Роналду после 2 ассистов в матче с «Аль-Таавуном»: «Отличная командная работа! «Аль-Наср» на вершине и набрал 3 важных очка!»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после двух голевых передач.
38-летний португалец ассистировал хавбеку Абдуррахману Гарибу и защитнику Абдулле Маду в матче с «Аль-Таавуном» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» Эр-Рияд на данный момент лидирует в таблице, опережая «Аль-Иттихад» из Джидды и «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда по дополнительным показателям.
«Мы на вершине лиги и набрали три важных очка! Отличная командная работа!» – написал Роналду.
Чемпионат Саудовской Аравии. Два ассиста Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Таавун» и выйти на 1-е место в таблице
Хотел посмотреть на их кислые физии 😆
Сам Роналду великий футболист ,он это доказал и поехал себе спокойно на заработки ,пусть с ним самым удачным концом ,но его глорье на спортсе это ..........
Игроки мирового уровня,звёздные тренера
Если бы Аль-Наср играл бы в ЛЧ,то выиграл бы её без каких-либо проблем
Он что играет в Саудовской Аравии ,я что-то пропустил ?
🤡