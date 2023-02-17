Семак о 0:2 от «Сепахана»: «Проиграли по делу. Посетить Иран приятно – великолепное гостеприимство, все люди добродушные и улыбчивые»
Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча «Зенита» с иранским «Сепаханом» (0:2).
– Сергей Богданович, ваши традиционные комментарии и выводы после матча.
– Что касается атмосферы на стадионе, то она прекрасная. Что касается результата и качества игры, то первый тайм мы сыграли плохо, второй тайм – лучше, но, к сожалению, не забили. Думаю, что мы проиграли абсолютно по делу.
Так или иначе сегодня выиграла та команда, которая лучше двигается, лучше борется и больше хочет победить. Сегодня «Сепахан» хотел больше, и они заслуженно победили.
– «Зенит» очень тепло встретили в Иране. Как вам иранский прием?
– Прием – замечательный, атмосфера на стадионе – прекрасная. Нам было очень приятно посетить Иран – великолепное гостеприимство, все люди добродушные и улыбчивые, спасибо им огромное за прием!
– Пожалуй, что настало время подвести итоги зимних сборов. Все ли вам понравилось? Все ли задачи выполнены?
– Сегодня Клаудиньо почувствовал небольшое мышечное недомогание и не смог сыграть, все остальные игроки в строю.
Ждем Роберта Ренана, который совсем скоро должен к нам присоединиться, и будем готовиться к первому официальному матчу.
– Мы привыкли к тому, что «Зенит» с первых минут владеет инициативой, но сегодня не удавалось ей завладеть порядка получаса. Почему?
– Мы очень тяжело входили в игру, нам не хватало движения и быстроты работы с мячом. Возможно, потому что приспосабливались к полю, возможно, ноги сейчас не в самом оптимальном состоянии – первый тайм нам абсолютно не удался.
Во втором тайме мы смотрелись получше, были хорошие моменты, но мы, к сожалению, не забили.
– Хватит ли вам недели до следующего официального матча, чтобы функциональное состояние подтянуть?
– Думаю, для нас хорошо, что мы сыграли этот матч, потому что вряд ли поле в Ульяновске будет лучшего качества, чем здесь – мы должны почувствовать отличные от тренировочных условия – и погодные, и те, что относятся к состоянию газона.
А так недели более, чем достаточно для того, чтобы восстановиться и подготовиться к игре, – сказал главный тренер «Зенита».
Просто мясом угостили человека !
В свою дверь какой-то странный стук
Но, едва шагнул он за порог
Что-то его сбило с ног!
И увидел он
Как вкатилась в дом
Как вкатилась в дом живая голова
Открывала рот и моргала она!