Рэшфорд забил 24 гола за сезон – это его рекорд и 2-й результат в «МЮ» за последние 5 лет. У Роналду было столько же, у Бруну – на 4 мяча больше

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия рейтинги Лестер рекорды Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Футбол

Форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд забил 24 гола в текущем сезоне, установив личный рекорд.

Англичанин отметился дублем в матче «Манчестер Юнайтед» с «Лестером» (3:0) в 24-м туре АПЛ.

За последние 5 лет только одному футболисту удавалось забить за манкунианцев больше – у хавбека Бруну Фернандеша было 28 мячей в сезоне-2020/21. У форварда Криштиану Роналду было 24 гола за прошлый сезон.

Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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Колено решфорда
Ответ danik 258808
чела на пике, сравнивают с 37 ветераном, в сторону второго вряд ли это можно считать даже комплиментом
Так стоп, это же ветеран с телом 25-летнего?
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Диер Ташкент
Ответ Александра Александрова
Рэшфорд почти за полсезона забил столько же сколько кринж за весь сезон )) так еще посмотрим в конце где будет МЮ без кринжа в таблице , могу сейчас на бабки спорить , что будет выше , разница голов будет лучше и Мю наберёт больше очков , вот вам и мыльный пузырь кринж, который лопнул )))
да и фиг с голами Криштиану, главное он мешал нормальную игру выстроит. Так было при ОГС, так случилось бы и у Тен Хага. А забивать в МЮ есть кому. Роналду стар уже. Его вообще изначально не должно было быть в МЮ. Но увы. И сейчас благо для всех сторон расстались с ним
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Великолепная Семёрка
В чем разница между депутатом и Рона?

Депутат один из лучших нынешнего мю! Это его максимальный уровень!

Криштиану Душ Сантуш Авейро это икона футбола!
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Decard Show
Напомним что 23 летний молодой и дерзкий вингер Португалец7 забил аж 43 голов за сезон и из них рекордный на тот момент 31 голов в апл! Такие достижения к сожалению депутата даже не снилось!,
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андрэ
Моё почтение депутату!
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Александра Александрова
Ответ Artuom Batishev
Только у старичка Роналду 18 голов в АПЛ и 6 в ЛЧ. У Реша 14 в АПЛ, 4 в ЛЕ, 1 в КА и целых 5 в КЛ. Тоесть большое количество голов во второсортных турнирах 😅 А так да, столько же 😊
У Роналду 15 голов с игры за сезон в апл , у Рэшфорда 14 за полсезона с игры , Рэшфорд не бьет пенальти , так бы давно кринжа обогнал , в следующем году Рэшфорд будет играть в лиге чемпионов , спорим на деньги что ,он забьёт там 6 голов ?) так ещё один момент , почему Рэшфорд играет в лиге Европы ? Благодаря твоему любимому кринжу , ведь путёвку в лигу чемпионов завоевали без него , а он их опустил в лигу Европы )
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Александра Александрова
Ответ Глебиньо
я ещё слышал,что владимирское Торпедо из-за него РПЛ не может до сих пор выиграть
Слушай я понимаю , что у неадекватных фанатиков клубнички , после того как Месси выиграл чм траур , на всю жизнь , ты тут строчил , до чм помню тебя прекрасно , страдай теперь ! До кринжа мю 2 место с кринжем 6 , вот кринж ушел и опять будет нормальное место это говорят факты , а не его неадекватные фанатики ))
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Artuom Batishev
Ответ Александра Александрова
Рэшфорд почти за полсезона забил столько же сколько кринж за весь сезон )) так еще посмотрим в конце где будет МЮ без кринжа в таблице , могу сейчас на бабки спорить , что будет выше , разница голов будет лучше и Мю наберёт больше очков , вот вам и мыльный пузырь кринж, который лопнул )))
Только у старичка Роналду 18 голов в АПЛ и 6 в ЛЧ.

