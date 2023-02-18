Коло-Муани набрал 10+10 по «гол+пас» 3-м в топ-лигах. Лишь Месси и Неймар его опередили

Форвард « » совершил 20 результативных действий в Бундеслиге.

Француз забил «Вердеру» (2:0, второй тайм) на 52-й минуте матча 21-го тура чемпионата Германии.

24-летний нападающий стал третьим футболистом, которому в текущем сезоне удалось забить минимум 10 голов и отдать минимум 10 голевых передач в европейской топ-лиге. Ранее это сделали форварды «ПСЖ» и .

Подробно со статистикой Коло-Муани можно ознакомиться здесь.

Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Тут звезды «ПСЖ» (без Мбаппе) и «Наполи»