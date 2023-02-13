Ренан из «Зенита» выиграл Кубок Америки U20 с Бразилией. У новичка «Челси» Сантоса 6 голов в 8 играх турнира
Сборная Бразилии U20 выиграла Кубок Америки среди футболистов в возрасте до 20 лет.
В финале бразильцы выиграли у сборной Уругвая U20 со счетом 2:0.
Победу на турнире в составе Бразилии одержал новичок «Зенита» Роберт Ренан. 19-летний защитник отыграл 9 матчей (8 из них – целиком) на Кубке Америки U20.
Также в составе сборной Бразилии на турнире выступал новичок «Челси» Андрей Сантос, которого лондонцы за 12,5 млн евро купили у «Васко да Гама» этой зимой.
Сантос забил 6 голов в 8 матчах на Кубке Америки U20 (в том числе – победый мяч на 84-й минуте в финале против Уругвая) и поделил первое место в списке лучших бомбардиров турнира с Витором Роке из «Атлетико Паранаэнсе».
В прошлый раз Бразилия выигрывала Кубок Америки U20 в 2011 году.
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