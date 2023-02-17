Семак о 0:2 от «Сепахана»: «Проиграли по делу. Посетить Иран приятно – великолепное гостеприимство, все люди добродушные и улыбчивые»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Сепахан высшая лига Иран Клаудиньо Роберт Ренан Футбол

Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча «Зенита» с иранским «Сепаханом» (0:2).

– Сергей Богданович, ваши традиционные комментарии и выводы после матча.

– Что касается атмосферы на стадионе, то она прекрасная. Что касается результата и качества игры, то первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм – лучше, но, к сожалению, не забили. Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу.

Так или иначе сегодня выиграла та команда, которая лучше двигается, лучше борется и больше хочет победить. Сегодня «Сепахан» хотел больше, и они заслуженно победили.

– «Зенит» очень тепло встретили в Иране. Как вам иранский прием?

– Прием – замечательный, атмосфера на стадионе – прекрасная. Нам было очень приятно посетить Иран – великолепное гостеприимство, все люди добродушные и улыбчивые, спасибо им огромное за прием! 

– Пожалуй, что настало время подвести итоги зимних сборов. Все ли вам понравилось? Все ли задачи выполнены?

– Сегодня Клаудиньо почувствовал небольшое мышечное недомогание и не смог сыграть, все остальные игроки в строю.

Ждем Роберта Ренана, который совсем скоро должен к нам присоединиться, и будем готовиться к первому официальному матчу.

– Мы привыкли к тому, что «Зенит» с первых минут владеет инициативой, но сегодня не удавалось ей завладеть порядка получаса. Почему?

– Мы очень тяжело входили в игру, нам не хватало движения и быстроты работы с мячом. Возможно, потому что приспосабливались к полю, возможно, ноги сейчас не в самом оптимальном состоянии – первый тайм нам абсолютно не удался.

Во втором тайме мы смотрелись получше, были хорошие моменты, но мы, к сожалению, не забили.

– Хватит ли вам недели до следующего официального матча, чтобы функциональное состояние подтянуть?

– Думаю, для нас хорошо, что мы сыграли этот матч, потому что вряд ли поле в Ульяновске будет лучшего качества, чем здесь – мы должны почувствовать отличные от тренировочных условия – и погодные, и те, что относятся к состоянию газона.

А так недели более, чем достаточно для того, чтобы восстановиться и подготовиться к игре, – сказал главный тренер «Зенита».

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35 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Результат не должен не огорчать, не радовать. Главное привести команду в состояние готовности к официальным матчам.
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KOTOV71
Ответ Иван Новиков
Хоть и в Иране теперь знают про знаменитое российское шапито.
Ваш клуб не играл. Просто реклама?
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БолельщикСоСтажем
У тебя все хорошие, Серег)
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Burel
Ответ Камбоджа Иванов
На открытие арене выиграет
там тоже вынесли Сельдерея 3-0
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Max1m
Ответ Max Zhomkov
Услыхал мужик под вечер вдруг В свою дверь какой-то странный стук Но, едва шагнул он за порог Что-то его сбило с ног! И увидел он Как вкатилась в дом Как вкатилась в дом живая голова Открывала рот и моргала она!
Скоро сериал про КиШей выйдет. Интересно, что там у них получилось.
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KMR
Позорище. Путя дал команду слить и слили.
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MURA
Не признаем и считаем себя выше Азиатской лиги, а на деле...
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костянчик1918
Ответ Иван Новиков
Хоть и в Иране теперь знают про знаменитое российское шапито.
Это ты про наш московский фарм ?)
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костянчик1918
Ответ Spartakus1984
Бразильцы зенита похоже не выйдут на поле в матче за кубок,не выдержат.
Истинный глор нашего фарма ) всё о Чемпионе думаешь 💪💪
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Камбоджа Иванов
Ответ Burel
уже были шутки, что семак даже на выезде в Иране не способен победить ? 😂😂 Может, в Абхазии хоть выиграет ?
На открытие арене выиграет
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ZamoRano
Ответ Пуп Ппп
Кто бы мог подумать еще год назад что путинскому политпроекту кранты. а ведь были спонсорами ЛЧ и судейского корпуса. покупались хорошие группы. а теперь сливают Сепахенам умора. впринципе это будущее рф надо смирится. тот кто верит в возращения в Европу после того что случилось тому срочно надо в больницу к хорошим врачам
Слабоукры уже проиграли, смирись.
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Иван Новиков
Хоть и в Иране теперь знают про знаменитое российское шапито.
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OldRedWhite
Можно его понять !
Просто мясом угостили человека !
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Spartakus1984
Бразильцы зенита похоже не выйдут на поле в матче за кубок,не выдержат.
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Max Zhomkov
Ответ НАВАЛЬНЫЙ
Говорящая голова
Услыхал мужик под вечер вдруг
В свою дверь какой-то странный стук
Но, едва шагнул он за порог
Что-то его сбило с ног!
И увидел он
Как вкатилась в дом
Как вкатилась в дом живая голова
Открывала рот и моргала она!
+11
-3
+8
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Зелёный гопник
Ответ Максим Попов
Зенит сегодня вы просто унизили весь российский футбол, теперь я понимаю что очень хорошо что мы отказались от участие в ЛЧ спасибо гордость идолопокликов
Тебе вызвать врача ? 😁
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Максим Попов
Ответ Pucheslav
Выгонять тренера за поражение в товарняке ? Мощно
это очень унизительно зенит должен выиграть всегда и везде, он обязан это делать
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НАВАЛЬНЫЙ
Говорящая голова
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Максим Попов
Зенит сегодня вы просто унизили весь российский футбол, теперь я понимаю что очень хорошо что мы отказались от участие в ЛЧ спасибо гордость идолопокликов
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Pucheslav
Ответ Максим Попов
семак вали позор
Выгонять тренера за поражение в товарняке ? Мощно
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Пуп Ппп
Кто бы мог подумать еще год назад что путинскому политпроекту кранты. а ведь были спонсорами ЛЧ и судейского корпуса. покупались хорошие группы. а теперь сливают Сепахенам умора. впринципе это будущее рф надо смирится. тот кто верит в возращения в Европу после того что случилось тому срочно надо в больницу к хорошим врачам
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Максим Попов
семак вали позор
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Максим Попов
как так зенитушка маленькие девочки как вы могли надо семака выгонять
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Max Zhomkov
ветка минусов)))
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костянчик1918
У глоров московии праздник 🥳)
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