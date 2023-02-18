Грэм Поттер: «После 0:1 дома любая критика понятна. У «Челси» были травмы и проблемы с интеграцией новичков. Многие скажут, что дело во мне»

отреагировал на критику после поражения от « ».

«После поражения 0:1 дома любая критика, которую ты получаешь, понятна. У нас было много травм и проблем с интеграцией [новых] игроков в .

Многие скажут, что проблема во мне, и я не буду говорить, что такое мнение не стоит высказывать. Мое дело – работать», – сказал тренер « ».

У «Челси» 1 победа в 10 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 5 матчей подряд.

В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.