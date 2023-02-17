Худяков о финансах: «Машину купил, выплачиваю ипотеку за квартиру рядом с МКАД. Часть зарплаты отдаю родителям»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Спорт-Экспресс деньги Даниил Худяков Футбол

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о своих финансах.

– В твоем возрасте многие футболисты переводят зарплату родителям. Ты тоже?

– Родителям я помогаю – и, конечно, отдаю им часть зарплаты. Но при этом у меня есть свои цели – основные средства вкладываю в них. На личные расходы у меня остается самая маленькая часть оклада.

– Расскажешь, что за цели?

– Машину уже купил. Сейчас выплачиваю ипотеку за квартиру.

– В центре Москвы?

– Недалеко от «РЖД Арены», минут в 15-20. Рядом с МКАД, он в ста метрах. До Баковки ехать чуть подольше – минут 50.

– Самая дорогая и бессмысленная покупка в жизни?

– Таких не было, потому что трачу деньги осознанно. Покупаю то, что нравится – но и что обязательно буду использовать, – сказал Худяков.

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16 комментариев

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Guddy
Даже если не станет большим игроком (даже на уровне России), то хотя бы обеспечит себя и воспользуется деньгами правильно.
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Игорь Замаруев
Ответ Mr.Oizo
Налетели коршуны.. Худя будущий топчик, удачи ему!
А есть предпосылки для того, чтобы пророчить ему большое будущее? На него выходили хотя бы аутсайдеры из топ-5? Или середняки Бельгии и Нидерландов?
0
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-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ исянов
большая загадка, что он делает в локомотиве. это уровень дубля шинника с его бесконечными косяками
Парню только исполнилось 19,в его возрасте многие в молодёжка играют
0
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charly_54
В гольяново что ли живет?
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0
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Роман Александрович
Ответ Mr.Oizo
Налетели коршуны.. Худя будущий топчик, удачи ему!
Не топчик, а пончик
Пирожок-дублер, не больше
+1
-4
-3
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тот самый Кадрус
Даже при том, что иногда привозил, очень много тащил. Я рад возвращению Лантратова в Локо, люблю Гилю но и Худю гнобить не надо. Если бы Лантратов в его возрасте играл также, вряд ли Локо его отпустил бы. Так что у парня есть будущее. Пусть борется за место в старте и если сдюжит, в классного кипера вырастит.
+3
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+3
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исянов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да ну. Парень в некоторых матчах реально тащил, но вспоминать будут, конечно, только косяки. А как без них? Гиля тоже косячил будь здоров.
гиля даже в пьяном состоянии вытащит гораздо больше. худяков это не вратарь а клоун. еще пару лет этой клоунады, и его уровнем будет кавказкабель или автодор
+1
-1
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исянов
Ответ evil
В смысле, что делает? Говорит же, машину купил, за ипотеку сейчас платит. Потом дом загородный надо будет строить. Дел очень много.
ах да
0
-1
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Дядя ТУРА
и это в 19 лет
0
-2
-2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ исянов
большая загадка, что он делает в локомотиве. это уровень дубля шинника с его бесконечными косяками
Да ну. Парень в некоторых матчах реально тащил, но вспоминать будут, конечно, только косяки. А как без них? Гиля тоже косячил будь здоров.
+12
-4
+8
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Mr.Oizo
Налетели коршуны.. Худя будущий топчик, удачи ему!
+14
-6
+8
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evil
Ответ исянов
большая загадка, что он делает в локомотиве. это уровень дубля шинника с его бесконечными косяками
В смысле, что делает? Говорит же, машину купил, за ипотеку сейчас платит. Потом дом загородный надо будет строить. Дел очень много.
+26
-4
+22
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sasha230876
– Самая дорогая и бессмысленная покупка в жизни?
- Ну вот же, ипотека на квартиру возле МКАД!
+2
-3
-1
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Altyn Asyr
этодаа...
0
-2
-2
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исянов
большая загадка, что он делает в локомотиве. это уровень дубля шинника с его бесконечными косяками
+7
-12
-5
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Darkhan Darkhan
Переоцененный товарищ, хорошо что в конкуренцию Лантратова взяли. Гиле спасибо за все
+11
-10
+1
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