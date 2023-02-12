«Сафонов мог бы усилить любую команду в Европе. Сперцяну было бы комфортно в Италии или Испании». Хавбек «Краснодара» Баняц об одноклубниках

высказался о вратаре «Краснодара» и хавбеке .

— Сейчас много новостей о том, что Сперцян может уехать в Европу. Как считаешь, он сможет заиграть там?

— Конечно. Эдо очень здорово играет, у него все получается. Думаю, он мог бы преуспеть и в Европе. У Сперцяна есть все качества. Он умный футболист. В Италии или Испании ему было бы комфортно.

— Много разговоров и о Сафонове.

— Он просто топ! Очень серьезный игрок. Иногда ему невозможно забить. Высший класс. Сафонов мог бы усилить любую команду в Европе, – сказал сербский хавбек « ».

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