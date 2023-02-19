Геннадий Орлов: «Мамаев – замкнутый парень, поэтому и не раскрылся его талант. Месси всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях, может, поэтому и стал тем, кем стал»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Павел Мамаев Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов высказался о Павле Мамаеве, который недавно завершил карьеру.

«Я видел Мамаева, когда он только начинал. Он был способный. Но, видимо, у него сложности с характером. Он оказался не коммуникабельным. В ЦСКА никак не мог найти общий язык.

В игровых видах спорта надо, чтобы спортсмен был общительным и коммуникабельным. А Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант.

Посмотрите на Месси – он всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях. Может, поэтому он и стал тем, кем стал. Месси — образец. Он вместил в себя то, что должно быть в настоящем спортсмене», – сказал комментатор.

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17 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Ой Орлов, Орлов, как жэе ты наивен.
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Konstar
Единственное, что есть общего у Месси и Мамаева - это первая буква фамилии
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Юрий Кечко
Ответ Black Phoenix
А то, что у Мамаева характер УГ, и футбольные навыки на посредственном уровне - это не играет совершенно никакой роли, да. Главное улыбаться, и тогда ты автоматически станешь футбольным гением. По крайней мере так как минимум считает Геннадий Орлов, пхахахах.
Если считаешь что у мамаева для паспортиста качества на посредственному уровне , то футбол явно не твоё )))
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андрэ
Опять сравнение Месси и нашей деревяшки
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Аталанта расправила плечи
Месси тот ещё интроверт. Дед, как всегда разбирается в вопросе.
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DjDance
Ах, так вот в чем дело-то? А я-то думал, что ж наши игроки супер-звездами не становятся. Оказывается, просто улыбаться надо. Можно даже и не играть тогда! :) Семён Семёныч ..... :)
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evil
А он видел ямочки на щеках Кокорина?!
+3
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TheSportNik
Тебя бы Гена Орлов забросить в те места, где Мамаев жил и начинал свою карьеру, то возможно улыбался бы Геночка всю жизнь и мычал, с пеной из рта , да врачи лечили тебя в специальной клинике.
90 годы не для слабых духом людей.
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Ковид 07.10.52
Да....что пошло не так в одном городе, как его посланцы залезли во власть....
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Mixos Demid
Гена во всём разбирается, Гена - во всём эксперт! Не знаешь, что делать - спроси Гену Орлова!
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Михаил1970
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Жирков тоже не особо разговорчив. Где Жирков и где Мамаев. Не показатель короч
Жирков и Мамаев карьеры завершили одновременно. А Месси улыбается и продолжает играть. Не спорьте с дядь Геной)
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Сергей К
ГСО, Месси, Мамаев..
Как они уместились в одной новости?...
+1
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Black Phoenix
А то, что у Мамаева характер УГ, и футбольные навыки на посредственном уровне - это не играет совершенно никакой роли, да. Главное улыбаться, и тогда ты автоматически станешь футбольным гением.

По крайней мере так как минимум считает Геннадий Орлов, пхахахах.
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Korney
надо улыбаться и тогда все,лучший игрок в истории будешь
+4
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Назар Игорь
Дзюба тоже постоянно улыбается, но как Месси почему-то не стал.
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Юрий Кечко
Икарди не даст соврать)))
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Жирков тоже не особо разговорчив. Где Жирков и где Мамаев. Не показатель короч
+13
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