«Локомотив» полностью погасил кредит в 2 млрд рублей, взятый у банка ВТБ

Теги Локомотив премьер-лига Россия ВТБ Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Локомотив» полностью выплатил кредит в 2 млрд рублей, взятых у банка ВТБ летом 2021 года.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» перед стартом второй части сезона Мир РПЛ занимает 14-е место, набрав 13 очков в 17 матчах.

Стоит отметить, что с 2008 года банк ВТБ является генеральным спонсором другой московской команды – «Динамо». 

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14 комментариев

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Max Zhomkov
Ответ Злодей Спб
Ну, не зря РЖД очередные дотации из федерального бюджета получили. Все эти деньги, которые перекладываются из кармана в карман, заработали сырьевики-экспортёры типо нелюбимого вами Газпрома. Без нефтегазовых доходов пришлось бы печатным станком все эти дыры в бюджетах гос.корпораций затыкать.
ты то куда лезешь, молчал бы лучше))
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Фут.Боль
Ответ primu zakaz
при союзе из пердива не вылазили пора обратно в родные пенаты
При союзе 2 Кубка СССР взяли. 4-5 места в чемпионате занимали. Это называется из пердива не вылазили у некоторых.
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Ultimate7
Ответ encaro_one
В пользу ВТБ давно продали тот банк. ТрансКредитБанк, еще до 2014 года ушел.
Я в 2013 оттуда уволился и с тех пор судьбой РЖД не интересовался, спасибо.
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encaro_one
Ответ Ultimate7
У РЖД насколько я помню есть свой банк. Или Локо у них в "чёрном списке"?)
В пользу ВТБ давно продали тот банк.
ТрансКредитБанк, еще до 2014 года ушел.
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encaro_one
Заработали на кубке России, отдали.
Это вам не участие в Лиге Чемпионов, тут реальные бабки.
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proiski_vragov
у них же взял 3 ярда и погасил 2
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primu zakaz
Ответ инок
2 миллиарда рублей, взятых в кредит, потратили на то, чтобы упасть на 14-е место в РПЛ. Бизнес по русски, или, по другому, распил денег из бюджета, только и всего...
при союзе из пердива не вылазили пора обратно в родные пенаты
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Злодей Спб
Ну, не зря РЖД очередные дотации из федерального бюджета получили. Все эти деньги, которые перекладываются из кармана в карман, заработали сырьевики-экспортёры типо нелюбимого вами Газпрома. Без нефтегазовых доходов пришлось бы печатным станком все эти дыры в бюджетах гос.корпораций затыкать.
Ну это не Зенит, которому просто так отваливают ежегодно.И кредитов никаких брать не нужно.
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инок
2 миллиарда рублей, взятых в кредит, потратили на то, чтобы упасть на 14-е место в РПЛ. Бизнес по русски, или, по другому, распил денег из бюджета, только и всего...
+1
-2
-1
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Злодей Спб
Ну, не зря РЖД очередные дотации из федерального бюджета получили.

Все эти деньги, которые перекладываются из кармана в карман, заработали сырьевики-экспортёры типо нелюбимого вами Газпрома. Без нефтегазовых доходов пришлось бы печатным станком все эти дыры в бюджетах гос.корпораций затыкать.
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primu zakaz
боюсь скоро опять проезд в электричках и поездах подорожает
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-4
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Ultimate7
У РЖД насколько я помню есть свой банк. Или Локо у них в "чёрном списке"?)
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Мельников Михаил
чудеса аудита ффп
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Hitgoe Himgob
Одна госструктура отдала другой. Туда сюда бабки гоняют
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