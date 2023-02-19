Де Хеа повторил рекорд Шмейхеля по сухим матчам за «МЮ» – по 180

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лестер Петер Шмейхель Давид Де Хеа рекорды Футбол

Вратарь Давид Де Хеа провел 180 сухих матчей за «Манчестер Юнайтед».

Клуб опубликовал сообщение, в котором отметил, что испанец, не пропустив от «Лестера» в 24-м туре АПЛ, повторил рекорд Петера Шмейхеля.

В АПЛ на счету голкипера 140 сухих матчей, в текущем чемпионате – 10.

Всего Де Хеа сыграл за «Юнайтед» 521 раз после перехода из «Атлетико» в 2011 году. Это десятый показатель в истории команды.

12 февраля публиковалась статистика от Sky Sports, в которой Де Хеа и Шмейхелю приписывалось по 178 матчей без пропущенных голов.

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28 комментариев

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Активист провластных митингов
Ответ Nickolay Lyskov
Я бы посмотрел на трофеи Шмейхеля, играй он с Магвайром, Фредом, Рохо, Лингардом и Перрейрой.
Согласно вашей логике, берём опытного вратаря из клуба-лидера чемпионата условного Лихтенштейна, он за 15-летнюю карьеру выдаёт 300 сухарей, а на вопрос - где значимые трофеи? - отвечает, что у меня защи почтальоны. Так и де Хеа. Он заслуживает того места в той команде с теми игроками, на что и наиграл. В Реал/Барсу/Баварию/МанСити его не берут. Ну так чего кивать тогда на магуайеров и прочих, если САМ заслужил играть с ними?
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Активист провластных митингов
Ответ Только Крылья
трофеи не один вратарь выигрывает, а команда и тренер
Вратарь - половина команды.
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Direct free kick
Ответ Yeskela
Де Хеа играет в кризисном МЮ, в отличии от Петера, который за 8 лет взял 5 чемпионств.
Так МанЮ и стал возрождаться с его приходом
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Любезный Коссутий
Ответ DolJun
сильнейший кипер в истории мю, официально
сильнейший - если сравнить с любым вратарем Челси.
но не за историю МЮ.
титулов не хватит у него
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Yeskela
Ответ Direct free kick
Шмейхель играл там 6 или 7 лет, а 12, а ещё с Данией ЕВРО взял
Де Хеа играет в кризисном МЮ, в отличии от Петера, который за 8 лет взял 5 чемпионств.
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Токсик
Ответ Криптон2008
легенда мю как и джонс
Фил Джонс - это всего лишь традиционная английская байка. Этого персонажа в реальности никогда не существовало. По крайней мере, доказательств обратному нет
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gringomike
Ответ Активист провластных митингов
Толку то! Да хоть 400 матчей. Где трофеи значимые? До Шмейхеля, как до луны.
всё будет, ты не спеши...
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Mercedes
Когда кто-то бьёт рекорд другого, хоть статистику сравнительную выкладывайте, сколько матчей понадобилось одному и другому
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rembrandao
Хоть бы написали, сколько матчей на это ушло у Шмейхеля.
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Nickolay Lyskov
Ответ Активист провластных митингов
Толку то! Да хоть 400 матчей. Где трофеи значимые? До Шмейхеля, как до луны.
Я бы посмотрел на трофеи Шмейхеля, играй он с Магвайром, Фредом, Рохо, Лингардом и Перрейрой.
+19
-1
+18
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Только Крылья
Ответ Активист провластных митингов
Толку то! Да хоть 400 матчей. Где трофеи значимые? До Шмейхеля, как до луны.
трофеи не один вратарь выигрывает, а команда и тренер
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+7
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Активист провластных митингов
Толку то! Да хоть 400 матчей. Где трофеи значимые? До Шмейхеля, как до луны.
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MUKHIT
Де Хеа молодец, прибавил в игре ногами и выходах на угловых. Первое время в МЮ ему было очень сложно. Его даже когда то вытеснял Андерс Линдегор . Не помню уже когда это было. Но в ие времена это мне напомнило , как в воротах соперничали у кого ниже уровень Рой Кэролл и Тим Ховард. Но Давид молодец многих пережил и переиграл все таки.
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№7
Ответ Вася Столяр
Молодец! Пусть другие "ногами играют", а он будет продолжать надёжно защищать ворота МЮ
Другие это которые голы не только в контр атаках забивают?
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Metalloid
Кто бы что не говорил, а Де Хеа не просто вписал своё имя в историю МЮ, он реально пережил с клубом все тяжёлые моменты, не ныл, не озлобился, проваливался, исправлялся. На мой взгляд один из самых недооцененных киперов современности.
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инок
Де Хеа хороший вратарь, стабильный на протяжении долгого времени - и это главное в нем.
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Андрей Зайцев
сегодня тащил как боженька
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Nuraly Amirov
Однозначно легенда клуба, столько всего пережил, но сегодня отлично затащил, эти 3 очка его
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Direct free kick
Ответ DolJun
сильнейший кипер в истории мю, официально
Шмейхель играл там 6 или 7 лет, а 12, а ещё с Данией ЕВРО взял
+3
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Black Phoenix
Из ДДХ получился достойный преёмник легендарного Ван дер Сара, что ни говори. И это с поправкой на кризисный МЮ, и не очень удачное для манкунианцев время после ухода звёздного поколения нулевых.
0
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Sevuska
Осталось только уточник сколько матчей всего на это ушло Шмейхелю и сколько Де Хее .
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Bolvan
Легенда МЮ наряду с Шмейхелем
+2
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Дима Берин
Ответ Вася Столяр
Молодец! Пусть другие "ногами играют", а он будет продолжать надёжно защищать ворота МЮ
проблема в том, что статистика говорит, что не очень надежно
+5
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Александр Калашников
Ответ DolJun
сильнейший кипер в истории мю, официально
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0
-1
-1
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DolJun
сильнейший кипер в истории мю, официально
+5
-6
-1
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