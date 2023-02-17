Роналду после 2 ассистов в матче с «Аль-Таавуном»: «Отличная командная работа! «Аль-Наср» на вершине и набрал 3 важных очка!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Таавун соцсети Футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после двух голевых передач.

38-летний португалец ассистировал хавбеку Абдуррахману Гарибу и защитнику Абдулле Маду в матче с «Аль-Таавуном» (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» Эр-Рияд на данный момент лидирует в таблице, опережая «Аль-Иттихад» из Джидды и «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда по дополнительным показателям.

«Мы на вершине лиги и набрали три важных очка! Отличная командная работа!» – написал Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии. Два ассиста Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Таавун» и выйти на 1-е место в таблице

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24 комментария

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Sevuska
А где Рыгоберыч и Олег со своим владельцем ЗМов !?
Хотел посмотреть на их кислые физии 😆
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алексей любовь
Как будто бот пишет ему эти посты
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Сергей Анохин
Ответ Фанат Лионеля Месси
У фанатов Роналду нереальные комплексы ,конечно ,вся ветка забита о Месси ,после 18 декабря 2022 года они спят думая о Месси,кушают думая о Месси,смотрят матчи Аль-Насра думая о Месси Сам Роналду великий футболист ,он это доказал и поехал себе спокойно на заработки ,пусть с ним самым удачным концом ,но его глорье на спортсе это ..........
Как не зайду на ветки Месси там постоянно Роналду вспоминают. Казалось бы - в новости его нет, а его упоминают. И даже тут его оскорбляют, хотя он ничего плохого не делают. Может, его фаны не цветы, но самое отбитое глорьё - это вы, со своими барсиками, Айлинами 1990 и тд
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ZamoRano
Ответ Фанат Лионеля Месси
Причём тут вообще Месси 🤡
А причем здесь ты?!
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Барсик Юрана
Отбитый жесть
+3
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Rumov
Этот гнусный типчик уже заслужил говняный мяч лузера года.
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Altim
"Это уникально!", добавил Роналду.
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Alex Rhea
Ответ Фанат Лионеля Месси
Бери выше Игроки мирового уровня,звёздные тренера Если бы Аль-Наср играл бы в ЛЧ,то выиграл бы её без каких-либо проблем
Я не говорю, что там команды хорошие, говорю, что борьба плотная, учись читать
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Фанат Лионеля Месси
У фанатов Роналду нереальные комплексы ,конечно ,вся ветка забита о Месси ,после 18 декабря 2022 года они спят думая о Месси,кушают думая о Месси,смотрят матчи Аль-Насра думая о Месси
Сам Роналду великий футболист ,он это доказал и поехал себе спокойно на заработки ,пусть с ним самым удачным концом ,но его глорье на спортсе это ..........
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ur_favlov
у - успех. истинный король пустынной лиги. за следующим вызовом можно в страну, где вообще не играют в футбол. организовать команду в составе себя и забивать в пустые ворота
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Mbest77
Не хотел на подыгрыше в МЮ играть… теперь играет на розыгрыше в арабской лиге 😜
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Alex Rhea
Плотная лига, команды ровные все, борьба значительно интереснее, чем в лиге фермеров, где есть ПСЖ с составом за миллиард, а потом 19 команд с составом суммарно дешевле, чем один ПСЖ.
Бери выше
Игроки мирового уровня,звёздные тренера
Если бы Аль-Наср играл бы в ЛЧ,то выиграл бы её без каких-либо проблем
+2
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Рэд Уайт
Ответ Фанат Лионеля Месси
Почему все фанаты Роналду на этой ветке пишут о Месси ? Он что играет в Саудовской Аравии ,я что-то пропустил ?
потому что через 10 дней вручение премии зе бест и их будет бомбить,а осенью 8 зм и пердаки вообще сгорят,а пока можно 2 ассиста отпраздновать в чемпионате верблюдов
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-8
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Фут.Боль
Ответ Фанат Лионеля Месси
Почему все фанаты Роналду на этой ветке пишут о Месси ? Он что играет в Саудовской Аравии ,я что-то пропустил ?
Странно, что фанат Месси делает на этой ветке.
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Alex Rhea
Плотная лига, команды ровные все, борьба значительно интереснее, чем в лиге фермеров, где есть ПСЖ с составом за миллиард, а потом 19 команд с составом суммарно дешевле, чем один ПСЖ.
+3
-8
-5
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Фанат Лионеля Месси
Почему все фанаты Роналду на этой ветке пишут о Месси ?
Он что играет в Саудовской Аравии ,я что-то пропустил ?
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Пошлю любого, кто против футбола!
Спортс? Может такие события писать в колонке клуба Аль-Наср или Кринжа, теперь любые голевые и не голевые действия его будут на главной?
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Фанат Лионеля Месси
Ответ А. Мостовой
ветки с Роналду даже в саудовской аравии набирают больше всего комментариев, тогда как месси стал всем безразличен после ухода из Барселоны - вся суть "противостояния".
Месси после ухода из Барселоны стал Чемпионом Мира :)
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Фанат Лионеля Месси
Ответ ZamoRano
А почему предголевые не посчитали???? У моего рекордного месе считают!!!
Причём тут вообще Месси
🤡
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А. Мостовой
ветки с Роналду даже в саудовской аравии набирают больше всего комментариев, тогда как месси стал всем безразличен после ухода из Барселоны - вся суть "противостояния".
+7
-8
-1
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ZamoRano
А почему предголевые не посчитали???? У моего рекордного месе считают!!!
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Censormorum
Пора заканчивать с постами этого биста из соц. сетей. У него теперь бои и задачи местного значения.
Ну да, то ли дело последние перфомансы солнцеликого и тройки от л’Экип 👍🏻 Выносите ЗМ срочно
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иц а мэн
Пхахахха
+3
-6
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Censormorum
Комментарий скрыт
+3
-12
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