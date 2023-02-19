Мендеш считал «полным бредом» интервью Роналду Моргану. После него между агентом и игроком наступил разрыв

Раскрыты подробности разлада в отношениях и .

По данным L’Équipe, разногласия между Роналду и Мендешем множились на протяжении длительного времени, но к окончательному разрыву привело интервью, которое португалец дал . «По мнению Мендеша, решение дать это интервью было полным бредом», – рассказал знакомый агента.

После этого, уже во время ЧМ-2022, Мендеш понимал, что больше не будет работать с Роналду.

Отмечается, что агент нелегко переживает прекращение сотрудничества с Криштиану – для него это в большей степени сентиментальный, а не финансовый вопрос.

«Жорже переживает это как развод. Такое сложно представить, когда речь идет об агентах его масштаба, но он чувствует себя одиноко. Так, словно его бросила жена, а после этого он узнал о ее новом любовнике», – сказал знакомый Мендеша.

«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись