Нападающий « » высказался после двух голевых передач.

38-летний португалец ассистировал хавбеку Абдуррахману Гарибу и защитнику Абдулле Маду в матче с « » (2:1) в чемпионате Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» Эр-Рияд на данный момент лидирует в таблице, опережая «Аль-Иттихад» из Джидды и «Аль-Шабаб» из Эр-Рияда по дополнительным показателям.

«Мы на вершине лиги и набрали три важных очка! Отличная командная работа!» – написал Роналду.

Чемпионат Саудовской Аравии. Два ассиста Роналду помогли «Аль-Насру» обыграть «Аль-Таавун» и выйти на 1-е место в таблице