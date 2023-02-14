Роналду поздравил Джорджину с Днем святого Валентина: «Повезло, что ты есть в моей жизни, любовь моя ❤️»

поздравил с Днем святого Валентина.

«С Днем святого Валентина, любовь моя! ❤️

Мне повезло, что ты есть в моей жизни», – написал нападающий « » и сборной в твиттере.

Фото: twitter.com/Cristiano

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