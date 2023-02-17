«Локомотив» полностью погасил кредит в 2 млрд рублей, взятый у банка ВТБ
«Локомотив» полностью выплатил кредит в 2 млрд рублей, взятых у банка ВТБ летом 2021 года.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» перед стартом второй части сезона Мир РПЛ занимает 14-е место, набрав 13 очков в 17 матчах.
Стоит отметить, что с 2008 года банк ВТБ является генеральным спонсором другой московской команды – «Динамо».
ТрансКредитБанк, еще до 2014 года ушел.
Это вам не участие в Лиге Чемпионов, тут реальные бабки.
Все эти деньги, которые перекладываются из кармана в карман, заработали сырьевики-экспортёры типо нелюбимого вами Газпрома. Без нефтегазовых доходов пришлось бы печатным станком все эти дыры в бюджетах гос.корпораций затыкать.