У Реша 14 в АПЛ, 4 в ЛЕ, 1 в КА и целых 5 в КЛ. Тоесть большое количество голов во второсортных турнирах 😅

А так да, столько же 😊
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Александра Александрова
Ответ danik 258808
ну вообще как он занимал место решфорда, когда они имели разные позиции
Слушай не я тут кричал , что если бы не кринж Мю бы вылетел в чемпионшип , что он спаситель Мю , не я кричал кто же забьёт 20 голов теперь ! Это все неадекватные фанатики клубнички кричали )) вот им ответ от Рэшфорда и Мю , Роналду это продукт какого то дитчайшего пиара и если не реал с его судейками и кубками кашшаи , мы бы мало слышали о нем ! Я уже лет 10 кричку что это баласт и клубы и сборная работают на его статистику во вред себе !
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zidane467554
маркус лучший игрок апл, а не эдегор
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Глебиньо
Ответ Александра Александрова
Судя по результатам Мю и по цифрам , кринж мешал всему Мю ! Это вы как раз несёте какую то ахинею , а это подтверждают цифры Мю !
я ещё слышал,что владимирское Торпедо из-за него РПЛ не может до сих пор выиграть
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Александра Александрова
Ответ Глебиньо
Каким образом "Кринж",как ты его называешь,мешал Рэшу до этого?Начинаете чушь хуже Соловьева нести. Вегхорсту тоже "Кринж" мешает?
Судя по результатам Мю и по цифрам , кринж мешал всему Мю ! Это вы как раз несёте какую то ахинею , а это подтверждают цифры Мю !
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Глебиньо
Ответ Александра Александрова
Рэшфорд почти за полсезона забил столько же сколько кринж за весь сезон )) так еще посмотрим в конце где будет МЮ без кринжа в таблице , могу сейчас на бабки спорить , что будет выше , разница голов будет лучше и Мю наберёт больше очков , вот вам и мыльный пузырь кринж, который лопнул )))
Каким образом "Кринж",как ты его называешь,мешал Рэшу до этого?Начинаете чушь хуже Соловьева нести.
Вегхорсту тоже "Кринж" мешает?
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Woodman137
Рашфорд пожалуй лучший футболист мира #прямосейчас
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danik 258808
Ответ Александра Александрова
Так почему ветеран, который должен был давно играть в верблюжей лиги , занимал место Рэшфорда ? Так этот ветеран еще тянул команду на такое дно, получая больше всех в лиге ! И еще с го...м смешал клуб, который вывел его в люди !
ну вообще как он занимал место решфорда, когда они имели разные позиции
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NomerSports
Ответ Mekanych Red Devil
Как же радостно, что спустя столько времени в Юнайтед пришёл действительно очень сильный, современный тренер, который пришёл всерьез и надолго и сходу начал показывать и атакующий футбол и результаты (как минимум выход в финал одного кубка + борьба за все другие).
отметим смелое и волевое решение отправить на лавку арабского бедуина.
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NomerSports
ну что тут сказать .стоил уйти пустынному бедуину ,как Рэшфорд снова ожил .провал результативности пришелся на приход португальского наемника. и я верю что это не совпадение а прямая связь .
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Гулжигит Жумабаевич
Честно говоря я хотел увидеть гол от Ваута. Жал этому парню........
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Мадрид наказывает!
Ждем хет-трика Барселоне.
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Александра Александрова
Ответ danik 258808
чела на пике, сравнивают с 37 ветераном, в сторону второго вряд ли это можно считать даже комплиментом
Так почему ветеран, который должен был давно играть в верблюжей лиги , занимал место Рэшфорда ? Так этот ветеран еще тянул команду на такое дно, получая больше всех в лиге ! И еще с го...м смешал клуб, который вывел его в люди !
+3
-4
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Under
Ответ danik 258808
5 лет никто в команде не забивал даже 30 голов в сезоне, жесть
каких пять
Ван Перси десять лет назад
+1
0
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Mekanych Red Devil
Как же радостно, что спустя столько времени в Юнайтед пришёл действительно очень сильный, современный тренер, который пришёл всерьез и надолго и сходу начал показывать и атакующий футбол и результаты (как минимум выход в финал одного кубка + борьба за все другие).
+22
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+22
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danik 258808
Ответ Александра Александрова
Рэшфорд почти за полсезона забил столько же сколько кринж за весь сезон )) так еще посмотрим в конце где будет МЮ без кринжа в таблице , могу сейчас на бабки спорить , что будет выше , разница голов будет лучше и Мю наберёт больше очков , вот вам и мыльный пузырь кринж, который лопнул )))
чела на пике, сравнивают с 37 ветераном, в сторону второго вряд ли это можно считать даже комплиментом
+21
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+20
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danik 258808
5 лет никто в команде не забивал даже 30 голов в сезоне, жесть
+1
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Under
Ответ Black Phoenix
Так у Рэшфорда ещё 3 месяца есть, чтоб добить 4 гола, и перекрыть достижение Фернандеша. И с Тен Хагом я не сомневаюсь, что он забьёт ещё минимум 5 голов. Слишком огненная форма у Маркуса.
просто пусть играет
без травм и прочих спадов
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