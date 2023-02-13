Гол Роналду «Аль-Вахде» претендует на звание лучшего мяча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Пока Криштиану уступает в голосовании

Гол Криштиану Роналду « » может стать лучшим в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Первый гол нападающего « » в ворота «Аль-Вахды» (4:0) номинирован на звание лучшего гола 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Вместе с португальцем на награду претендуют нападающий «Абхи» Наваф Аль-Сади и форвард « » .

Напомним, в игре с «Аль-Вахдой» Роналду сделал покер, забив на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах.

Голосование за лучший гол 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии проходит в твиттере лиги, оно завершится примерно через 4 часа. На данный момент гол Роналду уступает мячу Ромариньо.

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