Широков о Мамаеве: «Он не реализовал свой потенциал полностью, наверное. Но играл великолепно. Он отличный человек!»

Теги Роман Широков премьер-лига Россия Павел Мамаев Спорт-Экспресс Футбол

Роман Широков высказался о решении Павла Мамаева завершить карьеру игрока.

«Наверное, он полностью не реализовал свой потенциал. Но играл он великолепно! Он отличный человек!

Продолжение работы в своей академии? Считаю, он сможет добиться успеха во всем. Если он взялся, значит прекрасно понимает, чем он занимается. Естественно, не просто так. А для того, чтобы это приносило пользу и ему, и детям», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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9 комментариев

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Svobodu Mne
Рыбак рыбака...
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Sarumian
Широков о Мамаеве: «Он отличный человек ! Такой же как я !»
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Spaten
Как будто бухой интервью давал, пацаны вообще ребята
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Valentin Kompaneytsev
Мамаев и Луценко были одарёнными юношами московского Торпедо. Но полностью не раскрыли свой потенциал.
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Красно - Синий КОНЬ
Хороши оба. Неплохо бы в одной камере смотрелись.
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Злобный Конь
А как же конфликт на Евро 2016 и разбитая бровь?
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Добрый Ретроград
Два сапога - пара. Широкову не мешало бы годик-другой посидеть.
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Баргузин Зимбабвийский
Yopta !
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LazialeSpb
Вы оба друг друга стоите
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