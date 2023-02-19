Геннадий Орлов: «Мамаев – замкнутый парень, поэтому и не раскрылся его талант. Месси всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях, может, поэтому и стал тем, кем стал»

высказался о Павле Мамаеве, который недавно завершил карьеру.

«Я видел Мамаева, когда он только начинал. Он был способный. Но, видимо, у него сложности с характером. Он оказался не коммуникабельным. В ЦСКА никак не мог найти общий язык.

В игровых видах спорта надо, чтобы спортсмен был общительным и коммуникабельным. А Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант.

Посмотрите на Месси – он всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях. Может, поэтому он и стал тем, кем стал. Месси — образец. Он вместил в себя то, что должно быть в настоящем спортсмене», – сказал комментатор.