Рэшфорд забил 24 гола за сезон – это его рекорд и 2-й результат в «МЮ» за последние 5 лет. У Роналду было столько же, у Бруну – на 4 мяча больше
Форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд забил 24 гола в текущем сезоне, установив личный рекорд.
Англичанин отметился дублем в матче «Манчестер Юнайтед» с «Лестером» (3:0) в 24-м туре АПЛ.
За последние 5 лет только одному футболисту удавалось забить за манкунианцев больше – у хавбека Бруну Фернандеша было 28 мячей в сезоне-2020/21. У форварда Криштиану Роналду было 24 гола за прошлый сезон.
Подробно со статистикой Рэшфорда можно ознакомиться здесь.
Депутат один из лучших нынешнего мю! Это его максимальный уровень!
Криштиану Душ Сантуш Авейро это икона футбола!
У Реша 14 в АПЛ, 4 в ЛЕ, 1 в КА и целых 5 в КЛ. Тоесть большое количество голов во второсортных турнирах 😅
А так да, столько же 😊
Вегхорсту тоже "Кринж" мешает?
Ван Перси десять лет назад
без травм и прочих спадов