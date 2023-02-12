Карпин жалеет, что Мамаев завершил карьеру: «Он мог бы еще поиграть, думаю»

оценил решение 34-летнего хавбека Павла Мамаева завершить игровую карьеру.

«Очень жаль, что Мамаев объявил о завершении карьеры. Думаю, он мог бы еще поиграть.

Мы с ним разговаривали недавно. Он решил закончить – и закончил», – сказал главный тренер « » и сборной России.

Мамаев играл под руководством Карпина в «Ростове» с 2019 по 2021 год.

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