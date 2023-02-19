Российский хавбек «Химок» Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана

подтвердил, что подал запрос на получение гражданства .

«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас все стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать.

Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован», – сказал главный тренер сборной Казахстана о российском хавбеке «Химок».

Зуев родился в Казахстане, в Костанае. С 2003 по 2005 год полузащитник играл за молодежную команду «Тобола». Александр выступал за молодежную сборную России, в составе которой провел 14 матчей.

Кроме того, Зуев – воспитанник «Спартака». Он также играл за «Ростов», «Рубин» и «Крылья».