Геннадий Орлов: «Мамаев – замкнутый парень, поэтому и не раскрылся его талант. Месси всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях, может, поэтому и стал тем, кем стал»
Геннадий Орлов высказался о Павле Мамаеве, который недавно завершил карьеру.
«Я видел Мамаева, когда он только начинал. Он был способный. Но, видимо, у него сложности с характером. Он оказался не коммуникабельным. В ЦСКА никак не мог найти общий язык.
В игровых видах спорта надо, чтобы спортсмен был общительным и коммуникабельным. А Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант.
Посмотрите на Месси – он всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях. Может, поэтому он и стал тем, кем стал. Месси — образец. Он вместил в себя то, что должно быть в настоящем спортсмене», – сказал комментатор.
90 годы не для слабых духом людей.
Как они уместились в одной новости?...
По крайней мере так как минимум считает Геннадий Орлов, пхахахах.