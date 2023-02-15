Мостовой готов сыграть в ретро-матче к 80-летию Сталинградской битвы: «С удовольствием. Свою историю нужно знать, уважать и ценить»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой сборная СССР история Футбол

Александр Мостовой готов сыграть в ретро-матче к 80-летию победы в Сталинградской битве.

1 мая в Волгограде пройдет выставочная игра, представляющая собой реконструкцию матча «На руинах Сталинграда», который состоялся 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград). Сборная местных игроков в составе «Динамо» Сталинград выиграла у московского «Спартака» со счетом 1:0.

«С удовольствием приму участие в ретро-матче! Некоторые говорят, что не нужно жить прошлым, а только настоящим. Я же отвечаю, что без прошлого нет настоящего и не будет будущего. Это было, есть и будет. Свою историю нужно знать, уважать и ценить!» – заявил экс-игрок «Спартака».

Ретро-матч «Динамо» Сталинград – «Спартак» пройдет 1 мая в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Сыграют в ретро-форме, будет полевая кухня

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10 комментариев

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samarskij-kuzmich
А кто будет представлять Динамо Сталинград? Ротор?
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Spaten
Мост красавчик, побегал на кубке легенд, понял почем фунт лиха))
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samarskij-kuzmich
Толково сказал Мостовой.
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Барсик Юрана
Ждем матч Азова против Вагнера
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Александр Иванов
Саша, телефон не забудь включить, позвонят пригласить, а ты вне зоны доступа
0
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Pb-SE
"без прошлого нет настоящего и не будет будущего"
Это очередной намек, что тот, кто профессионально не играл, не может тренировать?
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Владимир Молявин
Умные слова от Царя. Не заболел ли случаем? А если серьёзно, то он прав - историю надо знать и помнить.
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Антон Фалафель
Деды мяч пинали!
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Ёба Роба
ну фсе... памятник в Виго не поставят...
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-1
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Barsa! bolshe chem klub
Мостовой - мостовой между прошлым, настоящим и будущим...
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