Тренер Аргентины Скалони о Месси и Левандовском: «Один из них – лучший в мире, а второй – один из лучших»

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Лионель Скалони высказался о Лионеле Месси и Роберте Левандовском.

Сборная Аргентины встретится с Польшей на групповом этапе ЧМ-2022.

«Нас ждет сложная игра против Польши, которая вышла на чемпионат мира через раунд плей-офф. Там выступают отличные футболисты, которые играют в топ-лигах. У них особая система игры, которая немного сбивает с толку.

Месси и Левандовски – два отличных футболиста. Давайте насладимся их игрой. Мы должны просто получать удовольствие от их игры и не искать здесь какие-то конфликты. Это два невероятных игрока.

Один из них – лучший в мире, а второй – один из лучших», – сказал тренер сборной Аргентины.

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