У Энцо больше всего касаний, выигранных единоборств, отборов и перехватов в матче с «Саутгемптоном»
Энцо Фернандес выдал хороший матч с «Саутгемптоном» с точки зрения статистики.
Хавбек «Челси» сделал больше всех касаний – 79, у него больше всего выигранных единоборств (11), отборов (5) и перехватов (2).
Напомним, зимой «Челси» приобрел Энцо за 121 млн евро у «Бенфики». Эта покупка стала рекордной в истории Англии.
Поттер за 7 месяцев с топ составом: проигрыш дома команде который занимает 20-ое место в АПЛ.
Чуете разницу кто такой Тухель и кто такой Поттер, есть тренеры который по жизни победители, а есть тренеры который проиграв 1-0 против МС гордо и радостно заявляет что мы достойно сыграли против топ команд. Если этого в срочном порядке не уволят то есть риск что мы не только в Лигу Конференции не увидем, а надолго попрощаемся с АПЛ-ом играя в Чемпионшипе.
Чуете разницу?