Часть игроков «ПСЖ» недовольна летними трансферами – они считают, что команда ослабла. Неймара и Маркиньоса не устраивает работа Кампуша

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Идрисса Гуйе Юлиан Дракслер Маркиньос Луиш Кампуш Леандро Паредес Фабиан Руис Карлос Солер Витинья Арно Калимуэндо Юго Экитик Футбол

Лидеры «ПСЖ» недовольны трансферной политикой клуба.

По информации L’Équipe, несколько важных игроков команды считают, что состав ослаб после трансферов прошлого года.

Часть команды не пониманием, зачем было расставаться с Леандро ПаредесомИдриссой Гуйе и Юлианом Дракслером, чтобы подписать Витинью, Карлоса Солера и Фабиана Руиса. В команде считают, что все трое пока не впечатляют, хотя к Солеру относятся лучше, чем к Руису и Витинье.

Некоторых озадачило, что Юго Экитик будет гарантированно выкуплен после аренды, хотя его роль мог выполнять воспитанник Арно Калимуэндо, проданный в «Ренн».

Также команда озадачена тем, что «ПСЖ» не смог подписать центрального защитника летом. Особенно критически к работе советника «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиша Кампуша относятся Неймар и Маркиньос.

Неймар и Маркиньос поругались с Кампушем после поражения «ПСЖ» от «Монако». Луиш выражал недовольство уже в перерыве

