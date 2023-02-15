Мостовой готов сыграть в ретро-матче к 80-летию Сталинградской битвы: «С удовольствием. Свою историю нужно знать, уважать и ценить»

готов сыграть в ретро-матче к 80-летию победы в Сталинградской битве.

1 мая в Волгограде пройдет выставочная игра, представляющая собой реконструкцию матча «На руинах Сталинграда», который состоялся 2 мая 1943 года в освобожденном Сталинграде (нынешний Волгоград). Сборная местных игроков в составе «Динамо» Сталинград выиграла у московского «Спартака» со счетом 1:0.

«С удовольствием приму участие в ретро-матче! Некоторые говорят, что не нужно жить прошлым, а только настоящим. Я же отвечаю, что без прошлого нет настоящего и не будет будущего. Это было, есть и будет. Свою историю нужно знать, уважать и ценить!» – заявил экс-игрок « ».

Ретро-матч «Динамо» Сталинград – «Спартак» пройдет 1 мая в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Сыграют в ретро-форме, будет полевая кухня

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