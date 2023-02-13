Гол Роналду «Аль-Вахде» претендует на звание лучшего мяча 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Пока Криштиану уступает в голосовании

Теги Криштиану Роналду рейтинги болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Аль-Вахда Мекка Ромариньо соцсети Абха Футбол

Гол Криштиану Роналду «Аль-Вахде» может стать лучшим в 16-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Первый гол нападающего «Аль-Насра» в ворота «Аль-Вахды» (4:0) номинирован на звание лучшего гола 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Вместе с португальцем на награду претендуют нападающий «Абхи» Наваф Аль-Сади и форвард «Аль-Иттихада» Ромариньо.

Напомним, в игре с «Аль-Вахдой» Роналду сделал покер, забив на 21-й, 40-й, 53-й и 61-й минутах.

Голосование за лучший гол 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии проходит в твиттере лиги, оно завершится примерно через 4 часа. На данный момент гол Роналду уступает мячу Ромариньо.

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17 комментариев

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Alex Pron
А вратарю за покер будет приз?
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fatei4
Ответ Vlad Emelin
По-моему, тут пахнет премией Пушкаша
Аль-пушкаша
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Вадим Дзахоев
И это в 38 лет… Ой, это же не про того персонажа, хотя и тут подходит
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Эразм
Запах уже до Сибири распространялся...
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DpeMa111
Чего стоит только секундная остановка с мячом, я бы премию слоупока за такое дал
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Андрей Белов
Там офсайд
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maks44
Ответ Vlad Emelin
По-моему, тут пахнет премией Пушкаша
А по-моему, пахнет офсайдом.
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Yavich
Единственное более-менее красивое в этом голе это его предголевой пас.
+2
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Любитель побеждать
Вот так гол, просто межгалактический🤣
+8
-1
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pavelrytov@icloud.com
Поднажмем пехота!
+6
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Алексей Даценко
Ответ GuruFutbola
Вратарю со стоимостью 75 к на трансфермаркете 🤣🤣🤣
А он должен был не забывать?
Тогда подобные тебе визжали что не забил ,вратарю со стоимостью 75 к на трансфермаркете
+2
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GuruFutbola
Вратарю со стоимостью 75 к на трансфермаркете 🤣🤣🤣
+2
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Budabuda
Это шедевр! Год тысячелетия!
+5
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Бард .
Ответ Vlad Emelin
По-моему, тут пахнет премией Пушкаша
По-моему, тут пахнет аппетитным фруктом
+24
-5
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Совесть Черданцева
Вратарь с задержкой отреагировал
Когда пинг за 300
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Юрий Кечко
«А я вот вообще нихрена не сомневался «(с)
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Vlad Emelin
По-моему, тут пахнет премией Пушкаша
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