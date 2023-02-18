Коло-Муани набрал 10+10 по «гол+пас» 3-м в топ-лигах. Лишь Месси и Неймар его опередили

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Неймар Рандаль Коло-Муани Футбол

Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани совершил 20 результативных действий в Бундеслиге.

Француз забил «Вердеру» (2:0, второй тайм) на 52-й минуте матча 21-го тура чемпионата Германии.

24-летний нападающий стал третьим футболистом, которому в текущем сезоне удалось забить минимум 10 голов и отдать минимум 10 голевых передач в европейской топ-лиге. Ранее это сделали форварды «ПСЖ» Неймар и Лионель Месси.

Подробно со статистикой Коло-Муани можно ознакомиться здесь.

Лучшие по гол+пас в топ-лигах. Тут звезды «ПСЖ» (без Мбаппе) и «Наполи»

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34 комментария

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pashka_86
Эх а если бы вчера осимхен попал в ворота после навеса кварацхелии то третий был бы этот великолепный грузин 💪🏻
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Oleg
Ответ Philadelphia51
Особенно в топ матчах поражает качеством исчезновения с поля
У него на ЧМ топ матчи с Голландией, Ховатией и Францией были. Везде решал и был лучшим.

Но фанаты бездаря из аль насры как рыбки - памяти 0, интеллекта 0, зато обид и комплексов вагон.
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8sq8bzqfby
Ответ Philadelphia51
Да шо ты говоришь ?) огнетушитель дать и
Комментарий удален
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Philadelphia51
Ответ Алибек Багаутдинов
Комментарий удален модератором
Да шо ты говоришь ?) огнетушитель дать и
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Алибек Багаутдинов
Ответ Philadelphia51
Особенно в топ матчах поражает качеством исчезновения с поля
Комментарий удален
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Mr@k
МЮ и Челси чую зарубятся за него
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Барсик Юрана
Ответ Анвар Масимов
самому не смешно ??? серебро Бенза . ахахаха
В википедии так написано
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NartApsua
Ответ Барсик Юрана
Я буду помнить его как парня с серебряной медалью ЧМ ну как у Модрича и Бенземы всё же как показывает время главных тащеров того Реала, но это уже совсем другая история..
У Модрича и Бензема великая клубная карьера и Золотые мячи. Поэтому да, это совсем другая история..
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Анвар Масимов
Ответ Барсик Юрана
Я буду помнить его как парня с серебряной медалью ЧМ ну как у Модрича и Бенземы всё же как показывает время главных тащеров того Реала, но это уже совсем другая история..
самому не смешно ??? серебро Бенза . ахахаха
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Барсик Юрана
Ответ NartApsua
Всё равно большинство его будет помнить, как парня, который не забил Мартинесу на 120 минуте финала)
Я буду помнить его как парня с серебряной медалью ЧМ ну как у Модрича и Бенземы всё же как показывает время главных тащеров того Реала, но это уже совсем другая история..
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
Понимание футбола у фанатов бездаря роналду на уровне детей😂 Месси начинает атаку, великолепно разыгрывается с Энцо и Лаутаро, выводит Лаутаро на удар, первый на подборе и в финале в допах делает преимущество 3:2 для Аргентины. Это ж как надо не любить футбол, узко мыслить, ничего не понимать что бы в этой прекрасной атаке увидеть только добивание?😂
Тебе доплачивают если ты в начале комментария пишешь о Роналду я не пойму или зачем ты так упорно о нём пишешь?
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Роман
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему ты всегда говоришь про Аль Наср? У тебя комплексы что-ли я не пойму И про дубль в финале, гол с пенальти и в пустые в метра? Так вы у этого самого "бездаря из Аль-Насра" это даже за голы не считали
Не знаю с кем ты там общаешься, но если это Барсик или Айлин, то во всех бедах виноват "Раналдьда"
А то что их маэстро 5 пенок бил, то это мастерство великого, а если Роналду, то это уже пенальтист.
Надо различать.
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NartApsua
Всё равно большинство его будет помнить, как парня, который не забил Мартинесу на 120 минуте финала)
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Oleg
Ответ Фёдор Кузнецов
Почему ты всегда говоришь про Аль Наср? У тебя комплексы что-ли я не пойму И про дубль в финале, гол с пенальти и в пустые в метра? Так вы у этого самого "бездаря из Аль-Насра" это даже за голы не считали
Понимание футбола у фанатов бездаря роналду на уровне детей😂

Месси начинает атаку, великолепно разыгрывается с Энцо и Лаутаро, выводит Лаутаро на удар, первый на подборе и в финале в допах делает преимущество 3:2 для Аргентины.

