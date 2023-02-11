Широков о Мамаеве: «Он не реализовал свой потенциал полностью, наверное. Но играл великолепно. Он отличный человек!»

высказался о решении Павла Мамаева завершить карьеру игрока.

«Наверное, он полностью не реализовал свой потенциал. Но играл он великолепно! Он отличный человек!

Продолжение работы в своей академии? Считаю, он сможет добиться успеха во всем. Если он взялся, значит прекрасно понимает, чем он занимается. Естественно, не просто так. А для того, чтобы это приносило пользу и ему, и детям», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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