Кампуш кричал на судей и игроков «ПСЖ», выбежав в техническую зону при счете 2:3 в пользу «Лилля». Гальтье сказал, что это не проблема

Теги Лилль ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Луиш Кампуш выбежал в техническую зону «ПСЖ» во время матча с «Лиллем».

При счете 2:3 советник парижского клуба по футбольным вопросам выбежал в техническую зону и начал кричать на судей и игроков, выражая недовольство.

После матча, который «ПСЖ» выиграл со счетом 4:3, забив два гола в концовке встречи, Кристоф Гальтье прокомментировал эту ситуацию.

«Луиш очень эмоционален и голоден до побед, и у нас очень большие амбиции. В матче с «Монако» (сообщалось, что Кампуш после матча поругался с Неймаром и Маркиньосом – прим. Sports.ru) вообще не было никакого вмешательства. Он был в гневе, но никакого вмешательства не было. Что касается сегодняшнего дня, то я стоял впереди, поэтом не видел, что происходило за моей спиной.

Да, наверняка есть изображения, которые распространяются [в СМИ]. Луиш – энтузиаст, любит соревноваться. И это свидетельствует о большом желании добиться командного успеха. Луиш является частью технического и спортивного руководства, для меня это не представляет никаких проблем, поскольку никаких вмешательств на техническом уровне нет – есть только страсть.

Да, когда вы тренер «ПСЖ» и терпите три поражения подряд в трех разных турнирах, это дает толчок. Еще есть СМИ, но я стараюсь не читать слишком много и не прислушиваться к этому, проявлять активность и не терять время даром. Я постоянно обсуждаю что-то как с Луишем, так и с президентом клуба. Самое важное – сосредоточиться на своей работе, чтобы изменить ситуацию», – сказал главный тренер «ПСЖ».

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17 комментариев

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Tazemyrat Kemalow
Ответ Los Galácticos
Испугался что после 4-го поражения подряд уволят, но пронесло.
Спасибо Месси!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Caterina
Кампуш набрал поленьев в полузащиту, а теперь кипишит.
Чего не сделаешь ради отвода глаз👀
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Арыч Фаворитик
Избавился от Гуйе, Паредеса, Вейналдума, и Ди Марии.
А теперь удивляется почему мяч в центре не держится...
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серж
Лео всех спас, забив шикарный гол со штрафного!)))
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liverpool and barcelona fan
Мужик понимает что запорол ТО и жирное катарское кресло под ним шатается)
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Alex Zet
катарцы пригрозили ему и вот теперь он вообще не спит, бросается на всех,
довели парня...
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Александра Александрова
Кампуш просто провалил закупку , прошлогодний Псж был сильнее этого и кричит еще что-то !
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VictorVallecano
Помню, как в начале сезона, когда ПСЖ шел без поражений, рассказывали, что Гальте навел порядок и у него высокий авторитет в команде, бггг.
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tackle by Moore
Даже катарскому шейху уже надоел этот цирк. Он наверное ждет не дождется оформления покупки МЮ, чтобы отправить ПСЖ в изгнание как нелюбимую жену
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Caterina
Кампуш набрал поленьев в полузащиту, а теперь кипишит.
+26
-3
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GerbertS
в денежном мешке пошли процессы гниения
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-3
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инок
Неприятно видеть кричащего Кампуша в технической зоне.
Это не красит ПСЖ
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error505
Ответ Teodrakis
В шоу бизе всё ведут себя демонстративно эмоционально, ни к чему каждый раз раздувать из этого конфликт. Галтье молодец
шоу-бизнес это не спорт
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Sevuska
Пеп тоже вчера на судей орал когда Холанда в штрафной сбили .
Но ему показали жёлтую , а ВАР сказал - не пенальти .
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Los Galácticos
Испугался что после 4-го поражения подряд уволят, но пронесло.
+19
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Teodrakis
В шоу бизе всё ведут себя демонстративно эмоционально, ни к чему каждый раз раздувать из этого конфликт. Галтье молодец
+1
-3
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ОФутболе ТВ
по заметкам Гриши Иванова из Екатеринбурга
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