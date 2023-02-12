«Сафонов мог бы усилить любую команду в Европе. Сперцяну было бы комфортно в Италии или Испании». Хавбек «Краснодара» Баняц об одноклубниках

Теги премьер-лига Россия Краснодар Матвей Сафонов Эдуард Сперцян Михайло Баняц Футбол

Михайло Баняц высказался о вратаре «Краснодара» Матвее Сафонове и хавбеке Эдуарде Сперцяне.

— Сейчас много новостей о том, что Сперцян может уехать в Европу. Как считаешь, он сможет заиграть там?

— Конечно. Эдо очень здорово играет, у него все получается. Думаю, он мог бы преуспеть и в Европе. У Сперцяна есть все качества. Он умный футболист. В Италии или Испании ему было бы комфортно.

— Много разговоров и о Сафонове.

— Он просто топ! Очень серьезный игрок. Иногда ему невозможно забить. Высший класс. Сафонов мог бы усилить любую команду в Европе, – сказал сербский хавбек «Краснодара».

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4 комментария

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razoblachitel
Ответ WelcomeBackPURE
Но не усилит, так как Нафиг никому не нужен
как и ты
0
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-1
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Teodrakis
Ответ Эден Азаров
Прям любую? Получается он лучший вратарь мира сейчас?
Это факт. Баняц не даст соврать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эден Азаров
Прям любую? Получается он лучший вратарь мира сейчас?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
WelcomeBackPURE
Но не усилит, так как Нафиг никому не нужен
+4
-9
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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