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51 комментарий

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liverpool and barcelona fan
По сути да, за лето команда ослабла.
Все почему? Потому что переподписали Мбаппе на космических условиях + есть Неймар и Месси, которые получают зп не намного меньше.
А ведь фейр плей немного их притормозил. Вот и взяли Солера, Экитика, Руиса.
Можно ли их сравнить с ди Марией, Кавани, Икарди (нормального образца)?!
Кажется мыльный пузырь скоро лопнет.
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Andrey Khapaev
Ответ Блуждающий странник
Вешают всех собак на Неймара или Месси, хотя у ПСЖ в старте плей-офф ЛЧ играет парень, который моложе меня на 10 лет. 16-летнего парня отправили в пекло с Баварией, а виноват кто-то из атаки. Я не понимаю почему Кампуша и Галтье не критикуют. ПСЖ в начале сезона буквально летел, постоянные разгромы, где эта игра сейчас? Где скоростные вингеры у ПСЖ, это же главный козырь команды. В Лиге 1 побеждают за счет индивидуального мастерства игроков, но в ЛЧ Нагельсман персонально схему против Месси и Неймара сделал и все, ПСЖ на поле нет. Галтье вышел на матч с Баварией изначально со схемой, которая ограничивает Хакими и Мендеша, а это по сути аналоги Тео, хороши в атаке, что перекрывает небольшие косяки в обороне. У клуба неограниченные финансы, а у них 16-летний парень выходит против Баварии. Выставили схему где Месси и Неймар играют форвардов, а в центре поля ни одного игрока с передачей. И без того медленные и возрастные игроки ещё вынуждены и опускаться за мячом, оголил все их слабые стороны и ограничил сильные. Когда Галтье изменил схему в конце и выпустил Мбаппе Мендеш разорвал свой фланг, звезды в атаке начали приносить пользу. Мбаппе сыграл не очень, но все лавры ему ведь изменилась игра, хотя её изменила прежде всего другая схема, а лучшим был защитник Мендеш, которого ограничил тренер. Все трансферы на вход неудачные. По-человечески жаль Неймара, провел сильный ЧМ и вылетел из-за ошибки партнеров, а вся критика ему. Тоже самое и в ПСЖ, отдал свои лучшие годы этой команде, а глупые болельщики нашли козла отпущения. В любой другой команде Неймара бы ценили, но только в ПСЖ будут его пинать за игру в покер в свое свободное время
все очень просто - на старте сезона были гипермотивированные перед ЧМ Неимар и Месси, сейчас мы видим абсолютно немотивированных и уставших Неимара и Месси (образца прошлого сезона)
в матче с Баварией игра пошла только с появлением Мбаппе, который с Мендешем разгонял атаку за атакой слева и забил по сути два гола
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№7
Ответ Donald Subanov
В полузащите нужны выносливые и достаточно техничные пахари как Де Пауль или условный Амрабат. Вот тогда команда более менее может обрести баланс. А сейчас только Вератти соответствует статусу суперклуба. Данило, Витинья, Солер, Руис в других топ клубах были бы игроками ротации. В сборной Аргентине 10 полевых без мяча дорабатывали за Лео, а в клубе приходится за троих.
Так может стоит убрать двоих из звездной троицы ?
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№7
Ответ ALMANAC
Он просил Левандовски, а подписывают Солера
чтобы играть в 4 нападающих?
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№7
Ответ A K
ПСЖ, конечно, жжёт. Имея такую атаку, надо просто выстроить приемлемую оборону и озадачить полузащиту быстрым вертикальным продвижением мяча. Дальше там разберутся. И что мы видим? Защита пускает банки, за которые били бы в ДЮСШ, а Месси бегает за мячом чуть ли не к своей штрафной, потому что полузащита освоила пока только горизонтальный перепин. Что, тренеры в мире вообще закончились?
В атаке пошире, в защите поуже
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№7
Ответ Джейме Ланнистер
Имея столько денег, в полузащите ПСЖ играет кадры вроде Данило и Ренату. Один даже не закрепился в Суонси. А Данило тоже в Суонси не закрепился бы. Как эти игроки играет в команде с Неймаром и Месси?
Ты прав , надо 11 звезд купить в состав чтобы вообще никто не занимался черновой работой
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Stas Nadtochy
Ответ Jaxongir Shodiev
Как будто Неймар сейчас кого-то устаивает. Бестрофейный пешеход
Безтрофейный... это ты конечно перебарщиваешь уже)
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Stas Nadtochy
Ответ kickass
Наброс понятен, у Парижа как будто деньги закончились после покупки Неймара. В центре поля играют не пойми кто.
Верратти: "Я что для тебя шутка?"
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vovkast
На до же кого то обвинить в своих неудачах... Виноваты все кроме самих игроков. )) Смешно.
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kickass
Наброс понятен, у Парижа как будто деньги закончились после покупки Неймара. В центре поля играют не пойми кто.
+1
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Ivan Sokolov
Из этой пoмoйки вообще не бывает позитивных новостей. Вечно склоки и нытьё.
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Джейме Ланнистер
Имея столько денег, в полузащите ПСЖ играет кадры вроде Данило и Ренату. Один даже не закрепился в Суонси. А Данило тоже в Суонси не закрепился бы. Как эти игроки играет в команде с Неймаром и Месси?
+2
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+2
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Я Гражданин Мира
Ответ udiekemen
Месси и бегает? Тут что-то не так ..
А голевые передачи вы делаете?
+3
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DavidRobertJosephBeckham
А Ренато Саншеш их не смущает?)
0
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Я Гражданин Мира
Ответ A K
ПСЖ, конечно, жжёт. Имея такую атаку, надо просто выстроить приемлемую оборону и озадачить полузащиту быстрым вертикальным продвижением мяча. Дальше там разберутся. И что мы видим? Защита пускает банки, за которые били бы в ДЮСШ, а Месси бегает за мячом чуть ли не к своей штрафной, потому что полузащита освоила пока только горизонтальный перепин. Что, тренеры в мире вообще закончились?
Вы правы.
И в итоге опять Месси виноват во всём.
Ему что от ворот до ворот бегать что-ли в каждом матче
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Я Гражданин Мира
Неймару ли говорить!
Вот от него то точна надо избавляться.
+1
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Jaxongir Shodiev
Как будто Неймар сейчас кого-то устаивает. Бестрофейный пешеход
0
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Donald Subanov
Ответ A K
ПСЖ, конечно, жжёт. Имея такую атаку, надо просто выстроить приемлемую оборону и озадачить полузащиту быстрым вертикальным продвижением мяча. Дальше там разберутся. И что мы видим? Защита пускает банки, за которые били бы в ДЮСШ, а Месси бегает за мячом чуть ли не к своей штрафной, потому что полузащита освоила пока только горизонтальный перепин. Что, тренеры в мире вообще закончились?
В полузащите нужны выносливые и достаточно техничные пахари как Де Пауль или условный Амрабат.
Вот тогда команда более менее может обрести баланс.

А сейчас только Вератти соответствует статусу суперклуба.
Данило, Витинья, Солер, Руис в других топ клубах были бы игроками ротации.

