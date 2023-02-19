Рэшфорд забил 24 гола за сезон – это его рекорд и 2-й результат в «МЮ» за последние 5 лет. У Роналду было столько же, у Бруну – на 4 мяча больше

Форвард «МЮ» забил 24 гола в текущем сезоне, установив личный рекорд.

Англичанин отметился дублем в матче « » с « » (3:0) в 24-м туре .

За последние 5 лет только одному футболисту удавалось забить за манкунианцев больше – у хавбека Бруну Фернандеша было 28 мячей в сезоне-2020/21. У форварда было 24 гола за прошлый сезон.

Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.