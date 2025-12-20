Слот про 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Если стереть из памяти последние минуты, в игре «Ливерпуля» было много хорошего. В конце начался хаос»

Слот о победе над «Тоттенхэмом»: в игре «Ливерпуля» было много хорошего.

Арне Слот удовлетворен победой «Ливерпуля » над «Тоттенхэмом » (2:1).

«В футболе запоминаются последние минуты – а они в нашей игре были худшими. Если немного успокоиться и стереть их из памяти, то в нашей игре мне многое понравилось. Я много раз стоял перед вами в ситуациях, когда мне нравилось выступление, но трех очков мы не набирали. А теперь же по большей части игра мне понравилась, но и три очка мы взяли.

Мы не могли удержать мяч [в конце], мы выбивали его, а соперник зарабатывал штрафные, вбрасывания из-за боковой, угловые. Начался хаос. В целом же мы хорошо контролировали игру.

Мы не уступаем шесть матчей – четыре победы и две ничьих. Мы пока далеки от идеала, но забили обе наши «девятки». В этой игре было много хорошего.

В АПЛ не бывает скучных матчей. Когда соперник остается вдесятером, очень важной становится роль вингеров. Фримпонг – тот человек, который создал наш второй гол», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.