Бенитес о штрафных Роналду в «Реале»: «Мы поняли, что не можем внести коррективы, и забыли об этом. Его статистика ухудшилась после моего ухода»

рассказал, что не пытался учить бить штрафные.

Испанский тренер возглавлял «Реал» с лета 2015 года по январь 2016-го.

«Единственное замечание, которое я сделал Криштиану Роналду, так как я знал его по «Манчестер Юнайтед», было, когда мы анализировали, как он пробивает штрафные удары.

Мы посмотрели на траекторию, посмотрели, можем ли мы внести какие-то коррективы, увидели, что не можем, и забыли об этом.

Это мой единственный разговор с ним. Все остальное – ложь. Когда он выполнял штрафные после моего ухода, его статистика ухудшилась. Я был удивлен, что журналисты, которых я знаю, что-то говорили, не пообщавшись со мной», – сказал Бенитес.

Бенитес о неудаче в «Реале»: «Игрокам казалось, что я приду с кнутом. Обстановка была неблагоприятная. Когда все сложно, за это плачу я»