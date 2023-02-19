Кампуш кричал на судей и игроков «ПСЖ», выбежав в техническую зону при счете 2:3 в пользу «Лилля». Гальтье сказал, что это не проблема

выбежал в техническую зону «ПСЖ» во время матча с « ».

При счете 2:3 советник парижского клуба по футбольным вопросам выбежал в техническую зону и начал кричать на судей и игроков, выражая недовольство.

После матча, который «ПСЖ» выиграл со счетом 4:3, забив два гола в концовке встречи, прокомментировал эту ситуацию.

«Луиш очень эмоционален и голоден до побед, и у нас очень большие амбиции. В матче с «Монако» (сообщалось, что Кампуш после матча поругался с Неймаром и Маркиньосом – прим. Sports.ru) вообще не было никакого вмешательства. Он был в гневе, но никакого вмешательства не было. Что касается сегодняшнего дня, то я стоял впереди, поэтом не видел, что происходило за моей спиной.

Да, наверняка есть изображения, которые распространяются [в СМИ]. Луиш – энтузиаст, любит соревноваться. И это свидетельствует о большом желании добиться командного успеха. Луиш является частью технического и спортивного руководства, для меня это не представляет никаких проблем, поскольку никаких вмешательств на техническом уровне нет – есть только страсть.

Да, когда вы тренер «ПСЖ» и терпите три поражения подряд в трех разных турнирах, это дает толчок. Еще есть СМИ, но я стараюсь не читать слишком много и не прислушиваться к этому, проявлять активность и не терять время даром. Я постоянно обсуждаю что-то как с Луишем, так и с президентом клуба. Самое важное – сосредоточиться на своей работе, чтобы изменить ситуацию», – сказал главный тренер « ».