Эдуард Сперцян: «В 14 у меня было тело 12-летнего. Сильно переживал: мог закрыться в комнате и заплакать»

в интервью рассказал о проблемах из-за небольшого роста.

– Насколько я знаю, в определенный момент ты выпал из первой команды 2000 года рождения из-за маленького роста.

– Да. В нашем футболе есть стереотип насчет маленьких игроков. Думаю, в «Краснодаре» его все-таки нет – меня же не исключили из академии, а перевели во вторую команду. Хотя я не всегда играл в старте даже в ней.

В 14-15 лет мое физическое развитие остановилось, а остальные ребята резко выросли. Было непросто: у меня легко отбирали мяч, где-то даже выносили с поля. По детям я был капитаном, а тут ситуация изменилась, у меня многое не получалось – конечно, сильно переживал. Может, не показывал это на людях, но мог закрыться в комнате и заплакать.

Очень благодарен Сергею Николаевичу, Мураду Мусаеву и родителям – они всегда верили в меня. Клуб организовал разные тесты: сдавал на гормон роста, брали отпечатки фаланг пальцев. Выяснилось, что я отстаю в развитии примерно на два года, в 14 лет у меня было тело 12-летнего.

Все изменилось в 11-м классе, лет в 17. Там уже догнал сверстников.

– Рост – понятно, можно было только ждать. Над мышечным развитием как-то работал?

– В детстве отец постоянно говорил, что мне не нужно тягать железо. Отжимания, пресс – окей, а вот штанга на определенном этапе могла лишь навредить. Правда, не помню, чтобы в 14-15 лет в « » много с ней работали, – сказал полузащитник «быков».

«Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб». Интервью Эдуарда Сперцяна