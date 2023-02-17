Часть игроков «ПСЖ» недовольна летними трансферами – они считают, что команда ослабла. Неймара и Маркиньоса не устраивает работа Кампуша
Лидеры «ПСЖ» недовольны трансферной политикой клуба.
По информации L’Équipe, несколько важных игроков команды считают, что состав ослаб после трансферов прошлого года.
Часть команды не пониманием, зачем было расставаться с Леандро Паредесом, Идриссой Гуйе и Юлианом Дракслером, чтобы подписать Витинью, Карлоса Солера и Фабиана Руиса. В команде считают, что все трое пока не впечатляют, хотя к Солеру относятся лучше, чем к Руису и Витинье.
Некоторых озадачило, что Юго Экитик будет гарантированно выкуплен после аренды, хотя его роль мог выполнять воспитанник Арно Калимуэндо, проданный в «Ренн».
Также команда озадачена тем, что «ПСЖ» не смог подписать центрального защитника летом. Особенно критически к работе советника «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиша Кампуша относятся Неймар и Маркиньос.
Неймар и Маркиньос поругались с Кампушем после поражения «ПСЖ» от «Монако». Луиш выражал недовольство уже в перерыве
Все почему? Потому что переподписали Мбаппе на космических условиях + есть Неймар и Месси, которые получают зп не намного меньше.
А ведь фейр плей немного их притормозил. Вот и взяли Солера, Экитика, Руиса.
Можно ли их сравнить с ди Марией, Кавани, Икарди (нормального образца)?!
Кажется мыльный пузырь скоро лопнет.
в матче с Баварией игра пошла только с появлением Мбаппе, который с Мендешем разгонял атаку за атакой слева и забил по сути два гола
И в итоге опять Месси виноват во всём.
Ему что от ворот до ворот бегать что-ли в каждом матче
Вот от него то точна надо избавляться.
Вот тогда команда более менее может обрести баланс.
А сейчас только Вератти соответствует статусу суперклуба.
Данило, Витинья, Солер, Руис в других топ клубах были бы игроками ротации.
В сборной Аргентине 10 полевых без мяча дорабатывали за Лео, а в клубе приходится за троих.