Худяков о финансах: «Машину купил, выплачиваю ипотеку за квартиру рядом с МКАД. Часть зарплаты отдаю родителям»
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о своих финансах.
– В твоем возрасте многие футболисты переводят зарплату родителям. Ты тоже?
– Родителям я помогаю – и, конечно, отдаю им часть зарплаты. Но при этом у меня есть свои цели – основные средства вкладываю в них. На личные расходы у меня остается самая маленькая часть оклада.
– Расскажешь, что за цели?
– Машину уже купил. Сейчас выплачиваю ипотеку за квартиру.
– В центре Москвы?
– Недалеко от «РЖД Арены», минут в 15-20. Рядом с МКАД, он в ста метрах. До Баковки ехать чуть подольше – минут 50.
– Самая дорогая и бессмысленная покупка в жизни?
– Таких не было, потому что трачу деньги осознанно. Покупаю то, что нравится – но и что обязательно буду использовать, – сказал Худяков.
Пирожок-дублер, не больше
- Ну вот же, ипотека на квартиру возле МКАД!