Месси забил 40 голов дальними ударами за последние 6 сезонов – больше всех. 22 мяча – со штрафных

Нападающий Лионель Месси чаще всех забивает из-за пределов штрафной последние 6 сезонов.

В матче против « » (4:3) в Лиге 1 футболист « » реализовал штрафной удар на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

Начиная с сезона-2017/18 аргентинец отметился 40 голами после дальних ударов в топ-лигах Европы – их как минимум на 20 больше, чем у любого другого игрока. 22 из этих голов – со штрафных.

Подробно со статистикой выступлений 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.