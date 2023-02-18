У Энцо больше всего касаний, выигранных единоборств, отборов и перехватов в матче с «Саутгемптоном»

Теги Челси премьер-лига Англия Саутгемптон Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес выдал хороший матч с «Саутгемптоном» с точки зрения статистики.

Хавбек «Челси» сделал больше всех касаний – 79, у него больше всего выигранных единоборств (11), отборов (5) и перехватов (2).

Напомним, зимой «Челси» приобрел Энцо за 121 млн евро у «Бенфики». Эта покупка стала рекордной в истории Англии.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
Ответ deadjoker
Единственный к кому нет вопросов.
Датро Фофана тоже хорошо играл,зато его Поттер поменял сразу же в перерыве а днищенского Мадуэке оставил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дженнифер Коннелли
Тухель за 5 месяцев без состава: Кубок ЛЧ.
Поттер за 7 месяцев с топ составом: проигрыш дома команде который занимает 20-ое место в АПЛ.

Чуете разницу кто такой Тухель и кто такой Поттер, есть тренеры который по жизни победители, а есть тренеры который проиграв 1-0 против МС гордо и радостно заявляет что мы достойно сыграли против топ команд. Если этого в срочном порядке не уволят то есть риск что мы не только в Лигу Конференции не увидем, а надолго попрощаемся с АПЛ-ом играя в Чемпионшипе.

Чуете разницу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пас на пустые для Роналду
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну уж ему-то за ноль в графе забитых точно нельзя предъявлять. Пашет, как и пахал на ЧМ, зачем только пошёл в нынешний Челси? Видимо, Бенфике максимальные деньги нужны были...🤭
инициатор перехода в Челси был сам Энцо, причем на последнем этапе переговоров он не приходил на тренировки и шантажировал руководство Бенфики.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ deadjoker
Единственный к кому нет вопросов.
Пару обрезов сделал, но там коллеги выручили. Елинственный живой игрок чалси на поле был. Он, и может Рахим с Хавертцем изменили игру.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ deadjoker
Единственный к кому нет вопросов.
а к феликсу какие вопросы, например?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ArtBro
Если при смене тренера продолжится такой бардак, то ему надо бежать оттуда.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
Единственный к кому нет вопросов.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Энцо в конце сезона: «я готов пойти на все, чтобы вернуться в Бенфику» ;)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mamontilo
Ответ Clockwork_Scouser
Толку от статистики, если нет результата?)
Один в один он бы уже многим навалял
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ХавиГави_Паратрупер
Ну уж ему-то за ноль в графе забитых точно нельзя предъявлять. Пашет, как и пахал на ЧМ, зачем только пошёл в нынешний Челси? Видимо, Бенфике максимальные деньги нужны были...🤭
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Clockwork_Scouser
Толку от статистики, если нет результата?)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Бился, боролся:)
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий