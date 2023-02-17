Бенитес о штрафных Роналду в «Реале»: «Мы поняли, что не можем внести коррективы, и забыли об этом. Его статистика ухудшилась после моего ухода»
Рафаэль Бенитес рассказал, что не пытался учить Криштиану Роналду бить штрафные.
Испанский тренер возглавлял «Реал» с лета 2015 года по январь 2016-го.
«Единственное замечание, которое я сделал Криштиану Роналду, так как я знал его по «Манчестер Юнайтед», было, когда мы анализировали, как он пробивает штрафные удары.
Мы посмотрели на траекторию, посмотрели, можем ли мы внести какие-то коррективы, увидели, что не можем, и забыли об этом.
Это мой единственный разговор с ним. Все остальное – ложь. Когда он выполнял штрафные после моего ухода, его статистика ухудшилась. Я был удивлен, что журналисты, которых я знаю, что-то говорили, не пообщавшись со мной», – сказал Бенитес.
Бенитес о неудаче в «Реале»: «Игрокам казалось, что я приду с кнутом. Обстановка была неблагоприятная. Когда все сложно, за это плачу я»
Он клал штрафные в лиге чемпионов, например Арсеналу,точно в 9 портсмуту найковским мячом Т90, скажи это тоже мячи летят по непонятной траектории?
Я дописал коммент и увидел твой ник. Один из сектантов, понятно)
Весь уровень этой лиги)
Это 1 в 1 роналду. Ржал часами когда увидел это видео, сразу в голову пришёл роналду.