У Мудрика нет результативных действий и ударов в створ в 5 матчах за «Челси»
Михаил Мудрик не совершил результативных действий в 5 матчах за «Челси».
Кроме того, 22-летний полузащитник сборной Украины ни разу не пробил в створ ворот за эти 5 игр.
В субботу Мудрик вышел на замену на 64-й минуте в матче с «Саутгемптоном» (0:1). До этого в трех матчах подряд он выходил в старте.
За отведенное время Михаил раз пробил мимо ворот, отдал 7 пасов (3 точных), ни сделал ни одной обводки и ни разу не отобрал мяч.
Напомним, «Челси» заплатил за футболиста 70+30 миллионов евро. Подробная статистика Мудрика доступна здесь.
© Боули
Игра будет 26 февраля, у первой команды тренер на больничном после удаления желчного пузыря, у второй команды... тренера просто нет.
Они это воспринимают как какую- то свою победу. До чего же нелепо выглядит.
Можно подумать отечественные поленья разрывают АПЛ. Российские футболисты мало того, что не играют там, они даже в трансферных слухах фигурируют лишь для того, что бы продавить на родине контракт пожирнее и их агенты и все причастные разворовали на этом деньги.