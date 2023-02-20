Глава совдира «Локо» о бюджете: «5,6 млрд рублей. Не самый большой, но в первой шестерке РПЛ»
Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал бюджет клуба.
– «Локомотив» станет более открытым для СМИ?
– Мы говорили на эту тему в клубе. Будем общаться с ведущими журналистами и блогерами, доводить информацию тогда, когда есть что сказать. Абсолютно открыты, у нас нет каких-то тем в рамках клуба, которые не могли бы обсудить. Тут скрывать совершенно нечего.
– Можете огласить размер бюджета?
– 5,6 млрд рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.
– Неплохая сумма.
– Неплохая, безусловно. Она позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой бюджет, но в первой шестерке нашей лиги, – сказал Юрий Нагорных.
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Почувствуйте разницу.