Меленстен назвал Де Хеа одним из лучших вратарей в истории «МЮ»: «Его будут вспоминать вместе со Шмейхелем и ван дер Саром»

Теги Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар премьер-лига Англия Петер Шмейхель Давид Де Хеа Рене Меленстен Футбол

Рене Меленстен назвал Давида Де Хеа одним из лучших вратарей в истории «МЮ».

«Думаю, он один из лучших вратарей, которые когда-либо играли за «Манчестер Юнайтед». Вспоминая прежние времена, все говорят о [Петере] Шмейхеле и Эдвине ван дер Саре.

В этой тройке будет назван и Давид Де Хеа. Кто из этих троих лучше? Это, вероятно, зависит от личного мнения. Он невероятно хорошо выступал за «Манчестер Юнайтед». Невероятно, что мы говорим о 400 матчах. Просто фантастика», – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире talkSPORT.

Матч против «Лидса» в прошлое воскресенье стал для Де Хеа 400-м в составе «Манчестер Юнайтед» – испанец стал самым молодым вратарем, достигшим этой отметки. Кроме того, Де Хеа повторил клубный рекорд по сухим матчам, принадлежащий Петеру Шмейхелю.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
idalgo
Ренэ тоже был одним из лучших ассистентов ГТ, по крайней мере запомнился, жаль не задалось в сольной карьере
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Степанов
Безусловно , вписал свое имя в историю Ман Юнайтед и АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аталанта расправила плечи
У него были выдающиеся сезоны, с невероятными спасениями. Но остальная команда в это время играла, как ГазМяс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Бартез тоже нормально стоял в раме) весело же было и выигрывали
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Да, порой Давид просто совершал невозможное и тащил Юнайтед, как мог. Даже был признан лучшим игроком сезона. Это конечно ужасно характеризует игру команды, раз вратарь был лучшим, но прекрасно характеризует крутость Давида (извиняюсь за тафтологию).
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий