Роналду поздравил Джорджину с Днем святого Валентина: «Повезло, что ты есть в моей жизни, любовь моя ❤️»
Криштиану Роналду поздравил Джорджину Родригес с Днем святого Валентина.
«С Днем святого Валентина, любовь моя! ❤️
Мне повезло, что ты есть в моей жизни», – написал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии в твиттере.
Фото: twitter.com/Cristiano
Роналду и Джорджина смогут жить вместе в Саудовской Аравии, хотя законы запрещают это парам, не оформившим брак. В случае с иностранцами на это закрывают глаза
Джорджина снова подарила Криштиану машину – уже третью. Что там в семейном автопарке?
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
« Лучший гном в истории . Спасибо за любовь «
😆😆😆
«Повезло, что ты есть в моей жизни, любовь моя ❤️»