Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по сухим матчам за «МЮ» – по 180
Вратарь Давид Де Хеа провел 180 сухих матчей за «Манчестер Юнайтед».
Клуб опубликовал сообщение, в котором отметил, что испанец, не пропустив от «Лестера» в 24-м туре АПЛ, повторил рекорд Петера Шмейхеля.
В АПЛ на счету голкипера 140 сухих матчей, в текущем чемпионате – 10.
Всего Де Хеа сыграл за «Юнайтед» 521 раз после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Это десятый показатель в истории команды.
12 февраля публиковалась статистика от Sky Sports, в которой Де Хеа и Шмейхелю приписывалось по 178 матчей без пропущенных голов.
но не за историю МЮ.
титулов не хватит у него