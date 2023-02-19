Мендеш считал «полным бредом» интервью Роналду Моргану. После него между агентом и игроком наступил разрыв

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Пирс Морган Футбол

Раскрыты подробности разлада в отношениях Криштиану Роналду и Жорже Мендеша.

По данным L’Équipe, разногласия между Роналду и Мендешем множились на протяжении длительного времени, но к окончательному разрыву привело интервью, которое португалец дал Пирсу Моргану. «По мнению Мендеша, решение дать это интервью было полным бредом», – рассказал знакомый агента.

После этого, уже во время ЧМ-2022, Мендеш понимал, что больше не будет работать с Роналду.

Отмечается, что агент нелегко переживает прекращение сотрудничества с Криштиану – для него это в большей степени сентиментальный, а не финансовый вопрос.

«Жорже переживает это как развод. Такое сложно представить, когда речь идет об агентах его масштаба, но он чувствует себя одиноко. Так, словно его бросила жена, а после этого он узнал о ее новом любовнике», – сказал знакомый Мендеша.

«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись

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50 комментариев

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на войне как на войне
Ответ Сослан Сохиев
Да потому что он нахрен никому не упал,человек не может забить Шерифу в пустые,кому он нужен?откройте уже зеньки.
Зеньки лучше Вы откройте, а ротик закройте
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Сослан Сохиев
Ответ Real_v_dushe
Это Мендеш говорит, что он якобы себя закопал, но отношения были разорваны фактически ещё раньше, оставались лишь формальности, Мендеш бы не вёл больше никаких дел Роналду. Почему Мендеш не смог найти Роналду клуб летом? Очевидно, что он не справился со своей работой тогда и из-за этого и возникли последующие проблемы у Роналду.
Да потому что он нахрен никому не упал,человек не может забить Шерифу в пустые,кому он нужен?откройте уже зеньки.
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на войне как на войне
Ответ Андрей Хенто
И что эта свобода принесла Роналду? Только не надо писать, про самый большой контракт в мире футбола, это конечно все здорово, но Роналду явно хотел играть в Европе и продолжать забивать в главном клубном турнире планеты, а не поднимать популяризацию чемпионата Саудовской Аравии. Да и сам Роналду, пока тренировался на базе Мадрида в Вальдебебас готов был подписать самый минимальный контракт, который возможен в Пример ( имеется ввиду по деньгам) лишь бы эти полгода провести в Европе.
Возможность играть
Возможность заработать
Возможность оставаться (быть) на слуху
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на войне как на войне
Ответ Юра Зыков
Ахах МЮ бороться не способен))))) Ты так говоришь будто это Лидс)))) МЮ идёт на 3 месте,команда строиться и показывает не плохую игру летом усилиться и будет бороться и ща апл и ЛЧ. А уж с приходом шейха денег выделят достаточно для Тен хага. Роналду же ушел с позором,а после чм он уже понел что любое его вью что он самый лучший игрок на планете и в истории будет звучать как бред) Ибо есть Гном который его переплюнул победив на ЧМ. С МЮ он хотел свалить ибо тренер с яйцами попался и не стал ему в рот заглядывать. Да и сам он понимал что он нафиг не нужен не тянет он уже европейский уровень и сами были рады избавится от баласта!!!! Который нафиг некому не нужен! Ибо даже деревяный вергхост лучше в 10 раз может не по уровню мастерства а в плане работы на команду и физики!!!!
МЮ идет на 3 месте, потому что прошлогодние фавориты Тотенхем, Челси и Ливерпуль сдали. Так что не надо шуметь
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Сослан Сохиев
Ответ Real_v_dushe
Ну какие перспективы у Роналду в МЮ были с точки зрения завоевания трофеев? Никаких. Ни за АПЛ, ни за ЛЧ МЮ бороться не способен и вряд ли будет способен даже если его купят катарские шейхи. Поскольку он не нашёл клуб в Европе, то перешёл играть на другой континент и там играет в своё удовольствие; и пусь у него будут второсортные местные трофеи, но это лучше, чем ничего в МЮ, да и денег он получит в 10 раз больше.
Поясни,почему нн будет способен бороться за трофеи?
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Юра Зыков
Ответ Real_v_dushe
Ну какие перспективы у Роналду в МЮ были с точки зрения завоевания трофеев? Никаких. Ни за АПЛ, ни за ЛЧ МЮ бороться не способен и вряд ли будет способен даже если его купят катарские шейхи. Поскольку он не нашёл клуб в Европе, то перешёл играть на другой континент и там играет в своё удовольствие; и пусь у него будут второсортные местные трофеи, но это лучше, чем ничего в МЮ, да и денег он получит в 10 раз больше.
Ахах МЮ бороться не способен)))))
Ты так говоришь будто это Лидс))))
МЮ идёт на 3 месте,команда строиться и показывает не плохую игру летом усилиться и будет бороться и ща апл и ЛЧ.
А уж с приходом шейха денег выделят достаточно для Тен хага.
Роналду же ушел с позором,а после чм он уже понел что любое его вью что он самый лучший игрок на планете и в истории будет звучать как бред)
Ибо есть Гном который его переплюнул победив на ЧМ.
С МЮ он хотел свалить ибо тренер с яйцами попался и не стал ему в рот заглядывать.
Да и сам он понимал что он нафиг не нужен не тянет он уже европейский уровень и сами были рады избавится от баласта!!!!
Который нафиг некому не нужен!
Ибо даже деревяный вергхост лучше в 10 раз может не по уровню мастерства а в плане работы на команду и физики!!!!
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на войне как на войне
Ответ WhatZ
Уйти в Саудовскую Аравию - это свобода? Ох уж этот плохой Мендеш, не разрешал Роналду перейти в лучшую лигу мира, всеми способами заставлял играть в топ-клубах Европы и в Лиге чемпионов
Лучше там за 200 миллионов играть, чем на скамейке МЮ с выходом за 2-3 минуты до конца матча
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на войне как на войне
Ответ jvs5t7gcrf
Столько лет вместе, я думаю у них были не только деловые отношения, но и дружба, а старый друг как известно товар лимитированный, пройдет время, помирятся, надеюсь
Не думаю, что Роналду выкинул Мендеша из жизни. Тут писали, что он крёстный старшего сына Роналду.
Но из бизнеса Роналду Мендеша убрали. Давно пора.

