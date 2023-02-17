Часть игроков «ПСЖ» недовольна летними трансферами – они считают, что команда ослабла. Неймара и Маркиньоса не устраивает работа Кампуша

Лидеры «ПСЖ» недовольны трансферной политикой клуба.

По информации L’Équipe, несколько важных игроков команды считают, что состав ослаб после трансферов прошлого года.

Часть команды не пониманием, зачем было расставаться с , и , чтобы подписать Витинью, и . В команде считают, что все трое пока не впечатляют, хотя к Солеру относятся лучше, чем к Руису и Витинье.

Некоторых озадачило, что Юго Экитик будет гарантированно выкуплен после аренды, хотя его роль мог выполнять воспитанник Арно Калимуэндо, проданный в «Ренн».

Также команда озадачена тем, что «ПСЖ» не смог подписать центрального защитника летом. Особенно критически к работе советника «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиша Кампуша относятся Неймар и Маркиньос.

Неймар и Маркиньос поругались с Кампушем после поражения «ПСЖ» от «Монако». Луиш выражал недовольство уже в перерыве