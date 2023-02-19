Мендеш считал «полным бредом» интервью Роналду Моргану. После него между агентом и игроком наступил разрыв
Раскрыты подробности разлада в отношениях Криштиану Роналду и Жорже Мендеша.
По данным L’Équipe, разногласия между Роналду и Мендешем множились на протяжении длительного времени, но к окончательному разрыву привело интервью, которое португалец дал Пирсу Моргану. «По мнению Мендеша, решение дать это интервью было полным бредом», – рассказал знакомый агента.
После этого, уже во время ЧМ-2022, Мендеш понимал, что больше не будет работать с Роналду.
Отмечается, что агент нелегко переживает прекращение сотрудничества с Криштиану – для него это в большей степени сентиментальный, а не финансовый вопрос.
«Жорже переживает это как развод. Такое сложно представить, когда речь идет об агентах его масштаба, но он чувствует себя одиноко. Так, словно его бросила жена, а после этого он узнал о ее новом любовнике», – сказал знакомый Мендеша.
«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись
Возможность заработать
Возможность оставаться (быть) на слуху
Ты так говоришь будто это Лидс))))
МЮ идёт на 3 месте,команда строиться и показывает не плохую игру летом усилиться и будет бороться и ща апл и ЛЧ.
А уж с приходом шейха денег выделят достаточно для Тен хага.
Роналду же ушел с позором,а после чм он уже понел что любое его вью что он самый лучший игрок на планете и в истории будет звучать как бред)
Ибо есть Гном который его переплюнул победив на ЧМ.
С МЮ он хотел свалить ибо тренер с яйцами попался и не стал ему в рот заглядывать.
Да и сам он понимал что он нафиг не нужен не тянет он уже европейский уровень и сами были рады избавится от баласта!!!!
Который нафиг некому не нужен!
Ибо даже деревяный вергхост лучше в 10 раз может не по уровню мастерства а в плане работы на команду и физики!!!!
Но из бизнеса Роналду Мендеша убрали. Давно пора.
Смог бы Мендеш хотя бы расторгнуть контракт летом прошлого года с МЮ, как хотел Роналду, тогда мог и сказать: Я сделал, что ты хотел. Теперь ты ответственен за всё. Не смог! И над Роналду измывались полсезона и дальше бы продолжили, если бы не это интервью
https://m.sport-express.ru/se-money/football/reviews/831414/
Британское издание The Guardian провело расследование бурной деятельности Жоржа Мендеша и пришло к следующим результатам: португальский агент не чист на руку. Он перевел 85 миллионов евро через оффшорные компании, чтобы приобрести на эти деньги права на футболистов, выступающих в чемпионатах Испании и Португалии.
Кришти играет год в Саудии, набирает тонус, понимает что сделал полную фигню, унимает свое эго мирится с Мендешом и после этого все таки возвращается попылить в Европейский футбол на сезон два.