Смог бы Мендеш хотя бы расторгнуть контракт летом прошлого года с МЮ, как хотел Роналду, тогда мог и сказать: Я сделал, что ты хотел. Теперь ты ответственен за всё. Не смог! И над Роналду измывались полсезона и дальше бы продолжили, если бы не это интервью
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Balt
Всё зря. Работал себе мужик, работал, пытался смягчить Криштиану все его прыжки, а Криштиану его на паразита Моргана променял и бахнулся в чемпионат Аравии.
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AF007
Ответ Барсик Юрана
Интервью уничтожевшее карьеру Кринжа
Уничтожил он себя, захотев доказать, что без Реала ронька не убогая букашка. Остальное было делом времени
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WhatZ
Ответ на войне как на войне
Роналду получил свободу. А Мендеш расписался в непрофессионализме
Уйти в Саудовскую Аравию - это свобода? Ох уж этот плохой Мендеш, не разрешал Роналду перейти в лучшую лигу мира, всеми способами заставлял играть в топ-клубах Европы и в Лиге чемпионов
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Андрей Хенто
Ответ на войне как на войне
Роналду получил свободу. А Мендеш расписался в непрофессионализме
И что эта свобода принесла Роналду? Только не надо писать, про самый большой контракт в мире футбола, это конечно все здорово, но Роналду явно хотел играть в Европе и продолжать забивать в главном клубном турнире планеты, а не поднимать популяризацию чемпионата Саудовской Аравии. Да и сам Роналду, пока тренировался на базе Мадрида в Вальдебебас готов был подписать самый минимальный контракт, который возможен в Пример ( имеется ввиду по деньгам) лишь бы эти полгода провести в Европе.
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jvs5t7gcrf
Ответ Real_v_dushe
А что Мендеш может? Он не смог прошлым летом ничего сделать, а сейчас то, что он может. Вряд ли когда-либо Роналду будет с ним иметь дела.
Многое должно сложится, дай помечтать, жалко чтоли?)
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на войне как на войне
Читайте о махинациях Мендеша

