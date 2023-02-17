Бенитес о штрафных Роналду в «Реале»: «Мы поняли, что не можем внести коррективы, и забыли об этом. Его статистика ухудшилась после моего ухода»

Теги Криштиану Роналду Рафаэль Бенитес Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Рафаэль Бенитес рассказал, что не пытался учить Криштиану Роналду бить штрафные.

Испанский тренер возглавлял «Реал» с лета 2015 года по январь 2016-го.

«Единственное замечание, которое я сделал Криштиану Роналду, так как я знал его по «Манчестер Юнайтед», было, когда мы анализировали, как он пробивает штрафные удары.

Мы посмотрели на траекторию, посмотрели, можем ли мы внести какие-то коррективы, увидели, что не можем, и забыли об этом.

Это мой единственный разговор с ним. Все остальное – ложь. Когда он выполнял штрафные после моего ухода, его статистика ухудшилась. Я был удивлен, что журналисты, которых я знаю, что-то говорили, не пообщавшись со мной», – сказал Бенитес.

Бенитес о неудаче в «Реале»: «Игрокам казалось, что я приду с кнутом. Обстановка была неблагоприятная. Когда все сложно, за это плачу я»

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34 комментария

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Игорь Климов
Теперь стандарты из-за штрафной этого Португальца7 - это уже мем)
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grek087
Ответ san ra
Это поэтому у гения штрафных всего на пару голов больше со штрафного?
Гении штрафных это в принципе не про Роналду и Месси. В истории футбола есть другие величины в этом деле. У них просто штрафные как бонус идут. У Роналду хуже щас, но он не может всю карьеру делать что-то на выдающимся уровне. Никто не может. И у Месси левая нога когда-то закончится, хотя такой суженный функционал его тела с другой стороны может работать безотказно до лет 60-ти. Левая что надо у него, тут бесспорно. Но время не победит никто!
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Moscwow
Ответ Tiestorzn17
Именно поэтому Роналду за 5 лет забил 3, попав в стенку тысячу раз. Если он и умел это делать, то очень очень давно.
Именно поэтому хений Месси его догнал только под конец карьеры, когда Роналду уже перестал их забивать как 5 лет
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DanielCarvalho
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Просто рандомные джабулани и европассы закончились, а желание дубасить прямой, но аппетитной кочерыжкой не закончилось. Вот и весь секрет ухудшения статистики🤓
Лучше бы такие клоуны закончились на спортс как ты)
Он клал штрафные в лиге чемпионов, например Арсеналу,точно в 9 портсмуту найковским мячом Т90, скажи это тоже мячи летят по непонятной траектории?
Я дописал коммент и увидел твой ник. Один из сектантов, понятно)
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Dmitry Shaolin
Ответ Айлин 1990
https://youtu.be/gcwdSSvaxyM Это 1 в 1 роналду. Ржал часами когда увидел это видео, сразу в голову пришёл роналду.
заблокировано
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David Becker
Ответ Oleg
можно одним словом - бездарь.
По такой логике 99% процентов игроков тоже бездари, ведь многие и пальца португальца не стоят
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Oleg
Ответ Zidan GOAT
Ага, тогда почему другие столько не забивали ?
Потому что другие столько не били.
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Budabuda
Ответ Zidan GOAT
Ага, тогда почему другие столько не забивали ?
Потому что его техника исполнения идеально подходила мячам того времени. Другие били иначе. А затем когда технология сменилась, он не смог поменять технику, которая уже не годилась до новых мячей.
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Oleg
Ответ arsenal.ave
То есть Роналду это такой футбольный тафгай? Я правильно понимаю?
можно одним словом - бездарь.
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Tiestorzn17
Ответ san ra
Это поэтому у гения штрафных всего на пару голов больше со штрафного?
Именно поэтому Роналду за 5 лет забил 3, попав в стенку тысячу раз. Если он и умел это делать, то очень очень давно.
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Zidan GOAT
Ответ Budabuda
есть теория, что там навыков и не было. всё дело в технологиях производства мячей того времени.
Ага, тогда почему другие столько не забивали ?
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Budabuda
Ответ Zidan GOAT
Люди всегда забывают былые заслуги, никто не спорит, что Роналду свой навык пробития штрафных потерял. Но при этом хейтеры забывают сколько он положил штрафных за карьеру и каких вратарей пробивал при этом.
есть теория, что там навыков и не было. всё дело в технологиях производства мячей того времени.
+3
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Zidan GOAT
Люди всегда забывают былые заслуги, никто не спорит, что Роналду свой навык пробития штрафных потерял. Но при этом хейтеры забывают сколько он положил штрафных за карьеру и каких вратарей пробивал при этом.
+2
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-1
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san ra
Ответ Tiestorzn17
То что мертво - умереть не может. Это про штрафные Роналду.
Это поэтому у гения штрафных всего на пару голов больше со штрафного?
+28
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+21
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Muhammad Juraev
Помню в 2021м лучший клуб в истории Саудовской Аравии Аль Хилял приезжали в Таджикистан и их команда из Таджикистана 4 раза продырявили)
Весь уровень этой лиги)
+4
-2
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aidos_1979
Ответ Extrim
Штрафные Роналду для меня загадка ведь со временем игроки наоборот должны их бить лучше, опыт как никак растет , растет и количество тренировок, а у Криштиану все случилось ровно наоборот
Для кринжа главное перед ударом красиво растянув ноги встать в позу для камер)))
+6
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+6
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Extrim
Штрафные Роналду для меня загадка ведь со временем игроки наоборот должны их бить лучше, опыт как никак растет , растет и количество тренировок, а у Криштиану все случилось ровно наоборот
+5
0
+5
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Ansu Fati
Ответ Muhammad Juraev
Ты никто! Человек делает ассисты великому Аль Билялю! Он даже Талиску на скамейку посадил (или не он)..
Ассисты Аль Билялю, покеры Аль Кебабу, предголевые Аль Чебуреку. Истинная легенда!
+8
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+7
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atomio
Не удивительно. Эгоист из инстаграма делал все во вред команде. Правильно что Перес его слил.
+5
-2
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arsenal.ave
Ответ Streetbor
штрафные португальца несут угрозу тем, кто стоит в стенке, удар сильный - может и покалечить, а зрителей смешит 😎
То есть Роналду это такой футбольный тафгай? Я правильно понимаю?
+1
-1
0
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Айлин 1990
https://youtu.be/gcwdSSvaxyM

Это 1 в 1 роналду. Ржал часами когда увидел это видео, сразу в голову пришёл роналду.
+3
-1
+2
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Camp_Nou
Так вроде есть теория, что Роналду перестал забивать со штрафных из-за того, что изменилась конструкция мяча. Но вообще да, это по прежнему загадка, почему он так деградировал. А то в последние несколько лет во время штрафных Роналду можно со спокойной душой успеть сходить в туалет по маленькому и ничего не пропустишь.
+8
0
+8
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Streetbor
штрафные португальца несут угрозу тем, кто стоит в стенке, удар сильный - может и покалечить, а зрителей смешит 😎
Просто рандомные джабулани и европассы закончились, а желание дубасить прямой, но аппетитной кочерыжкой не закончилось. Вот и весь секрет ухудшения статистики🤓
+14
-8
+6
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Манюшный
Бить с прицелом на технику дурака вроде Роналду не научить.
+8
-5
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Homelender_666
Ответ Барсик Юрана
Так Кринжа ещё никто не унижал
Главный фанат на месте. Криш может быть спокоен. Удивительно, как в тебе уживаются хейтер Роналду и оппозиционер.
+1
-4
-3
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