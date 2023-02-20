Глава совдира «Локо» о бюджете: «5,6 млрд рублей. Не самый большой, но в первой шестерке РПЛ»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Юрий Нагорных Спорт-Экспресс деньги Футбол

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных назвал бюджет клуба.

– «Локомотив» станет более открытым для СМИ?

– Мы говорили на эту тему в клубе. Будем общаться с ведущими журналистами и блогерами, доводить информацию тогда, когда есть что сказать. Абсолютно открыты, у нас нет каких-то тем в рамках клуба, которые не могли бы обсудить. Тут скрывать совершенно нечего.

– Можете огласить размер бюджета?

– 5,6 млрд рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.

– Неплохая сумма.

– Неплохая, безусловно. Она позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой бюджет, но в первой шестерке нашей лиги, – сказал Юрий Нагорных.

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11 комментариев

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krasno-siniyman
Ответ TheSportNik
75 млн.евро- это они уступают только Зениту с бюджетом 152 млн.евро, Спартаку 86 млн.евро и Динамо 80 млн.евро. Если Локомотив вылетит в пердив, то это будет смешно, так у Торпедо бюджет 12 млн.евро, а у Факела 9 млн.евро. Почувствуйте разницу.
Да не вылетит никуда Локо
Достаточно интересное ТО провели железнодорожники
Как бы не хаяли Дзюбу, свои 10 очков он наберет
Ну и к тому же Химки с Торпедо элитное дно нашего чемпа
+2
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Dinamik1
Лишь бы дзюбу не обидели а то болелы не простят
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ТрактоПоктер
Ответ тот самый Кадрус
Учитывая академию, молодёжку, женскую команду ( у каждой кроме прочих расходов перелёты, гостиницы и.т.д) не такая огромная сумма, особенно на фоне Зенита, который столько на 2-3 трансфера может потратить.
Ну так Зенит первый, а Локо в пердив стремится ....
+2
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TheSportNik
75 млн.евро- это они уступают только Зениту с бюджетом 152 млн.евро, Спартаку 86 млн.евро и Динамо 80 млн.евро.
Если Локомотив вылетит в пердив, то это будет смешно, так у Торпедо бюджет 12 млн.евро, а у Факела 9 млн.евро.
Почувствуйте разницу.
+4
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+4
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Sweet_blondie228
Ответ Фут.Боль
Мантра про постоянные распилы. Бюджет бывал и больше 100млн, только никто про распилы тогда особо не кричал. У нас весь футбол практически из бюджета финансируется,тогда распилы везде, так получается.
Ну да, распилы везде, так и получается.
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тот самый Кадрус
Учитывая академию, молодёжку, женскую команду ( у каждой кроме прочих расходов перелёты, гостиницы и.т.д) не такая огромная сумма, особенно на фоне Зенита, который столько на 2-3 трансфера может потратить.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Фут.Боль
Мантра про постоянные распилы. Бюджет бывал и больше 100млн, только никто про распилы тогда особо не кричал. У нас весь футбол практически из бюджета финансируется,тогда распилы везде, так получается.
Ну раз никого не посадили до сих пор, думаю там клондайк в этом плане. И не только в Локо. Везде!
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Фут.Боль
Ответ Kit244098
Хочу в паровоз! Хочу пилить! Пилить! Пилить!))
Мантра про постоянные распилы. Бюджет бывал и больше 100млн, только никто про распилы тогда особо не кричал. У нас весь футбол практически из бюджета финансируется,тогда распилы везде, так получается.
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Altyn Asyr
мелочи в жизни
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Денис Давыдов
Эффективно так вы работайте
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Kit244098
Хочу в паровоз! Хочу пилить! Пилить! Пилить!))
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