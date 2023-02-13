Ренан из «Зенита» выиграл Кубок Америки U20 с Бразилией. У новичка «Челси» Сантоса 6 голов в 8 играх турнира

Сборная Бразилии U20 выиграла Кубок Америки среди футболистов в возрасте до 20 лет.

В финале бразильцы выиграли у сборной Уругвая U20 со счетом 2:0.

Победу на турнире в составе Бразилии одержал новичок « » . 19-летний защитник отыграл 9 матчей (8 из них – целиком) на Кубке Америки U20.

Также в составе сборной Бразилии на турнире выступал новичок « » , которого лондонцы за 12,5 млн евро купили у «Васко да Гама» этой зимой.

Сантос забил 6 голов в 8 матчах на Кубке Америки U20 (в том числе – победый мяч на 84-й минуте в финале против Уругвая) и поделил первое место в списке лучших бомбардиров турнира с Витором Роке из «Атлетико Паранаэнсе».

В прошлый раз Бразилия выигрывала в 2011 году.

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