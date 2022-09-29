Тренер Аргентины Скалони о Месси и Левандовском: «Один из них – лучший в мире, а второй – один из лучших»

Лионель Скалони высказался о и .

встретится с Польшей на групповом этапе .

«Нас ждет сложная игра против , которая вышла на чемпионат мира через раунд плей-офф. Там выступают отличные футболисты, которые играют в топ-лигах. У них особая система игры, которая немного сбивает с толку.

Месси и Левандовски – два отличных футболиста. Давайте насладимся их игрой. Мы должны просто получать удовольствие от их игры и не искать здесь какие-то конфликты. Это два невероятных игрока.

Один из них – лучший в мире, а второй – один из лучших», – сказал тренер сборной Аргентины.