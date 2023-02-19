Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по сухим матчам за «МЮ» – по 180

Вратарь Давид Де Хеа провел 180 сухих матчей за « ».

Клуб опубликовал сообщение, в котором отметил, что испанец, не пропустив от « » в 24-м туре АПЛ, повторил рекорд .

В на счету голкипера 140 сухих матчей, в текущем чемпионате – 10.

Всего Де Хеа сыграл за «Юнайтед» 521 раз после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Это десятый показатель в истории команды.

12 февраля публиковалась статистика от Sky Sports, в которой Де Хеа и Шмейхелю приписывалось по 178 матчей без пропущенных голов.