Карпин жалеет, что Мамаев завершил карьеру: «Он мог бы еще поиграть, думаю»
Валерий Карпин оценил решение 34-летнего хавбека Павла Мамаева завершить игровую карьеру.
«Очень жаль, что Мамаев объявил о завершении карьеры. Думаю, он мог бы еще поиграть.
Мы с ним разговаривали недавно. Он решил закончить – и закончил», – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России.
Мамаев играл под руководством Карпина в «Ростове» с 2019 по 2021 год.
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