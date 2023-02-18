У Мудрика нет результативных действий и ударов в створ в 5 матчах за «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Саутгемптон Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик не совершил результативных действий в 5 матчах за «Челси».

Кроме того, 22-летний полузащитник сборной Украины ни разу не пробил в створ ворот за эти 5 игр.

В субботу Мудрик вышел на замену на 64-й минуте в матче с «Саутгемптоном» (0:1). До этого в трех матчах подряд он выходил в старте.

За отведенное время Михаил раз пробил мимо ворот, отдал 7 пасов (3 точных), ни сделал ни одной обводки и ни разу не отобрал мяч.

Напомним, «Челси» заплатил за футболиста 70+30 миллионов евро. Подробная статистика Мудрика доступна здесь.

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90 комментариев

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Владислав Романов
Ответ Игорь Климов
Мудрик - это наглядное пособие как дорого купить что-то бесполезное.
чтобы продать что-нибудь не нужное, нужно сначала купить что-нибудь не нужное, а денег у нас "много".
© Боули
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MstAndreev
Ответ Акира_1
Чего вы до этого Мудрика докапались, когда там не один атакующий игрок нормально не играет во главе с физруком. 🤷‍♂️
остальные как-то... подешевле)
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Foma T
Ответ Владислав Романов
Сегодня мы увидели, что не зря Кукурелья его игнорирует)) А если серьёзно, то видно что у парня есть и техника и скорость, но сделать ничего не дают, таким был Пепе, потом Антони, теперь Мудрик. Это ему не чемпионат Украины, пешеходов оббегать. Но, Челси сейчас в плохом положении, возможностей себя проявить у Михаила будет предостаточно.
Я сегодня его тоже сравнил с Пепе. Оба неограненные алмазы. Если Пепе так и поддался огранке, у Мудрика шанс есть.
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Alex Chernov
Мудрик в хлам разрывает скрепы, по другому не могу понять столь пристального внимания к персонажу.
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Оригинальный Ник
Ответ Саша Пушкин
Как же сочно выглядит глубинный народ, который радуется тому, что Мудрик пока не оправдывает авансов. Они это воспринимают как какую- то свою победу. До чего же нелепо выглядит. Можно подумать отечественные поленья разрывают АПЛ. Российские футболисты мало того, что не играют там, они даже в трансферных слухах фигурируют лишь для того, что бы продавить на родине контракт пожирнее и их агенты и все причастные разворовали на этом деньги.
Удобный ярлык придумали в последнее время, "глубинный народ". Видимо, "вата" уже приелась
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Alex_msk
Зато есть 30 мин против Ливерпуля
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Gobinjo
Ответ Фёдор Кузнецов
Игроков атаки за 70 миллионов берут чтобы всё таки появились голы
Открою тебе небольшой секрет - любого игрока атаки берут чтобы забивались голы. И за 5 млн, и за 50 млн. Проблема сейчас в том, что вся команда мучается и не знает во что играет. Все пока очень очень сыро. Ну и реально не везет)
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Владислав Романов
Ответ Sevuska
А можно его обратно отнести , как бракованный чайник или утюг !?
нет, только обещаные бонусы выплачивать за сыграные матчи😁
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Farhat Sabitov
Ждём Тотенхем - Челси.
Игра будет 26 февраля, у первой команды тренер на больничном после удаления желчного пузыря, у второй команды... тренера просто нет.
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Ноно Гомес
Кажется увидели что за игрок наконец-то, игрок то не для Апл....
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TheFrosty
СУГС.
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Владислав Романов
Ответ tommy_hell_trigger
Подскажите, это уже уровень Мбаппе с Азаром или еще нет?
Пепе и Антони 😁
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Контрольный выстрел
Цена за Мудрика 20-30 млн. Все остальное это тупой распил и помощь Ахметову и ВСУ.
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antonio banderas
Там вся команда с метра так и не смогла мяч в ворота затолкать.
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Владислав Романов
Ответ vdm23
ты будешь эту чушь писать под каждой новостью о великом Челси ? выпрыгни с балкона, сделай одолжение
глор выводит на эмоции, не обращай внимания
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brace
Ценное приобретение....
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leprikon
Ответ Rascola Victor
Весь Челси без результативных действий, не только Мудрик)
на сетанта его называет Михайло, вот из-за этого они проигрывают
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Spartak ist besser
Ответ Shuller18
Вы мне лучше объясните, что за чудо этот Мадуэке, там по-моему уровень Бакаева от силы
Если бы он играл как Бакаев, то претензий к нему бы не было.
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андрэ
средний игрок перешёл в средний клуб по английским меркам здесь и сейчас
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Владислав Романов
Ответ Yapyapo
судя по результатам там их нет ни у кого.
а Вы матчи не смотрите? по результатам судите? 😁
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Зизуха
Спортс неровно дышит к Мудрику
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Саша Пушкин
Ответ Оригинальный Ник
Вообще, по-хорошему не стоит критиковать игрока, который перешёл в убитый клуб с физруком во главе, не имея времени на адаптацию. Но учитывая, как дико пиарили Мудрика и как его продажу выставляли за великую победу украинского футбола и украинского народа в целом, весь сарказм и стёб в его сторону обоснован
Как же сочно выглядит глубинный народ, который радуется тому, что Мудрик пока не оправдывает авансов.
Они это воспринимают как какую- то свою победу. До чего же нелепо выглядит.
Можно подумать отечественные поленья разрывают АПЛ. Российские футболисты мало того, что не играют там, они даже в трансферных слухах фигурируют лишь для того, что бы продавить на родине контракт пожирнее и их агенты и все причастные разворовали на этом деньги.
+3
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Владислав Романов
Сегодня мы увидели, что не зря Кукурелья его игнорирует)) А если серьёзно, то видно что у парня есть и техника и скорость, но сделать ничего не дают, таким был Пепе, потом Антони, теперь Мудрик. Это ему не чемпионат Украины, пешеходов оббегать. Но, Челси сейчас в плохом положении, возможностей себя проявить у Михаила будет предостаточно.
+2
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Youzhny23
и не будет , он ноунейм за 20-ку, уровня Сандерленда ротации, но переоценен и в текущей ситуации переоценен в 5 раз . лошки поселись
+1
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Контрольный выстрел
#Todd BoehlySucksAbramovichKock
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