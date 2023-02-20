Грэм Поттер: «Я не глуп. Нельзя проигрывать 0:1 дома – любая критика справедлива. «Челси» должен играть лучше»

Теги Челси премьер-лига Англия болельщики Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер высказался о проблемах «Челси», а также о критике в свой адрес.

При Поттере лондонский клуб выиграл лишь 9 из 25 матчей. В 10 последних играх «Челси» одержал 1 победу. В Премьер-лиге «Челси» идет 10-м, имея 31 очко.

– Вы сомневаетесь в себе? Подрывают ли плохие результаты вашу веру в себя?

– Нет. Это футбол, иногда такое случается.

Мы вложились в некоторых молодых игроков. Энцо, Мудрик и Мадуке сыграли не так много игр, они учатся играть в Премьер-лиге. У нас также беспрецедентный список травмированных. Все это правда, но это не то, что люди хотят слышать после поражений.

Я знаю, каков мой уровень, знаю, чего я добился в своей карьере, но я также понимаю, что, раз с результатами не складывается, нужно быть открытым для критики – это справедливо. Я всегда был таким. Это привело меня к тому, что сейчас я здесь. Но в то же время я также знаю, что люди хотят чего-то другого.

– Что вы думаете о критике с трибун и в соцсетях?

– Это эмоции. Команда проигрывает, мы показываем те результаты, что показываем, так что это можно понять.

Я не глуп и не наивен. Моя работа состоит в том, чтобы продолжать идти вперед, помогать команде, поддерживать ее в трудный период и принимать критику.

Я могу стоять здесь следующие пять минут и говорить о причинах [слабых результатов], но я также знаю, что мы должны играть лучше. Недопустимо проигрывать 0:1 дома. Любая критика в мой адрес справедлива, – сказал тренер «Челси».

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33 комментария

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Recreated
Это не просто проигрыш, а проигрыш последней команде чемпионата и у себя на поле!
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Jaxongir Shodiev
Ответ Император Перми
Толку то от этих новичков? Загонщики бладжер в своих же игроков швыряют, охотники элементарно не могут квоффл отпасовать, а ловец каждый матч вокруг собственных колец летает и в носу ковыряется. Пора признать, что Поттер провалился, и приглашать Малфоя на тренерский пост.
Так Малфоя и выгнали же, хотя он в кубке огня победил
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Александр Сорокин
Я есть грут.
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Антон Макаров
Ответ CriminalJoint62
Поттер хорош против топ-клубов, Арсенал и Сити еле ноги унесли против Челси
Арсенал просто возил Челси на их стадионе. Помню что Арсенал тогда выиграл только 1:0, но этот тот случай когда счёт не совсем по игре, там могло быть и 3:0 и больше и это бы никого не удивило
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Дуойка Бубнова
Ответ travelodessa
Руководство Челси конечно клоуны, набрать на пол ярда игроков и отдать их под руководство физрука. Лучше бы вложились в топового тренера , который даже со старым составом бы обыгрывал аутсайдеров
там задача пошуметь в медийке чтобы затереть память о предыдущем владельце. ничего личного - чисто маркетинг. не забывайте что клуб с многомиллиардной инфраструктурой достался челикам буквально даром. там можно ещё 10 лет жечь деньги на камеру и всё равно в минус не уйти.
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travelodessa
Руководство Челси конечно клоуны, набрать на пол ярда игроков и отдать их под руководство физрука. Лучше бы вложились в топового тренера , который даже со старым составом бы обыгрывал аутсайдеров
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Император Перми
Ответ Hall_Dzhordan
Это квиддич, такое случается. Мы вложились в некоторое количество новых игроков - Демельза Робинс, Джимми Пикс, Риччи Кут. Они недавно пришли, ещё не привыкли к матчам на кубок школы. К тому же, скоро вернутся Кэтти Белл, Джинни Уизли. Я не глуп и не наивен, я понимаю что проигрывать 160:0 Когтеврану неприемлемо. Вопрос с Маклаггеном закрыт, я полностью доверяю Рону.
Толку то от этих новичков? Загонщики бладжер в своих же игроков швыряют, охотники элементарно не могут квоффл отпасовать, а ловец каждый матч вокруг собственных колец летает и в носу ковыряется. Пора признать, что Поттер провалился, и приглашать Малфоя на тренерский пост.
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artemio303
Быстрей бы уволили его, не для большой команды он тренер... Почеттино пока свободен, его было бы неплохо подписать.
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Born is the King
Неопытный чемпион мира, лучший молодый игрок ЧМ, который тащил в ЛЧ - Энцо Фернандес учится играть в АПЛ.
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Гол в девятину
Ответ Under
да ладно, говорят, Реал только на этом прошлую ЛЧ затащил
Создать рабочую атмосферу конкуренции это одно, это и есть чуть ли не главная задача тренера.Но что-то я не слышал, чтобы игроки Реала ходили регулярно на совместные пикники с Анчелотти.Каждый общается в своей маленькой компании, без тренера конечно же.

