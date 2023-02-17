Худяков о финансах: «Машину купил, выплачиваю ипотеку за квартиру рядом с МКАД. Часть зарплаты отдаю родителям»

Вратарь « » рассказал о своих финансах.

– В твоем возрасте многие футболисты переводят зарплату родителям. Ты тоже?

– Родителям я помогаю – и, конечно, отдаю им часть зарплаты. Но при этом у меня есть свои цели – основные средства вкладываю в них. На личные расходы у меня остается самая маленькая часть оклада.

– Расскажешь, что за цели?

– Машину уже купил. Сейчас выплачиваю ипотеку за квартиру.

– В центре Москвы?

– Недалеко от «РЖД Арены», минут в 15-20. Рядом с МКАД, он в ста метрах. До Баковки ехать чуть подольше – минут 50.

– Самая дорогая и бессмысленная покупка в жизни?

– Таких не было, потому что трачу деньги осознанно. Покупаю то, что нравится – но и что обязательно буду использовать, – сказал Худяков.