Ренан из «Зенита» выиграл Кубок Америки U20 с Бразилией. У новичка «Челси» Сантоса 6 голов в 8 играх турнира

Теги Зенит Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Кубок Южной Америки U-20 сборная Уругвая U-20 сборная Бразилии U-20 Роберт Ренан Андрей Насименто дос Сантос Футбол

Сборная Бразилии U20 выиграла Кубок Америки среди футболистов в возрасте до 20 лет.

В финале бразильцы выиграли у сборной Уругвая U20 со счетом 2:0.

Победу на турнире в составе Бразилии одержал новичок «Зенита» Роберт Ренан. 19-летний защитник отыграл 9 матчей (8 из них – целиком) на Кубке Америки U20.

Также в составе сборной Бразилии на турнире выступал новичок «Челси» Андрей Сантос, которого лондонцы за 12,5 млн евро купили у «Васко да Гама» этой зимой.

Сантос забил 6 голов в 8 матчах на Кубке Америки U20 (в том числе – победый мяч на 84-й минуте в финале против Уругвая) и поделил первое место в списке лучших бомбардиров турнира с Витором Роке из «Атлетико Паранаэнсе».

В прошлый раз Бразилия выигрывала Кубок Америки U20 в 2011 году.

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15 комментариев

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Виталик Украинский
Ответ Ковид 07.10.52
Малкома брали, как олимпийского чемпиона из Барселоны...и что в результате...три года дурака валял, а потом когда уровень рпл достиг дна начал забивать...
Кто же виноват что из-за Спартака уровень РПЛ достиг дна...
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Valentin Grabenovsky
Ответ Ковид 07.10.52
Малкома брали, как олимпийского чемпиона из Барселоны...и что в результате...три года дурака валял, а потом когда уровень рпл достиг дна начал забивать...
и получил предложение от ПСЖ)
+3
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+3
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savik-A.M.
Ответ Акира_1
Нормально так Челси заранее купил одного из лучших юниоров турнира.
На это уровне это ни о чем не говорит , список юниор бразильских завоевавших какие то титулу на молодежном уровне уровне и потом ничего не показавших на взрослом просто огромен . Мог бы при желании книгу написать про таких , и за последние двадцать лет вспомнить человек 100 , от Керлона до Родриго , был бы заголовок )
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+2
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Eden Hazard
Ответ DolJun
это ли не повод чтобы англичание выписали разрешение на работу капитану этой команды?
Ну потому щас и говорят что уверены в регистрации. Если, чемпион и лучший игрок МЧМ - мало для того чтоб признать талантом и дать разрешение, то что ещё надо то?
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Eden Hazard
Сантос жгучий парень оказался, 6 голов для полузащитника - это мощь. Ждём в пару к Энцо. Центр надолго будет рулить.
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tony
Отличного игрока взял Зенит
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GC oK
Ответ Ковид 07.10.52
Малкома брали, как олимпийского чемпиона из Барселоны...и что в результате...три года дурака валял, а потом когда уровень рпл достиг дна начал забивать...
Всем бы так дурака валять, будучи системообразующим игроком.
+3
0
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igorrado@yandex.ru
Ответ Акира_1
Нормально так Челси заранее купил одного из лучших юниоров турнира.
Лучшего)
Официально MVP турнира
+8
0
+8
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igorrado@yandex.ru
Сантос, конечно, огонь!
Удачное вложение 11 млн от Челси!
Верю в парня. Талантище
+2
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Ковид 07.10.52
Ответ igls54
Похоже, Ренан в зачет Альберто - большая удача менеджмента Зенита
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+1
-17
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DolJun
это ли не повод чтобы англичание выписали разрешение на работу капитану этой команды?
+11
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Виктор
А кто-то в это время выигрывает непонятный картонный зимний кубок.
+5
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Фантом
Ответ igls54
Похоже, Ренан в зачет Альберто - большая удача менеджмента Зенита
За ним "Зенит" уже давно охотился, так что лучше было бы обоих, но в целом да - сменили одного хорошего игрока на другого, заодно собрав много побочных бонусов. Пока (тьфу-тьфу-тьфу) менеджмент "Зенита" работает отлично.
+6
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igls54
Похоже, Ренан в зачет Альберто - большая удача менеджмента Зенита
+17
-2
+15
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Акира_1
Нормально так Челси заранее купил одного из лучших юниоров турнира.
+21
-1
+20
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