В сборной Аргентине 10 полевых без мяча дорабатывали за Лео, а в клубе приходится за троих.
+7
-1
+6
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stastzar
Ответ zhukas58
Чувак на спортсе в одном комментарии описал все игровые проблемы клуба, а куча спортивных департаментов и тренеров этого сделать не в состоянии.
Так он по факту всё написал, вы посмотрите матчи и обратите внимание, где Месси мяч получает, как защитники действуют
+11
0
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stastzar
С таким составом и Зидан не поможет, летом Шкриньяра надо брать (а лучше еще кого-нибудь, ибо Кимпембе травматичный), и, конечно, в полузащиту. Наверное, стоит присмотреться к де Паулю, ибо он может выполнять огромный объём работы и начинать атаки
0
0
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AnMe
Ответ Блуждающий странник
Вешают всех собак на Неймара или Месси, хотя у ПСЖ в старте плей-офф ЛЧ играет парень, который моложе меня на 10 лет. 16-летнего парня отправили в пекло с Баварией, а виноват кто-то из атаки. Я не понимаю почему Кампуша и Галтье не критикуют. ПСЖ в начале сезона буквально летел, постоянные разгромы, где эта игра сейчас? Где скоростные вингеры у ПСЖ, это же главный козырь команды. В Лиге 1 побеждают за счет индивидуального мастерства игроков, но в ЛЧ Нагельсман персонально схему против Месси и Неймара сделал и все, ПСЖ на поле нет. Галтье вышел на матч с Баварией изначально со схемой, которая ограничивает Хакими и Мендеша, а это по сути аналоги Тео, хороши в атаке, что перекрывает небольшие косяки в обороне. У клуба неограниченные финансы, а у них 16-летний парень выходит против Баварии. Выставили схему где Месси и Неймар играют форвардов, а в центре поля ни одного игрока с передачей. И без того медленные и возрастные игроки ещё вынуждены и опускаться за мячом, оголил все их слабые стороны и ограничил сильные. Когда Галтье изменил схему в конце и выпустил Мбаппе Мендеш разорвал свой фланг, звезды в атаке начали приносить пользу. Мбаппе сыграл не очень, но все лавры ему ведь изменилась игра, хотя её изменила прежде всего другая схема, а лучшим был защитник Мендеш, которого ограничил тренер. Все трансферы на вход неудачные. По-человечески жаль Неймара, провел сильный ЧМ и вылетел из-за ошибки партнеров, а вся критика ему. Тоже самое и в ПСЖ, отдал свои лучшие годы этой команде, а глупые болельщики нашли козла отпущения. В любой другой команде Неймара бы ценили, но только в ПСЖ будут его пинать за игру в покер в свое свободное время
👍🏽 только вот это видно только адекватным болельщикам, которых крайне мало
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jackson_07
Ответ vaniaEee
Мбаппе?
Ну он же игрок основы итак понятно, что он просто на замену вышел потому что после травмы.
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&_Bishep_&
Ответ Блуждающий странник
Вешают всех собак на Неймара или Месси, хотя у ПСЖ в старте плей-офф ЛЧ играет парень, который моложе меня на 10 лет. 16-летнего парня отправили в пекло с Баварией, а виноват кто-то из атаки. Я не понимаю почему Кампуша и Галтье не критикуют. ПСЖ в начале сезона буквально летел, постоянные разгромы, где эта игра сейчас? Где скоростные вингеры у ПСЖ, это же главный козырь команды. В Лиге 1 побеждают за счет индивидуального мастерства игроков, но в ЛЧ Нагельсман персонально схему против Месси и Неймара сделал и все, ПСЖ на поле нет. Галтье вышел на матч с Баварией изначально со схемой, которая ограничивает Хакими и Мендеша, а это по сути аналоги Тео, хороши в атаке, что перекрывает небольшие косяки в обороне. У клуба неограниченные финансы, а у них 16-летний парень выходит против Баварии. Выставили схему где Месси и Неймар играют форвардов, а в центре поля ни одного игрока с передачей. И без того медленные и возрастные игроки ещё вынуждены и опускаться за мячом, оголил все их слабые стороны и ограничил сильные. Когда Галтье изменил схему в конце и выпустил Мбаппе Мендеш разорвал свой фланг, звезды в атаке начали приносить пользу. Мбаппе сыграл не очень, но все лавры ему ведь изменилась игра, хотя её изменила прежде всего другая схема, а лучшим был защитник Мендеш, которого ограничил тренер. Все трансферы на вход неудачные. По-человечески жаль Неймара, провел сильный ЧМ и вылетел из-за ошибки партнеров, а вся критика ему. Тоже самое и в ПСЖ, отдал свои лучшие годы этой команде, а глупые болельщики нашли козла отпущения. В любой другой команде Неймара бы ценили, но только в ПСЖ будут его пинать за игру в покер в свое свободное время
Ему ( Неймару) и сейчас не поздно встать в ряд великих футболистов. Для этого нужно перейти в серьезный топ-клуб.
+1
-2
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vaniaEee
Ответ jackson_07
В матче с Баварией было очень заметно, что у ПСЖ нету вообще усиления заменами.
Мбаппе?
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Rosenbaum
Неймару надо бы качеством своей игры озаботиться, а не о работе спортдира рассуждать.
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