Меленстен назвал Де Хеа одним из лучших вратарей в истории «МЮ»: «Его будут вспоминать вместе со Шмейхелем и ван дер Саром»

назвал одним из лучших вратарей в истории «МЮ».

«Думаю, он один из лучших вратарей, которые когда-либо играли за «Манчестер Юнайтед». Вспоминая прежние времена, все говорят о [Петере] Шмейхеле и Эдвине ван дер Саре.

В этой тройке будет назван и Давид Де Хеа. Кто из этих троих лучше? Это, вероятно, зависит от личного мнения. Он невероятно хорошо выступал за « ». Невероятно, что мы говорим о 400 матчах. Просто фантастика», – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире talkSPORT.

Матч против «Лидса» в прошлое воскресенье стал для Де Хеа 400-м в составе «Манчестер Юнайтед» – испанец стал самым молодым вратарем, достигшим этой отметки. Кроме того, Де Хеа повторил клубный рекорд по сухим матчам, принадлежащий Петеру Шмейхелю.

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