У Мудрика нет результативных действий и ударов в створ в 5 матчах за «Челси»

не совершил результативных действий в 5 матчах за «Челси».

Кроме того, 22-летний полузащитник сборной Украины ни разу не пробил в створ ворот за эти 5 игр.

В субботу Мудрик вышел на замену на 64-й минуте в матче с « » (0:1). До этого в трех матчах подряд он выходил в старте.

За отведенное время Михаил раз пробил мимо ворот, отдал 7 пасов (3 точных), ни сделал ни одной обводки и ни разу не отобрал мяч.

Напомним, « » заплатил за футболиста 70+30 миллионов евро. Подробная статистика Мудрика доступна здесь.