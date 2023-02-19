Месси забил 40 голов дальними ударами за последние 6 сезонов – больше всех. 22 мяча – со штрафных
Нападающий Лионель Месси чаще всех забивает из-за пределов штрафной последние 6 сезонов.
В матче против «Лилля» (4:3) в Лиге 1 футболист «ПСЖ» реализовал штрафной удар на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.
Начиная с сезона-2017/18 аргентинец отметился 40 голами после дальних ударов в топ-лигах Европы – их как минимум на 20 больше, чем у любого другого игрока. 22 из этих голов – со штрафных.
Подробно со статистикой выступлений 35-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Весь матч ходил в обороне не отрабатывал , а эти каких там а вспомнил игроки сами не могут .
Вот и приходится в Самой сильной и лучшей лиги Вселенной бедному Лео делать все самому.
Где был ПСЖ до Лео? В любительской лиги и даже там в низу таблицы. А тут Лер пришел и сразу БАЦ и в Лиге 1 начали играть и как играть(ну как остальные как были никчемные так и остались , как этого игрока зовут ну такой еще на черепашку похож? Я в Википедии не могу найти . С Баварией вышел на 57 минуте и что команда заиграла ,нет конечно .
А великий Месси как ходил по полю, так никто никогда не сможет ходить, от его походки все Бавария дрожала
Не знаю как там у глоров аравийского принца, но мы же знаем, что даже если Месси вылетит из ЛЧ, он не перестанет быть фаворитом)
Кстати, давно уже жду, когда какая-нибудь squawka сосчитает, сколько всего у Месси голов из-за штрафной, там немеряно за всю карьеру - ещё один рекорд, о котором пока никто не говорит.
Нет, правда интересно.
Тогда это не считается!
Лучший из ныне живущих игроков за всю историю.
Францинесси, Голандесси и Хорватесси