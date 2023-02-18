Коло-Муани набрал 10+10 по «гол+пас» 3-м в топ-лигах. Лишь Месси и Неймар его опередили
Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани совершил 20 результативных действий в Бундеслиге.
Француз забил «Вердеру» (2:0, второй тайм) на 52-й минуте матча 21-го тура чемпионата Германии.
24-летний нападающий стал третьим футболистом, которому в текущем сезоне удалось забить минимум 10 голов и отдать минимум 10 голевых передач в европейской топ-лиге. Ранее это сделали форварды «ПСЖ» Неймар и Лионель Месси.
Подробно со статистикой Коло-Муани можно ознакомиться здесь.
Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Тут звезды «ПСЖ» (без Мбаппе) и «Наполи»
Но фанаты бездаря из аль насры как рыбки - памяти 0, интеллекта 0, зато обид и комплексов вагон.
А то что их маэстро 5 пенок бил, то это мастерство великого, а если Роналду, то это уже пенальтист.
Надо различать.
Месси начинает атаку, великолепно разыгрывается с Энцо и Лаутаро, выводит Лаутаро на удар, первый на подборе и в финале в допах делает преимущество 3:2 для Аргентины.
Это ж как надо не любить футбол, узко мыслить, ничего не понимать что бы в этой прекрасной атаке увидеть только добивание?😂
И про дубль в финале, гол с пенальти и в пустые в метра? Так вы у этого самого "бездаря из Аль-Насра" это даже за голы не считали
Значит уйдёт в Баварию свободным агентом
Может за то что он голом и асистом с Мексикой выдернул Аргентину на победный путь?
Может за то, что с Австралией решил игру прекрасным проходом и голом?
Может за лучший ассист турнира через Аке и Ван Дейка в 1/4?
Может за гениальный проход через Йошку Гвардиола и ассист в 1/2?
Может за дубль в финале?
В итоге он ЧЕМПИОН МИРА, а бездарь потерпел крах и теперь в аль насре.
Или тогда было не важно что тот же Гризманн 4 штуки забил, ведь это же не Месси и тут комплексы не выше Эвереста?
Ну не плачьте поклонники верблюда