Грэм Поттер: «Я не глуп. Нельзя проигрывать 0:1 дома – любая критика справедлива. «Челси» должен играть лучше»

высказался о проблемах «Челси», а также о критике в свой адрес.

При Поттере лондонский клуб выиграл лишь 9 из 25 матчей. В 10 последних играх «Челси» одержал 1 победу. В Премьер-лиге «Челси» идет 10-м, имея 31 очко.

– Вы сомневаетесь в себе? Подрывают ли плохие результаты вашу веру в себя?

– Нет. Это футбол, иногда такое случается.

Мы вложились в некоторых молодых игроков. Энцо, Мудрик и Мадуке сыграли не так много игр, они учатся играть в Премьер-лиге. У нас также беспрецедентный список травмированных. Все это правда, но это не то, что люди хотят слышать после поражений.

Я знаю, каков мой уровень, знаю, чего я добился в своей карьере, но я также понимаю, что, раз с результатами не складывается, нужно быть открытым для критики – это справедливо. Я всегда был таким. Это привело меня к тому, что сейчас я здесь. Но в то же время я также знаю, что люди хотят чего-то другого.

– Что вы думаете о критике с трибун и в соцсетях?

– Это эмоции. Команда проигрывает, мы показываем те результаты, что показываем, так что это можно понять.

Я не глуп и не наивен. Моя работа состоит в том, чтобы продолжать идти вперед, помогать команде, поддерживать ее в трудный период и принимать критику.

Я могу стоять здесь следующие пять минут и говорить о причинах [слабых результатов], но я также знаю, что мы должны играть лучше. Недопустимо проигрывать 0:1 дома. Любая критика в мой адрес справедлива, – сказал тренер «Челси».

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