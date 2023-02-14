Роналду поздравил Джорджину с Днем святого Валентина: «Повезло, что ты есть в моей жизни, любовь моя ❤️»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети девушки и спорт Джорджина Родригес Футбол

Криштиану Роналду поздравил Джорджину Родригес с Днем святого Валентина.

«С Днем святого Валентина, любовь моя! ❤️

Мне повезло, что ты есть в моей жизни», – написал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии в твиттере.

Фото: twitter.com/Cristiano

Роналду и Джорджина смогут жить вместе в Саудовской Аравии, хотя законы запрещают это парам, не оформившим брак. В случае с иностранцами на это закрывают глаза

Джорджина снова подарила Криштиану машину – уже третью. Что там в семейном автопарке?

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31 комментарий

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Sevuska
Климов и Рыгоберыч ждут поздравлений гормона жене и следующий комментарий от них уже на готовые :
« Лучший гном в истории . Спасибо за любовь «
😆😆😆
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grek087
Ответ Evgen_Hazard
Джорджина топ. Мясистая такая, детей рожает, молчит. Не женщина, а чудо
Вот и я про это! Мощная деваха
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Матрёшка Ефросиьевна
вот если бы Роналду поздравил её с днём расстрела Чикатило, вот это была бы новость) к так банальность
+2
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Бухгалтер2021
Ответ Четыреноль
Противоречиво однако. Король сегодня отправит баварский сосисочный комбинат в аут😉
Роналду не играет против Баварии
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Бухгалтер2021
Ответ benjamin92
Поздравляешь Месси с праздником и желаешь победы Баварии. Где логика?
а где тут меси?протри глаза
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evgen123
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Бавария сегодня уничтожит липового гнома
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-1
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Игорь Климов
Комментарий удален
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rigobersong
Цыгане:)) Им только гитары с конем не хватает:))
+2
-5
-3
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SCHOKKKK
Бадр поздравил Роналду с днём святого Валентина

«Повезло, что ты есть в моей жизни, любовь моя ❤️»
+3
-5
-2
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svft
забыл добавить "вперед, парни!"
+10
-1
+9
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Четыреноль
Ответ Бухгалтер2021
не праздную..а короля футбола с праздником...пс топим за баварию
Противоречиво однако. Король сегодня отправит баварский сосисочный комбинат в аут😉
+1
-3
-2
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benjamin92
Ответ Бухгалтер2021
не праздную..а короля футбола с праздником...пс топим за баварию
Поздравляешь Месси с праздником и желаешь победы Баварии. Где логика?
+4
-5
-1
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Бухгалтер2021
Ответ Los Galácticos
А Джорджине как повезло то, что в её жизни появился Роналду.
не будь у меня жены..джорджине бы предложил руку и сердце..но я занят
0
-4
-4
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AF007
Ответ evgen123
у Шейк губы надутые силиконом, биоробот андроид
У той зато *опа не как у гориллы
+3
-7
-4
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Бухгалтер2021
не праздную..а короля футбола с праздником...пс топим за баварию
+1
-3
-2
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Человек из футбола
Ответ atomio
очень жаль, что для тебя эталон женщины - это молчать и рожать детей.
А для тебя лучше, чтобы она лезла в СМИ и генерировала кринж?
+3
-1
+2
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до лампочки
Новости которые мы заслужили
0
-3
-3
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atomio
Ответ Evgen_Hazard
Джорджина топ. Мясистая такая, детей рожает, молчит. Не женщина, а чудо
очень жаль, что для тебя эталон женщины - это молчать и рожать детей.
+4
-10
-6
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Evgen_Hazard
Джорджина топ. Мясистая такая, детей рожает, молчит. Не женщина, а чудо
Машинки дарит
+18
-3
+15
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Jadie James
Да все сегодня друг друга поздравили - и что? А если бы не поздравил, то что? Бренд
0
-3
-3
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Sevuska
Мило 😊
+2
-4
-2
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evgen123
Ответ Darkhan Darkhan
Шейк получше была
у Шейк губы надутые силиконом, биоробот андроид
+5
-5
0
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Четыреноль
Повезло, что у тебя есть такой красивый муж, сказал ей
+8
-3
+5
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TermezIY
а я думал он Бадра поздравить 🙃
+3
-4
-1
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Evgen_Hazard
Джорджина топ. Мясистая такая, детей рожает, молчит. Не женщина, а чудо
+23
-7
+16
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