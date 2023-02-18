Грэм Поттер: «После 0:1 дома любая критика понятна. У «Челси» были травмы и проблемы с интеграцией новичков. Многие скажут, что дело во мне»
Грэм Поттер отреагировал на критику после поражения от «Саутгемптона».
«После поражения 0:1 дома любая критика, которую ты получаешь, понятна. У нас было много травм и проблем с интеграцией [новых] игроков в АПЛ.
Многие скажут, что проблема во мне, и я не буду говорить, что такое мнение не стоит высказывать. Мое дело – работать», – сказал тренер «Челси».
У «Челси» 1 победа в 10 последних играх. Команда Поттера не выигрывает 5 матчей подряд.
В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.
А кто-то дарит просто так, и списывает долги в полтора миллиарда, тратит 700 млн на трансферы за сезон, и идет на 10м месте. Смейся дальше:))
Все правильно делаешь!
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Если что обращайтесь:))
Трансфер Поттера 18 млн.
Зарплата Поттера 13.8 млн, контракт на 5 лет, 69 млн.
Игра челси бесценна!:))