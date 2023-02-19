Месси забил 40 голов дальними ударами за последние 6 сезонов – больше всех. 22 мяча – со штрафных

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги Футбол

Нападающий Лионель Месси чаще всех забивает из-за пределов штрафной последние 6 сезонов.

В матче против «Лилля» (4:3) в Лиге 1 футболист «ПСЖ» реализовал штрафной удар на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Начиная с сезона-2017/18 аргентинец отметился 40 голами после дальних ударов в топ-лигах Европы – их как минимум на 20 больше, чем у любого другого игрока. 22 из этих голов – со штрафных.

Подробно со статистикой выступлений 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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35 комментариев

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Zidan GOAT
Ответ Black Phoenix
Одному - покер в Саудовской Аравии и суммарно 4 гола за первую половину сезона в МЮ, а второму - победные голы за ПСЖ со штрафных, да еще и 11+10 за сезон, плюс статус лучшего игрока ЧМ, и величайшая победа с Аргентиной на международном уровне.
Плюс испариться с поля против топ-клуба)
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roni20
Ответ Умар Тайпанов
несите 8-ой зм лео месси!!!!
Я бы и 9 сразу дал бы. А чего мелочиться.
Весь матч ходил в обороне не отрабатывал , а эти каких там а вспомнил игроки сами не могут .
Вот и приходится в Самой сильной и лучшей лиги Вселенной бедному Лео делать все самому.
Где был ПСЖ до Лео? В любительской лиги и даже там в низу таблицы. А тут Лер пришел и сразу БАЦ и в Лиге 1 начали играть и как играть(ну как остальные как были никчемные так и остались , как этого игрока зовут ну такой еще на черепашку похож? Я в Википедии не могу найти . С Баварией вышел на 57 минуте и что команда заиграла ,нет конечно .
А великий Месси как ходил по полю, так никто никогда не сможет ходить, от его походки все Бавария дрожала
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Дмитрий Шелема
ждем новость типа Месси забил 2 гола с расстояния 14 метров 57 сантиметров и 2 миллиметра - до него это не удавалось никому в мире, гоат зм однозначно
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Iamliam
Ответ Arrahmano Matcyev
Интересно,если Месси все таки вылетит с ЛЧ,кто будет главным фаворитом на ЗМ по мнению верблюдятин? Ведь Мбаппе тоже вылетит🤔
Холланд судя по всему.
Не знаю как там у глоров аравийского принца, но мы же знаем, что даже если Месси вылетит из ЛЧ, он не перестанет быть фаворитом)
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Игорь Климов
Эта статистика Лео Месси просто космос!
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Sekir
У хейтеров в заднем проходе идёт дым. Выбирают нового папу.
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Александра Александрова
У Месси вообще из-за пределов штрафной больше всех голов в истории футбола)
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Wild91688
Ответ Caterina
Оказывается, 20 голов у Де Брюйне. Он на 2 месте. Тоже неплохо. Кстати, давно уже жду, когда какая-нибудь squawka сосчитает, сколько всего у Месси голов из-за штрафной, там немеряно за всю карьеру - ещё один рекорд, о котором пока никто не говорит.
Ого ты появилась,где ты была после Баварии
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Wild91688
Ну по факту так и есть,у Месси максимум две игры на топ уровне было на ЧМ,а в остальных чисто шакалил пенки и притом не один не заработал и вообще ЗМ непонятная фигня,2010 Иньеста стал ЧМ и именно благодаря ему но его отфутболили,так же и с Левой поступили,2019 месси ЗМ вручили только за 30 голов в Ла лиге а в 2021 Леву отфутболили за куда лучшую стату
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Caterina
Оказывается, 20 голов у Де Брюйне. Он на 2 месте. Тоже неплохо.
Кстати, давно уже жду, когда какая-нибудь squawka сосчитает, сколько всего у Месси голов из-за штрафной, там немеряно за всю карьеру - ещё один рекорд, о котором пока никто не говорит.
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Умар Тайпанов
несите 8-ой зм лео месси!!!!
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AnMe
Ответ Arrahmano Matcyev
Интересно,если Месси все таки вылетит с ЛЧ,кто будет главным фаворитом на ЗМ по мнению верблюдятин? Ведь Мбаппе тоже вылетит🤔
Не одобряю оскорбления, но думаю тот, кто выиграл ЛЧ. И то надо очень выделиться и буквально нести клуб к победе. А так думаю будут говорить, что француз заслужил за хет-трик в финале и все такое. А Лео типа только пенки забивал и больше ниче не делал на чм, просто лежал и чиллил
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Homelender_666
Ответ Arrahmano Matcyev
Интересно,если Месси все таки вылетит с ЛЧ,кто будет главным фаворитом на ЗМ по мнению верблюдятин? Ведь Мбаппе тоже вылетит🤔
Чтобы Месси не взял ЗМ,кто-то должен выдать сумасшедшую вторую половину сезона и в идеале взять требл. Таких кандидатов сейчас нет.
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Caterina
Ответ Stivi M.D.
Зачем столько внимания к верблюдятинам? Ведь вспоминая неспелый фрукт, вы делаете ему честь, мол он достоин упоминания в одном ряду с Месси. Зачильтесь, оставьте этого убогого уже в покое
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свинья в лесу
оргазм для меседрочеров и повод нажраться для рыналдодрочеров
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Caterina
А кто этот "любой другой игрок", у которого на 20 меньше?
Нет, правда интересно.
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Homelender_666
Нетипичный гол Месси со штрафного. Обычно он мягко перекидывает стенку и кладёт мяч в пустой угол, а сегодня прошил дырявую стенку. Но главное, что забил, а то давно не было со штрафного.
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Muhammad Juraev
А он забивал арабским командам, которых громили таджикский Истиклол?
Тогда это не считается!
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
За ЗМ можешь не волноваться:)
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Барсик Юрана
Чтобы забивать издалека не обязательно бегать
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Мовлди Дагиев
Золотой мяч после ЧМ 2022 уже получил Месси. Кто бы не выиграл ЛЧ, но мяч уже у Месси.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Arrahmano Matcyev
Интересно,если Месси все таки вылетит с ЛЧ,кто будет главным фаворитом на ЗМ по мнению верблюдятин? Ведь Мбаппе тоже вылетит🤔
Ничего, найдут очередную Жоржинью для ежегодной кампании #ктоугоднолишьбынеМесси. Благо, что сам Жорж быстро пронюхал ситуацию и прыгнул в потенциального чемпиона АПЛ, вот и аргумент сходу🤓
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bel01
На пути к заслуженному 8 ЗМ!
Лучший из ныне живущих игроков за всю историю.
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Барсик Юрана
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Тогда уж:

Францинесси, Голандесси и Хорватесси
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Александра Александрова
Месси индивидуально просто в другой галактике , есть много классных футболистов , но они все на голову слабее !
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