галатье использует более оборонительный полузащитников, чтобы компенсировать малую помощь в прессинге от Килиана и Лионеля. Фабиан Руис отличный полузащитник и его трансфер считался успехом этим летом и если бы его интегрировали в игру Парижа, он бы приносил много пользы команде. Плюс бытует мнение, что после продления контракта с Килианом, Руиса и Солера перехватили у Мадрида, который ими интересовался, особенно Фабианом. Солер действительно очень не стабильный игрок и его игра в принципе не удивляет, кроме хорошего удара он ничем не выделяется.
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Екн Лор
Ответ Никому_никабельный
В микрофон не орёт ещё?
Судья продажная! Goat ты!
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Человек1991
Этот Кампуш какой то чудик , зачем вообще его взяли , кто он что он , каковы его функции в роли директора , видно в футболе ноль он. Вообще зачем эта должность в клубе , короче говоря наш сумасшедший мир.
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инок
Неприятно видеть кричащего Кампуша в технической зоне.
Это не красит ПСЖ и его руководство...
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Никому_никабельный
В микрофон не орёт ещё?
+1
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0
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Flow market Victor Mercedes
Полностью согласен, нефиг лезть туда куда не надо, хватило нам обмена ДиМарии, Паредеса и Дракслера на Витинью, Руиса и Солера, этих сюрпризов было достаточно
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0
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rigobersong
Может судьям просто надо открыть глаза, а не убивать своими решениями футбол?:)
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