Это фишка тренеров-середняков.В большом клубе от тренера хотят видеть борьбу за титулы, чтобы увеличивать свое ЧСВ и получать больше денег и спонсорских контрактов с адидасами.

Анчелотти махом закроет борзометр любому, а Поттер не знает что делать даже с такими как Хаким Зиеш и Пулишич, которые разлагают атмосферу.Карло даже Нойера и Левандовского осадить смог
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DolJun
0-1 дома с последней командой чемпионата. но прикол даже не в этом, а в том, что фофана по первому тайму был наиболее активным игроком атаки, а маунт - невидимкой. и этот прогрессивный тренер даже в цифрах изменил себе и снял наиболее полезного в тот момент игрока, и оставил наиболее бесполезного. это вообще сложно понять.
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Under
Ответ Гол в девятину
Это тоже проблема.В больших клубах никому не нужны семейная атмосфера и дружный коллектив, всех волнует только место в основе и своя карьера.А он пытался их водить в кино и в прочие картинге, как это делал в Эстерсунде.Это же просто смешно.
да ладно, говорят, Реал только на этом прошлую ЛЧ затащил
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Under
Ответ mr.snooker
Да, я слабый, но в отставку я, конечно же, не подам 🤡
по-моему, подать в отставку - сугубо российская фишка
можете вспомнить хоть одного тренера в топ-5, который ушёл из клуба по своему желанию из-за плохих результатов?
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Акира_1
Боже, чел в каждом интервью уже говорит, что не вывозит и непротив увольнения, но руководство Челси продолжает его поддерживать? Хаха. Невероятно. И зачем игрокам выкладываться за того, кто сам не верит в себя, а тупо ждёт неустойку. Теперь понятно, почему они даже не пытаются бороться, потому что не видят в Поттере тренера. 😔
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Гол в девятину
Ответ Пинающий Достоинства
Просто человек привнёс психология Брайтона
Это тоже проблема.В больших клубах никому не нужны семейная атмосфера и дружный коллектив, всех волнует только место в основе и своя карьера.А он пытался их водить в кино и в прочие картинге, как это делал в Эстерсунде.Это же просто смешно.
+1
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QWertY
Дайте Гарри Поттеру время. По сути ему накупили шлак и требуют сиюминутного результата, хотя он даже элементарную предсезонку не провел.
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Gustav Forsberg
Ответ Hall_Dzhordan
Это квиддич, такое случается. Мы вложились в некоторое количество новых игроков - Демельза Робинс, Джимми Пикс, Риччи Кут. Они недавно пришли, ещё не привыкли к матчам на кубок школы. К тому же, скоро вернутся Кэтти Белл, Джинни Уизли. Я не глуп и не наивен, я понимаю что проигрывать 160:0 Когтеврану неприемлемо. Вопрос с Маклаггеном закрыт, я полностью доверяю Рону.
топ-разбор. Вы в любой момент сможете вести спортивную колонку в Ежедневном пророке
+35
-5
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Hall_Dzhordan
Это квиддич, такое случается. Мы вложились в некоторое количество новых игроков - Демельза Робинс, Джимми Пикс, Риччи Кут. Они недавно пришли, ещё не привыкли к матчам на кубок школы. К тому же, скоро вернутся Кэтти Белл, Джинни Уизли. Я не глуп и не наивен, я понимаю что проигрывать 160:0 Когтеврану неприемлемо.
Вопрос с Маклаггеном закрыт, я полностью доверяю Рону.
+73
-10
+63
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Gustav Forsberg
Ответ CriminalJoint62
Поттер хорош против топ-клубов, Арсенал и Сити еле ноги унесли против Челси
ели ноги? с кьянти?
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Пинающий Достоинства
Просто человек привнёс психология Брайтона
+2
-4
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CriminalJoint62
Поттер хорош против топ-клубов, Арсенал и Сити еле ноги унесли против Челси
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Лёха Жданчик
Нет я не плачу....и не рыдаю
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113k
Он не понимает, что нужно по воротам бить?
0
-4
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Wekil Halylow
Одно победа из 10 игр это что-то
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-2
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Altyn Asyr
да
0
-4
-4
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