Российский хавбек «Химок» Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана
Магомед Адиев подтвердил, что Александр Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана.
«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас все стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать.
Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован», – сказал главный тренер сборной Казахстана о российском хавбеке «Химок».
Зуев родился в Казахстане, в Костанае. С 2003 по 2005 год полузащитник играл за молодежную команду «Тобола». Александр выступал за молодежную сборную России, в составе которой провел 14 матчей.
Кроме того, Зуев – воспитанник «Спартака». Он также играл за «Ростов», «Рубин» и «Крылья».
Сразу вспомнилось "Карабин - Кустанай" ("Парад планет").