https://m.sport-express.ru/se-money/football/reviews/831414/

Британское издание The Guardian провело расследование бурной деятельности Жоржа Мендеша и пришло к следующим результатам: португальский агент не чист на руку. Он перевел 85 миллионов евро через оффшорные компании, чтобы приобрести на эти деньги права на футболистов, выступающих в чемпионатах Испании и Португалии.
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jvs5t7gcrf
Ответ на войне как на войне
А зачем ему Мендеш для этого? Есть Рикарду, который в свое время устроил контракт с Найк, а теперь с Аль-Наср.
Столько лет вместе, я думаю у них были не только деловые отношения, но и дружба, а старый друг как известно товар лимитированный, пройдет время, помирятся, надеюсь
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Совесть Черданцева
Вот Мендеша здесь действительно жаль. Столько делал для своего клиента, а его просто выбросили на улицу
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Real_v_dushe
Ответ jvs5t7gcrf
Озвучу свою фантазию, минусите скок хотите Кришти играет год в Саудии, набирает тонус, понимает что сделал полную фигню, унимает свое эго мирится с Мендешом и после этого все таки возвращается попылить в Европейский футбол на сезон два.
А что Мендеш может? Он не смог прошлым летом ничего сделать, а сейчас то, что он может. Вряд ли когда-либо Роналду будет с ним иметь дела.
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на войне как на войне
Ответ jvs5t7gcrf
Озвучу свою фантазию, минусите скок хотите Кришти играет год в Саудии, набирает тонус, понимает что сделал полную фигню, унимает свое эго мирится с Мендешом и после этого все таки возвращается попылить в Европейский футбол на сезон два.
А зачем ему Мендеш для этого? Есть Рикарду, который в свое время устроил контракт с Найк, а теперь с Аль-Наср.
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Frenkie deJong
если вы спросите чем заняты пользователи спорцру через 10 лет, я отвечу — обсуждают в комментах как криш поспал и что сказал почтальону утром
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Vlad Zakirov
Рон прогремел своим интервью, пришла буря и осыпала долларовым дождем.
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jvs5t7gcrf
Озвучу свою фантазию, минусите скок хотите
Кришти играет год в Саудии, набирает тонус, понимает что сделал полную фигню, унимает свое эго мирится с Мендешом и после этого все таки возвращается попылить в Европейский футбол на сезон два.
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на войне как на войне
Ответ Илья Игнатьев
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Я не из твоих. Не агитируй
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Real_v_dushe
Ответ Андрей Хенто
Ясное дело, Мендеш понимал, что такого содержания интервью вызовет резонанс. Роналду поступил очень опрометчиво, полностью закопав себя им.
Это Мендеш говорит, что он якобы себя закопал, но отношения были разорваны фактически ещё раньше, оставались лишь формальности, Мендеш бы не вёл больше никаких дел Роналду. Почему Мендеш не смог найти Роналду клуб летом? Очевидно, что он не справился со своей работой тогда и из-за этого и возникли последующие проблемы у Роналду.
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на войне как на войне
Ответ dr. cage
Роналду подложил Мендешу свинью.. Пока его агентство по всей Европе искало Рону приличный клуб, но сохраняя МЮ, на самый крайний случай, доиграть до лета, если новый клуб найти не удастся, Криштиану как олигофрен дал идиотское по-детски напыщенное интервью выставив на посмешищем как себя, так и клуб, который сделал его великим, так и Мендеша, который всеми правдами и неправдами пытался пристроить приму.. Да и всю карьеру выбивал ему офигенные условия.. Расчёт Рона был очевиден.. Вызвать резонанс, чтобы Мендеш поторопился и расшевелил Баварию, Рому или кого там ещё.. Но на деле, получилось иначе.. Роналду провел ЧМ с позорным статусом - свободный агент.. И потом в поспешности отдался первому попавшемуся шейху.. По итогу Рон радуется покеру в пустыне, а МЮ шатает Барсу на Камп Ноу.. Да и у Мендеша дела идут вполне себе..
По итогу 200 миллионов в год, играй сколько хочешь, купайся в славе (все сейчас на странице Аль-Насра сидят). Да ещё с саудитами заключил контракт, по которому арабы будут продвигать бренд CR7 в своем мусульманском мире.
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-6
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Илья Игнатьев
Ответ на войне как на войне
Свинью подложил Мендеш 1. Когда устраивал офшоры за спиной футболистов, в том числе Роналду, что привело к проблеме с налогами. 2. Когда из офиса Мендеша утекла информация в Шпигель, связанная с Майгоркой. 3. Когда заключил с МЮ контракт, не указав условия расторжения, тем самым обрекая Роналду на рабство на условиях боссов МЮ
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