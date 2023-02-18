У Энцо больше всего касаний, выигранных единоборств, отборов и перехватов в матче с «Саутгемптоном»

выдал хороший матч с « » с точки зрения статистики.

Хавбек « » сделал больше всех касаний – 79, у него больше всего выигранных единоборств (11), отборов (5) и перехватов (2).

Напомним, зимой «Челси» приобрел Энцо за 121 млн евро у «Бенфики». Эта покупка стала рекордной в истории Англии.