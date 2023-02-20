Эдуард Сперцян: «В 14 у меня было тело 12-летнего. Сильно переживал: мог закрыться в комнате и заплакать»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru детский футбол Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян в интервью Sports.ru рассказал о проблемах из-за небольшого роста.

– Насколько я знаю, в определенный момент ты выпал из первой команды 2000 года рождения из-за маленького роста.

– Да. В нашем футболе есть стереотип насчет маленьких игроков. Думаю, в «Краснодаре» его все-таки нет – меня же не исключили из академии, а перевели во вторую команду. Хотя я не всегда играл в старте даже в ней.

В 14-15 лет мое физическое развитие остановилось, а остальные ребята резко выросли. Было непросто: у меня легко отбирали мяч, где-то даже выносили с поля. По детям я был капитаном, а тут ситуация изменилась, у меня многое не получалось – конечно, сильно переживал. Может, не показывал это на людях, но мог закрыться в комнате и заплакать.

Очень благодарен Сергею Николаевичу, Мураду Мусаеву и родителям – они всегда верили в меня. Клуб организовал разные тесты: сдавал на гормон роста, брали отпечатки фаланг пальцев. Выяснилось, что я отстаю в развитии примерно на два года, в 14 лет у меня было тело 12-летнего. 

Все изменилось в 11-м классе, лет в 17. Там уже догнал сверстников. 

– Рост – понятно, можно было только ждать. Над мышечным развитием как-то работал?

– В детстве отец постоянно говорил, что мне не нужно тягать железо. Отжимания, пресс – окей, а вот штанга на определенном этапе могла лишь навредить. Правда, не помню, чтобы в 14-15 лет в «Краснодаре» много с ней работали, – сказал полузащитник «быков».

«Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб». Интервью Эдуарда Сперцяна

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12 комментариев

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артмаст
Ответ Alexander Kochet
Арбузные "ээ слющай таксы нада" из адлерского аэропорта меня заминусовали) всей хач-толпой) аж заказы упустили
На фронт собираешься? Защищать страну вторгаясь на чужую территорию))
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Роберт Дауни-средний
Ответ Alexander Kochet
Арбузные "ээ слющай таксы нада" из адлерского аэропорта меня заминусовали) всей хач-толпой) аж заказы упустили
150000 уничтоженных эльфов шлют тебе приветы
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Виктор Литвинов
Ответ Alexander Kochet
А в 15 стало тело хача
Кочет это вроде петух?
+6
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Виктор Литвинов
Ответ Alexander Kochet
Арбузные "ээ слющай таксы нада" из адлерского аэропорта меня заминусовали) всей хач-толпой) аж заказы упустили
Ты что вонь несёшь!
+1
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Dan Kennedy
Когда родился не в январе, как остальные игрочишки
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ВладимирНеПутин
Спортс, редакторы, нормально, что у вас можно писать такие вещи, как пользователь Alexander Kochet? Одобряете это?
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Alexander Kochet
Арбузные "ээ слющай таксы нада" из адлерского аэропорта меня заминусовали) всей хач-толпой) аж заказы упустили
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-8
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Это нормально, у одного фруктового в 37 лет развитие 14-летнего и тело 20-летнего
Нет, не нормально это. Знаю одного футболиста в 9 лет рост был 1.27см, спасибо Барсе, что вылечили.
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Alexander Kochet
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Интересно, ты фанат МЮ?
Я фанат Аль Насра
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Это нормально, у одного фруктового в 37 лет развитие 14-летнего и тело 20-летнего
Интересно, ты фанат МЮ?
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
Комментарий скрыт
+7
-16
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