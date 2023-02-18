Грэм Поттер: «После 0:1 дома любая критика понятна. У «Челси» были травмы и проблемы с интеграцией новичков. Многие скажут, что дело во мне»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Саутгемптон Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер отреагировал на критику после поражения от «Саутгемптона».

«После поражения 0:1 дома любая критика, которую ты получаешь, понятна. У нас было много травм и проблем с интеграцией [новых] игроков в АПЛ.

Многие скажут, что проблема во мне, и я не буду говорить, что такое мнение не стоит высказывать. Мое дело – работать», – сказал тренер «Челси».

У «Челси» 1 победа в 10 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 5 матчей подряд.

В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.

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57 комментариев

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HellLight
вот как можно так изуродовать играющую команду после Абрамовича, при этом выкинув столько денег на трансферы
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Анвар Масимов
Ответ rigobersong
Рычаги это продажа своих активов, т.е. способ легально заработать деньги здесь и сейчас, а на дистанции все это отбить и погасить взятые долговые обязательства. Это нормальный рыночный процесс здорового клуба и эффективного кризис менеджмента. А кто-то дарит просто так, и списывает долги в полтора миллиарда, тратит 700 млн на трансферы за сезон, и идет на 10м месте. Смейся дальше:))
да чё ты им объясняешь то ??! они гориллы неотёсанные и им главно слово ,,рычаг,, а там уже все побоку
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Сергей Шмелев
Челси бесмысленно накупил игроков которые друг с другом играть не могут зачем им Мудрик у которого 0 результативных действий
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rigobersong
Ответ Mixos Demid
1 победа в 10 играх!!! Это кошмар!!!
3 гола в 10 играх это кошмар!:) Еще и Ауба им не подходит:)🤣🤣🤣
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tvorog8088
Короче надо Мбаппе покупать, может хоть с ним у этого физрука попрёт)
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Анвар Масимов
Ответ rigobersong
И так, прогнозы дяди Ригобера точнее чем швейцарские часы: 1. Закат Кринжа 2. Юве снова попадет на махинациях 3. Челси после ухода Абрама развалится Если что обращайтесь:))
так это прогнозы уже постфактум. это все уже же случилось
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HellLight
он вообще тренер??
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Mixos Demid
1 победа в 10 играх!!! Это кошмар!!!
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David Avagyan
Какие оправдание су**** ты даже не можешь бить тренером армянского Пюника
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KerroChelsea
Напомню, что тебя выкупили за безумные деньги, так еще и контракт дали словно два раза подряд квадрупл сделал.
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EminenceGrise
Дайте Поттеру поработать! "devil"
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rigobersong
Ответ wshnmn
Ваши рычаги теперь кажутся просто детским лепетом ;)
Рычаги это продажа своих активов, т.е. способ легально заработать деньги здесь и сейчас, а на дистанции все это отбить и погасить взятые долговые обязательства. Это нормальный рыночный процесс здорового клуба и эффективного кризис менеджмента.

А кто-то дарит просто так, и списывает долги в полтора миллиарда, тратит 700 млн на трансферы за сезон, и идет на 10м месте. Смейся дальше:))
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The Best
Эти отмазки слышать смешно,вы играли против последней команды чемпионата и у которой нет тренера.И Челси даже на фоне такого соперника смотрелся плохо.
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dem
Чувак ты не причём!
Все правильно делаешь!
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Антибаскет Поповича
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
В соавторстве с Рабинером, наверное.
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bessonoff
Черчесова в Челси!
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rigobersong
И так, прогнозы дяди Ригобера точнее чем швейцарские часы:
1. Закат Кринжа
2. Юве снова попадет на махинациях
3. Челси после ухода Абрама развалится

Если что обращайтесь:))
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Curry30
Опять этот физручелло оправдывается, Челси скатился в полную шляпу, набрали по 100 лямов пассажиров и радуются
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wshnmn
Ответ rigobersong
Неустойка Тухеля 13 млн. Трансфер Поттера 18 млн. Зарплата Поттера 13.8 млн, контракт на 5 лет, 69 млн. Игра челси бесценна!:))
Ваши рычаги теперь кажутся просто детским лепетом ;)
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Atxam Nurmu
Каждый раз жду сообщение о том что его уволили
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Graziano
Не очень понятно даже не отсутствие результатов, а то почему Поттер играет совсем не в тот футбол, который ставил в Брайтоне. Тем более игроков сам согласовывал.
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Андрюха с района
Лондонский середняк достоин такого тренера) Они нашли друг друга)
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rigobersong
Неустойка Тухеля 13 млн.
Трансфер Поттера 18 млн.
Зарплата Поттера 13.8 млн, контракт на 5 лет, 69 млн.

Игра челси бесценна!:))
+7
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Павел Савушкин
Я конечно всё могу понять, но выпускать единственным форвардом не абумеянга, не боже упаси хаверца, а фофану, глупо на что то надеяться
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Акира_1
Ответ deadjoker
Уйди, будь мужиком
И потерять неустойку. Поттеру всегда было плевать на Челси, он тут чисто на заработках, поэтому всегда так спокоен.
+3
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