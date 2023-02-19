Российский хавбек «Химок» Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана

Теги Химки премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев Александр Зуев Спорт-Экспресс Футбол

Магомед Адиев подтвердил, что Александр Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана.

«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас все стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать.

Пока что планомерно готовимся к предстоящим играм с теми футболистами, которые у нас есть в наличии. С Зуевым я не разговаривал. Его представители говорили, что человек заинтересован», – сказал главный тренер сборной Казахстана о российском хавбеке «Химок».

Зуев родился в Казахстане, в Костанае. С 2003 по 2005 год полузащитник играл за молодежную команду «Тобола». Александр выступал за молодежную сборную России, в составе которой провел 14 матчей. 

Кроме того, Зуев – воспитанник «Спартака». Он также играл за «Ростов», «Рубин» и «Крылья».

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28 комментариев

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добрый грек
Даже если бы ситуация была а-ля до февраля 2022, вряд-ли ему светило попасть в сборную и поиграть хоть на каком-то международном уровне. Потому, история выеденного яйца не стоит.
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Александр Кот
Ответ HI MARS
Молодец.России 5 лет минимум не будет в мировом футболе.Почему Зуев должен страдать из-за Путина?
Сам, то че тут потерял?
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Василь Еремеев
Стоп, человек родился в Казахстане, жил в Казахстане. Он что там как турист всё это время был?! Что за бред
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Рашпель793
Ответ samarskij-kuzmich
Крылья его зачем-то подписать собираются. Теперь получается, что иностранца берут.
Казахи не считаются легами в РПЛ, если не ошибаюсь.
+5
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Рашпель793
Ну и? Родился в Казахстане, не играл за взрослую сборную России и никогда не был претендентом на попадание в состав (в расширенном составе у Карпина может и был, там кого только не было). Зачем тут эта новость?
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Alexander Lyakhov
"Зуев родился в Казахстане, в Костанае"

Сразу вспомнилось "Карабин - Кустанай" ("Парад планет").
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инок
На одного убывшего Зуева, два прибывших Малком и Клаудиньо...
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Syroezhkin
Накуя он нам нужен
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lecter666_destiny
Ответ Teodrakis
Уж ты явно исстрадался, аж крыша потекла
Дань уже выплатил царю? Единственная страна в мире, где практикуют выплату дани в 21 веке...
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Dinamik1
Звезды уходят.
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Nick Crosier
Иноагент или пока нет? Терюшков должен высказаться.
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gustavo1097
Ох как же сборная России теперь без Зуева будет жить😭😭
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Teodrakis
Ответ HI MARS
Молодец.России 5 лет минимум не будет в мировом футболе.Почему Зуев должен страдать из-за Путина?
Уж ты явно исстрадался, аж крыша потекла
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Teodrakis
Чего ждал. Там не было ни минуты перспективы. Давно мог бы за Казахстан зажигать.
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Футбольный экспертъ
Предлагаю всем сборникам это сделать, пусть играют за Казахстан, скажем так на Евро и нам(казахи) и вам(россияне) будет за кого поболеть:)
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Давид Agabekyan
Ответ HI MARS
Молодец.России 5 лет минимум не будет в мировом футболе.Почему Зуев должен страдать из-за Путина?
Как будто Зуев играл за сборную
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Atolik
Невелика потеря. Успехов!
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Balt
И что? Игрок Химок родившийся в Казахстане подаёт на гражданство Казахстана. Продолжайте вести наблюдение. Ну очень интересно.
+15
-1
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HI MARS
Молодец.России 5 лет минимум не будет в мировом футболе.Почему Зуев должен страдать из-за Путина?
+16
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Sevuska
Интересно 🤔 а там гражданство по рождению дают , или язык с историей надо знать как в Прибалтике !?
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HI MARS
Разумное решение
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Alexander Kochet
Смешно, что мыслящий человек оказался именно в химках, где скрепность сейчас 146 процентов)
+3
-4
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Никита Самарин
Парень ещё надеется поиграть на международном уровне. Флаг ему в руки (казахстанский). (¬‿¬)
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Екн Лор
После 21 февраля многие последуют этой процедуре
+2
-5
-3
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samarskij-kuzmich
Крылья его зачем-то подписать собираются. Теперь получается, что иностранца берут.
+1
-1
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