«Локомотив» полностью погасил кредит в 2 млрд рублей, взятый у банка ВТБ

« » полностью выплатил кредит в 2 млрд рублей, взятых у банка ВТБ летом 2021 года.

Об этом сообщает « ».

«Локомотив» перед стартом второй части сезона занимает 14-е место, набрав 13 очков в 17 матчах.

Стоит отметить, что с 2008 года банк ВТБ является генеральным спонсором другой московской команды – «Динамо».