Это ж как надо не любить футбол, узко мыслить, ничего не понимать что бы в этой прекрасной атаке увидеть только добивание?😂
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
А Месси за пенальти дали , фанат бездаря из аль насры? Может за то что он голом и асистом с Мексикой выдернул Аргентину на победный путь? Может за то, что с Австралией решил игру прекрасным проходом и голом? Может за лучший ассист турнира через Аке и Ван Дейка в 1/4? Может за гениальный проход через Йошку Гвардиола и ассист в 1/2? Может за дубль в финале? В итоге он ЧЕМПИОН МИРА, а бездарь потерпел крах и теперь в аль насре.
Почему ты всегда говоришь про Аль Наср? У тебя комплексы что-ли я не пойму
И про дубль в финале, гол с пенальти и в пустые в метра? Так вы у этого самого "бездаря из Аль-Насра" это даже за голы не считали
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kaka10
На ЧМ было видно, что пацан перспективный топчик, не смотря на его нереализацию на последней минуте.

Значит уйдёт в Баварию свободным агентом
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Oleg
Ответ Фёдор Кузнецов
Гризманну за это дали лучшего игрока турнира?
А Месси за пенальти дали , фанат бездаря из аль насры?
Может за то что он голом и асистом с Мексикой выдернул Аргентину на победный путь?
Может за то, что с Австралией решил игру прекрасным проходом и голом?
Может за лучший ассист турнира через Аке и Ван Дейка в 1/4?
Может за гениальный проход через Йошку Гвардиола и ассист в 1/2?
Может за дубль в финале?

В итоге он ЧЕМПИОН МИРА, а бездарь потерпел крах и теперь в аль насре.
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Барсик Юрана
Пока два ветерана тащат, мбапераз делает пентатрик любителям ,а потом спецом травмируется перед ЛЧ (ибо сыкатно) потому что в ЛЧ полная нулина-бестрофейник и это почти в 25!👍🏿
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Роман
Ответ Фёдор Кузнецов
И это играя не за доминатора лиги с топ партнёрами
Когда ты говоришь про Месси такое нельзя упоминать. Надо говорить что он один там тащит.
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Oleg
Ответ Барсик Юрана
КолоМуани >>> Кринж Ну не плачьте поклонники верблюда
По идее фанаты бездаря из аль насры должны ненавидеть Коло Муани, ведь забей он на 123 минуте и у этой фан базы не было бы столько боли и обиды.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
У фанатов Реала и бездаря из аль насры такие же комплексы к Франции были в 2018 за их количество пенальти? Или тогда было не важно что тот же Гризманн 4 штуки забил, ведь это же не Месси и тут комплексы не выше Эвереста?
Гризманну за это дали лучшего игрока турнира?
0
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Oleg
Ответ Фёдор Кузнецов
Не пенальти в каждом матче ЧМ конечно, но всё же
У фанатов Реала и бездаря из аль насры такие же комплексы к Франции были в 2018 за их количество пенальти?
Или тогда было не важно что тот же Гризманн 4 штуки забил, ведь это же не Месси и тут комплексы не выше Эвереста?
+7
-3
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Роман
Коло-Муани >>> двух пешеходов. Будем откровенны.
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-3
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Кирилл Голивец
Ответ che kaif
Баваря вышла на охоту
МЮ подойдет. Быстрый, при этом в подыгрыше играть умеет и высокий. Есть что-то общее с Аллером (не только клуб и французская школа), которого ЭТХ раскрыл в Утрехте и Аяксе
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Барсик Юрана
КолоМуани >>> Кринж

Ну не плачьте поклонники верблюда
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